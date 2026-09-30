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Sorpresa en MediaMarkt: el nuevo juego de The Legend of Zelda con carátula especial baja de precio antes de su lanzamiento

El remake de 'Ocarina of Time' ya se puede reservar en oferta unos días antes de su lanzamiento

The Legend Of Zelda Ocarina Of Time
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Alberto García

Editor - Xataka Selección
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Nos encontramos ante unos meses muy importantes en la industria del videojuego, unos meses en los que veremos muchísimos títulos para las distintas plataformas. Y dentro de poco veremos uno de los más atractivos del catálogo de Nintendo Switch 2 con la llegada de 'The Legend of Zelda: Ocarina of Time', el remake del icónico título que desde hace unas semanas se puede reservar en las distintas tiendas a un precio de 69,99 euros.

No obstante, como solemos ver en muchas tiendas, sobre todo en Amazon y en MediaMarkt, ha recibido una oferta antes de su lanzamiento, lo que significa que se puede reservar más barato. Concretamente, en MediaMarkt lo tenemos ahora mismo por 59,99 euros. Y mucho ojo porque es en una edición bastante especial.

The Legend of Zelda: Ocarina of Time (Nintendo Switch 2)

The Legend of Zelda: Ocarina of Time (Nintendo Switch 2)

PVP en MediaMarkt — 59,99 PcComponentes — 64,99 El Corte Inglés — 69,90 Fnac — 69,99
El precio podría variar. Obtenemos comisión por estos enlaces

La edición con portada especial y un regalo

The Legend Of Zelda Ocarina Of Time Mediamarkt

El videojuego que se puede reservar ahora mismo en MediaMarkt es en su versión que incluye una carátula especial: la Day One Edition, cuya portada viene con un acabado de foil texturizado. Además, la tienda regala un set con varias pegatinas sobre los personajes.

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Con la llegada de este título volvemos a encontrarnos ante la icónica aventura, pero con un lavado de cara bastante notorio. El videojuego es un remake, lo que significa que se ha rehecho desde cero. Ahora mismo se puede reservar en las distintas tiendas y se lanzará el próximo 5 de noviembre

⚡ EN RESUMEN: oferta del 'The legend of zelda: Ocarina of time' hoy

 LO MEJOR

  • Reserva con precio garantizado: si se reserva ahora, podrás aprovechar esta o las posibles ofertas que reciba el título antes de su lanzamiento.
  • Volvemos de aventura: se trata de un Remake del título con un lavado de cara.
  • Edición especial: se trata de la Day One Edition que incluye la carátula especial.

❌ LO PEOR

  • Se trata de una reserva: el videojuego no se lanzará hasta dentro de poco más de un mes.

💡 CÓMPRALO SI... Has visto el tráiler del juego y te ha llamado la atención.

⛔ NO LO COMPRES SI... No te gusta la saga The Legend of Zelda, sobre todo los más clásicos.

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