Si te vas de vacaciones este gadget te puede ser muy útil. Permite encender lámparas para hacer creer que estás en casa

Conozco a bastantes personas que a veces dejan encendidas las luces para hacer parecer que están en casa, algo que la Policía Local de Granada aconseja si vamos a estar mucho tiempo fuera de ella. Pero... ¿y si vamos a estar varias semanas? Para ello hay un gadget de lo más útil que llevo utilizando varios años: el TP-Link Tapo P100, que además es muy barato. Lo puedes encontrar en Amazon por 8,40 euros.

Un gadget barato, pequeño y muy útil

El TP-Link Tapo P100 es un enchufe inteligente. Tan solo tienes que conectarlo a una toma de corriente y configurarlo a través de la app para el móvil, seleccionando la red WiFi para que esté conectado a Internet. De esta forma, lo que permite es que podamos conectarle otros dispositivos para encenderlos o apagarlos.

Evidentemente, esto es especialmente útil para el ejemplo que estaba comentando, el de encender lámparas. Se puede encender una lámpara con tan solo pulsar el botón desde la app de la marca, además de seleccionar temporizadores o rutinas para que, por ejemplo, se encienda todos los días a las 20:00 horas y se apague a las 00:00, haciendo parecer que estamos en casa cuando realmente estamos de viaje.

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Aunque el uso que le doy yo es un poco diferente. Sí, tengo un enchufe para encender la lámpara del salón, pero el que más utilizo es el del escritorio donde trabajo. Tengo una regleta con ocho tomas ocupadas conectada al enchufe inteligente, para así apagar dicha regleta todas las noches (o cuando salgo de casa) para evitar que se pase conectada varias horas sin supervisión.

⚡ EN RESUMEN: oferta del TP-Link Tapo P100 hoy ✅ LO MEJOR La utilidad : permite encender y apagar dispositivos con tan solo pulsar un botón, estemos o no dentro de casa.

: permite encender y apagar dispositivos con tan solo pulsar un botón, estemos o no dentro de casa. Es compatible con Alexa y se integra en los Amazon Echo para utilizar comandos de voz. ❌ LO PEOR La app a veces falla y debemos pulsar dos veces el botón para encender o apagar el enchufe inteligente. 💡 CÓMPRALO SI... Buscas un enchufe que te permita encender y apagar dispositivos desde el móvil, como lámparas o regletas. ⛔ NO LO COMPRES SI... No vas a darle uso.

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Imágenes | TP-Link

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