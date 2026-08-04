El sábado llega a Aldi un soporte universal con ruedas que es perfecto para mover electrodomésticos o colocar un ordenador

Hace unos meses me compré un juego de pesas ajustables (las de Jupplies concretamente), y para guardarlas de forma cómoda y rápida también compré un soporte universal con ruedas como el que venderá Aldi muy pronto. Y es muy útil. Me costó aproximadamente 20 euros, pero el supermercado traerá de oferta el próximo sábado 8 de agosto el de la marca Workzone por un precio de tan solo 9,99 euros.

Si lo prefieres como alternativa, el soporte que utilizo yo es el de la marca Amig que se encuentra en Amazon a un precio de 19,95 euros. Es similar al de Aldi, salvo que el de Amig cuenta con frenos y admite un peso máximo de 200 kg.

Un soporte con ruedas muy práctico

Este tipo de soportes como el de la marca Workzone están orientados a transportar mobiliario pesado (como un armario si se tienen varios soportes), pero se le puede dar una mayor utilidad. En mi caso, como he comentado, lo utilizo (tengo dos realmente) para poner las pesas encima y poder moverlas hasta la zona donde hago ejercicio, pero también es bastante práctico para poner un ordenador de sobremesa y que así podamos retirarlo de forma cómoda para limpiar.

Porque, además, viene con un asa que permite trasladar el soporte de forma muy cómoda y rápida. Las ruedas son especialmente útiles y además el soporte que traerá Aldi de oferta soporta una carga máxima de 250 kg, por lo que se le puede colocar un buen surtido de productos de gran peso.

Por otro lado, el soporte que podemos encontrar en el supermercado Aldi tiene un formato rectangular (es el que suele ser más habitual) que tiene unas dimensiones de 57 x 29 x 1,8 cm, pero tal y como menciona la tienda se podrá comprar en formato redondo (38 x 1,8 centímetros).

⚡ EN RESUMEN: oferta del soporte Workzone hoy ✅ LO MEJOR La carga máxima , que es de 250 kg.

, que es de 250 kg. Las ruedas, muy útiles si tienes que transportar objetos pesados. ❌ LO PEOR No incluye frenos .

. Se necesitan por lo menos dos unidades para transportar objetos voluminosos. 💡 CÓMPRALO SI... Tienes un objeto pesado que quieres mover con mucha frecuencia de forma rápida y cómoda, como un ordenador para limpiar el suelo del escritorio. ⛔ NO LO COMPRES SI... No le vas a dar utilidad al soporte. Se trata de un producto orientado al transporte de objetos pesados, algo que no siempre vamos a necesitar realizar.

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Imágenes | Aldi y Compradicción (cabecera), Workzone

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