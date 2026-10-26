El viernes llegará a Lidl (por 8,99 euros) la solución para cocer huevos en un abrir y cerrar de ojos

Lidl va renovando sus productos de la sección Bazar con mucha frecuencia y en ocasiones encontramos algunos que son curiosos y muy prácticos. Es el ejemplo del cuecehuevos Silvercrest, que llegará a los establecimientos físicos el próximo viernes 30 de octubre a un precio de 8,99 euros.

En la tienda online de Lidl llegará en los próximos cuatro a siete días laborables. Marca un precio de 11,99 euros, por lo que toca esperar para ver si finalmente la tienda decide bajar su precio para equipararlo al de los establecimientos físicos.

Como alternativa por si se acaba agotando en Lidl, Amazon tiene por 29 euros el Philips 3000, un cuecehuevos que, pese a ser más caro que el de Silvercrest, tiene espacio para seis huevos a la vez. También viene con un vaso medidor para el agua e incluye un accesorio para huevos escalfados.

Ideal si no tenemos mucho tiempo para cocinar

Aunque cocer un huevo es algo que se puede hacer de forma bastante rápida, siempre viene bien contar con una pequeña ayuda a la hora de cocinar, sobre todo si vamos justos de tiempo. Este dispositivo de Silvercrest es ideal para ello, sobre todo porque permite cocer tres huevos de una sola sentada.

Se trata de un dispositivo bastante pequeño y práctico. Ofrece una potencia de 250 vatios para conseguir un calentamiento rápido y uniforme, y una vez listos los huevos cocidos se reproduce una alerta sonora. También incluye un soporte con asa para extraer los huevos cocidos de forma cómoda y segura y cuenta con protección contra el sobrecalentamiento.

Además, cabe añadir que este dispositivo viene con un vaso medidor con escala, lo que facilita la medición de agua que se necesita para utilizar el cuecehuevos de Silvercrest.

⚡ EN RESUMEN: cuecehuevos Silvercrest ✅ LO MEJOR La utilidad : es un dispositivo muy práctico si vamos justos de tiempo.

: es un dispositivo muy práctico si vamos justos de tiempo. Permite cocer tres huevos a la vez .

. Estará disponible en dos colores: blanco y negro. ❌ LO PEOR Es posible que en los establecimientos físicos se encuentre más barato que en la tienda online. 💡 CÓMPRALO SI... Te gusta la idea de poder cocinar huevos cocidos de forma rápida y muy cómoda, sobre todo si no tienes mucho tiempo para cocinar. ⛔ NO LO COMPRES SI... Prefieres cocinar huevos cocidos de otras formas sin necesidad de tener que comprar un dispositivo o accesorio adicional.

También te puede interesar

Philips 5000 Sandwichera Grill 3 en 1, 750 W, Placas Antiadherentes | 3 juegos de placas – paninis, sándwiches y gofres, antiadherentes, sistema Easy Lock, fácil de limpiar (HD2350/80) Hoy en Amazon — 43,99 € El precio podría variar. Obtenemos comisión por estos enlaces

Ninja CRISPi, Freidora de Aire Portátil 4 en 1, 2 Recipientes, 3,8L, Gris | Freír con Aire, Asar, Mantener Caliente y Gratinar, Diseño Compacto, 2 Recipientes de Vidrio Extraíbles y Tapas - FN101EUGY Hoy en Amazon — 129,00 € El precio podría variar. Obtenemos comisión por estos enlaces

Algunos de los enlaces de este artículo son afiliados y pueden reportar un beneficio a Xataka. En caso de no disponibilidad, las ofertas pueden variar.

Imágenes | Lidl y Compradicción (cabecera), Silvercrest

En Xataka | Hace dos años me compré mi primera freidora de aire. Ojalá alguien me hubiese dicho que también necesitaba estos complementos

En Xataka | Freidora de aire Cosori vs Cecotec: diferencias y cuál comprar