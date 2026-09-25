Reúne metales, quémalos y enfréntate al Lord Legislador: así es Nacidos de la Bruma, el juego de cartas que está de oferta

Brandon Sanderson no puede estar quieto y mientras va escribiendo sus próximas novelas, también va desarrollando el guion de Nacidos de la Bruma, la primera de sus obras que estrenará en la pantalla grande. Esta saga es la más popular de todas y una de las más recomendables para iniciarse en su universo literario, por lo que no es de extrañar que haya recibido varias adaptaciones.

Hace no demasiado tiempo nos llegó 'Nacidos de la Bruma: El juego de construcción de mazos', un interesante juego de tablero que nos lleva a recorrer la premisa de 'El Imperio Final', el primer libro de la saga del Cosmere que ahora se ha renombrado directamente como 'Nacidos de la Bruma'. Y nos llegó a un precio oficial de 40 euros, aunque Amazon ahora mismo lo tiene por 29,99 euros.

Objetivo: acabar con el Lord Legislador construyendo mazos

'El Imperio Final' nos introducía en Scadrial, el planeta donde se desarrolla toda la saga de Nacidos de la Bruma. La premisa nos pone en la piel de un grupo de alomantes, personas que son capaces de consumir y quemar metales para obtener ciertos poderes.

Hay muy pocos de ellos, y no todos los alomantes pueden consumir todos los metales. Sin embargo, el juego de construcción de mazos nos pone en la piel de un Nacido de la Bruma, una persona que sí es capaz de quemarlos todos. Con todo ello, el objetivo es ir recogiendo metales para obtener habilidades e ir cumpliendo las misiones.

De la misma forma que vemos en el libro, el objetivo del juego es derrotar al Lord Legislador. Para ello, tendremos que explorar todo lo que nos ofrecen tanto el tablero como las cartas, y lo podemos hacer solos o en compañía de hasta tres jugadores más. Lo bueno es que cada partida es diferente, ya que dependiendo de las cartas de metales que tengamos, podemos abordar cada situación de una forma u otra.

⚡ EN RESUMEN: oferta de Nacidos de la bruma hoy ✅ LO MEJOR Cada partida es diferente : depende mucho de las cartas de metales que te toquen y de la modalidad que escojamos, ya sea en solitario, en cooperativo o en enfrentamientos con otros jugadores.

: depende mucho de las cartas de metales que te toquen y de la modalidad que escojamos, ya sea en solitario, en cooperativo o en enfrentamientos con otros jugadores. Recorre la premisa del primer libro: nos lleva a profundizar en "primera persona" la historia de 'El Imperio Final', aunque desarrollada por nosotros mismos. ❌ LO PEOR Es necesario haber leído el primer libro: aunque todo se explica en el reglamento, es importante haber leído el primer libro para no destriparnos nada de la historia o del mundo de Scadrial, así como para conocer mejor los metales y otros elementos de la saga. 💡 CÓMPRALO SI... Has leído el primer libro de 'Nacidos de la Bruma' y quieres revivir la experiencia a través de un juego de tablero que invita a rejugar cada partida de formas diferentes. ⛔ NO LO COMPRES SI... No has leído al menos la primera novela de 'Nacidos de la Bruma'.

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Imágenes | MarcSimonetti en DeviantArt, Brandon Sanderson, Nova, Devir

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