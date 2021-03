Qué reloj inteligente regalar el día del padre: 23 smartwatch desde 50 a 1.700 euros en función de presupuesto, diseño y funciones

Regalar un reloj es un todo un clásico y con la llegada de los smartwatches, crecen las opciones. No obstante, acertar comprando un reloj para regalar no es tarea fácil, ya que se trata de un complemento que vamos a llevar en nuestro día a día. No basta con que de la talla estéticamente, también tiene que ofrecer métricas y una interfaz con la que nos sintamos cómodos.

Si estás pensando en regalar un reloj inteligente para el día del padre, en esta guía de compra de smartwatches seleccionamos diferentes propuestas en función de estilos, gustos y presupuestos.

Relojes inteligentes básicos

Tanto si tu padre no necesita un reloj inteligente completo y exhaustivo, sino que le basta uno que avise de pasos y las principales notificaciones, como si tu presupuesto es ajustado, en el mercado vas a encontrar una buena horquilla de modelos para elegir y además en general a precios relativamente asequibles.

En este tipo de relojes dirigidos a los usuarios menos exigentes es interesante contar con una interfaz clara e intuitiva y una buena autonomía, generalmente lograda "a costa" de sus humildes prestaciones.

Xiaomi Mi Watch Lite

Pese a costar poco más de 50 euros, el Xiaomi Mi Watch Lite es un smartwatch de lo más completo en su rango de precios, que se mantiene siendo una propuesta sencilla pero con detalles propios de modelos más caros como el GPS. Con un diseño bastante simple, destaca no solo por la geolocalización, sino también por su autonomía de más de una semana. Con este modelo podrá registrar sus pulsaciones, cuánto duerme y hasta 11 entrenos diferentes.

Amazfit Bip U Pro

Presentados y analizados conjuntamente el Amazfit Bip U y Bip U Pro, nuestra recomendación es ir por el segundo, ya que habitualmente se encuentran prácticamente al mismo precio y este incluye también GPS. De nuevo una estética funcional y conservadora, buenas cifras de autonomía y además de medir parámetros de actividad habituales, también registra el oxígeno en sangre.

Amazfit Bip U Pro Smart Watch Reloj Inteligente con GPS Incorporado 60+ Modos Deportivos 5 ATM Fitness Tracker Oxígeno en Sangre Frecuencia cardíaca Monitor de sueño 1.43 Pantalla táctil

Realme Watch S

Cambiamos de factor de forma con el circular Realme Watch S, un smartwatch de gama de entrada que, valga la redundancia, entra por los ojos. A nivel de funcionalidad es similar al de una pulsera, con el plus de una pantalla más grande, destacando también sus dos semanas de batería.

Honor Watch ES

Para quien busque algo a caballo entre la pulsera y el reloj, no solo por dentro sino también por fuera, este estilizado Honor Watch ES. Sin GPS pero completísimo en cuanto a disciplinas de entrenamiento diferentes, pantalla AMOLED y hasta 10 días de autonomía.

Apple Watch SE

Sabemos que ante las propuestas anteriores, que rondaban los 100 euros, el Apple Watch SE se dispara hasta superar los 300 euros en la versión más grande, pero si usa iPhone y le gusta el ecosistema Apple, este modelo ofrece una gran relación entre prestaciones y coste.

Con una estética ya habitual en lo relojes de Apple, renuncia a características que se encuentran en el Series 6 como la pantalla siempre encendida, la ausencia del sensor ECG para realizar electrocardiogramas o la medición de oxígeno en sangre, pero cuenta con el procesador del Apple Watch Series 5 que le brinda un rendimiento fluido, pantalla de calidad, detección de caídas y función Emergencia SOS, además de poder registrar su actividad y entrenos, si los hace.

Modelos para deportistas

Aunque la práctica totalidad de los relojes inteligentes ofrecen en mayor o menor medida pasos, calorías, distancias y pulsaciones, si queremos ganar en precisión y en métricas para la práctica deportiva, algo muy interesante si nuestro padre es un deportista medianamente exigente.

Así, con un reloj deportivo con GPS encontrará métricas avanzadas y GPS, lo que la ayudará a cuantificar sus entrenamientos con datos como recorrido y distancia, pulso, cadencia, ritmo cardiaco máximo, consumo de oxígeno...

En este sentido, encontraremos instrumentos de medición adicionales a los típicos acelerómetros y pulsómetros, como GPS y GLONASS o altímetros barimétricos. Un dato clave a considerar a la hora de elegir un reloj de estas características es cuánto dura la batería con el GPS activado.

Asimismo, es importante conocer qué deporte practica. Y es que aunque hay disciplinas más o menos generales como el atletismo o el ciclismo, otras como la natación o la montaña requieren de características específicas.

Finalmente, merece la pena prestar atención a la aplicación que emplea el fabricante para mostrar los datos: si es intuitiva, qué muestra, si permite acceder a un historial y compararlos...

Amazfit T-Rex

Si la idea es contar con un reloj inteligente con GPS, resistente frente a golpes y caídas y que además sea asequible, el Amazfit T-Rex es un buen candidato.

No cuenta con una interfaz ni unas métricas tan avanzadas y especializadas como otras marcas que veremos en esta sección, pero sí ofrece los típicos pasos, distancia, calorías, ritmo cardíaco y sueño complementados con GPS y GLONASS. Su diseño es casi casi militar – es el reclamo de la marca –, ya que según Xiaomi cuenta con la certificación MIL-STD-810G, cuenta con una pantalla AMOLED de 1,3 pulgadas y su autonomía es de 20 días con el GPS desactivado.

Fitbit Sense

Más que un reloj meramente deportivo, el Fitbit Sense apuesta por el deporte y la salud en un formato muy versátil e intuitivo. Destaca por la completa sensórica integrada, con un novedoso sensor de actividad electrodérmica, sensor de ritmo cardíaco continuo, un sensor de temperatura corporal y la medición de Sp02. Es capaz de medir hasta 20 deportes

Garmin Forerunner 45

El Garmin Forerunner 45 (139 euros) es el heredero del Forerunner 35, un reloj deportivo sencillo con GPS cuyas principales novedades son sus algoritmos mejorados y sobretodo, un diseño mucho más atractivo.

Monitoriza la actividad diaria – sueño, pasos, escaleras, calorías, pulsaciones y pasos andados – y, a nivel deportivo, se centra en el running con entrenos personalizados de 5 km, 10 km o media maratón. No obstante, también mide actividades como ciclismo, pista cubierta, caminadora, elíptica, cardio, yoga, entre otras. Con detección de incidentes y una tecnología para optimizar la energía de nuestro cuerpo, es un modelo muy recomendable para deportistas amateur que busquen algo fácil de usar y fiable.

Polar Vantage M

Otra opción muy interesante para el deportista amateur es el Polar Vantage M (179 euros), un reloj deportivo con GPS cuyos puntos fuertes son su versatilidad y autonomía, ofreciendo hasta 130 disciplinas deportivas y 30 horas de actividad con el GPS activado.

Con este reloj podrá cargar sesiones y optimizarlas mediante de la carga cardiovascular y la carga percibida, lo que hacen de él un modelo todoterreno muy atractivo en calidad precio.

Garmin Forerunner 735XT

Otro Garmin muy llamativo pese a su veteranía por su ligereza y batería es el Forerunner 735XT ( 224 euros), un reloj multideporte muy completo que sirve por ejemplo para disciplinas como el triatlón, ofreciendo datos como el tiempo de contacto con el suelo, la longitud de zancada o la ratio vertical. Un modelo que admite una gran personalización tanto a nivel de entrenamiento como de apariencia.

Garmin 735XT Forerunner Reloj multisport con GPS, Unisex adulto, Negro (Black/Grey), M

Suunto 9 Baro

Para quienes estén pensando en una gran inversión para un padre muy deportista y amante del monte y la práctica deportiva en estos entornos, el ambicioso Suunto el modelo 9 Baro (449 euros), denominado así precisamente por integrar un altímetro barométrico para el registro de esta disciplinas con más precisión. Estamos ante un gama alta con una autonomía de 120 horas, combinación de sistemas de geolocalización (con GPS, GLONASS, GALILEO, QZSS y BEIDOU), gran resistencia y sus mapas detallados con puntos de interés.

Suunto 9 Baro Reloj deportivo GPS con batería de larga duración y medición del ritmo cardiaco en la muñeca

Modelos versátiles

La línea que separa los relojes inteligentes de toda la vida frente a los relojes deportivos con GPS es que en general, mientras que los primeros ofrecen métricas más sencillas y una experiencia de conectividad con el móvil más completa, con los segundos ganamos en precisión y en información deportiva. No obstante, en función de nuestras necesidades ya hemos visto que hay modelos de este punto que podrían valernos para la práctica deportiva, sirva como ejemplo el Amazfit T-Rex que hemos incluido en la sección anterior.

La evolución de los smartwatch ha sido rápida: del Pebble, que guarda gran similitud con los Amazfit Bip, a modelos con caja circular y una estética más urbana y todoterreno. Asimismo, también se ha ido ganando en conectividad, con el LTE o con el NFC para realizar pagos.

Lo mejor de este tipo de relojes es su diversidad y versatilidad, no solo a nivel estético, sino también en funciones y presupuesto.

Huawei Watch GT2

El Huawei Watch GT2 (129 euros) es uno de los bestsellers de la firma china por su equilibrio a un magnífico precio. Y es que cuenta con acabados premium y una buena pantalla, tiene vocación deportiva y está disponible en varios diseños, todo ello por poco más de 100 euros.

Amazfit GTS

Aunque la generación anterior, el Amazfit GTS (89 euros) sigue siendo una opción muy interesante teniendo en cuenta lo que cuesta ahora, el nuevo Amazfit GTS sigue siendo un reloj con un precio ajustado para lo que ofrece. Es muy atractivo, destaca por su gran autonomía y su sensórica es precisa.

Amazfit GTS 2 Smartwatch Reloj de pulsera Inteligente con llamada bluetooth 90 modos deportivos Monitor de saturación de oxígeno Sangre y de Frecuencia Cardíaca Almacenamiento de música de 3 GB Negro

Honor MagicWatch 2

Como detallamos en nuestro análisis, el Honor MagicWatch 2 (129 euros) es el hermano gemelo del Huawei Watch GT 2, pero más barato, algo que a nivel estético podemos apreciar a simple vista. Muy atractivo en relación calidad precio, cuenta con un panel AMOLED de calidad, una autonomía bastante lograda, y un enfoque en el mundo deportivo y de la salud.

HONOR Magic Watch 2, Pantalla 1.39 "AMOLED, Kirin A1, GPS GLONASS, 6 sensores, IP68, batería 455 mAh, 42 mm, Negro

TicWatch Pro 3

El TicWatch Pro 3 (272 euros) es uno de los smartwatch más completos y avanzados del mercado. Así, cuenta con GPS, versión con LTE, pantalla de calidad (en realidad cuenta con dos pantallas), NFC para pagos y la posibilidad de usar las apps de Google además de las integradas.

TicWatch Pro 3 reloj inteligente con GPS para hombres y mujeres, Wear OS by Google, pantalla de doble capa 2.0, batería de larga duración

Samsung Galaxy Watch Active 3

La última entrega de la firma coreana en formato reloj es este Samsung Galaxy Watch 3 (297 euros), un reloj que destaca por su diseño, versátil, robusto y muy atractivo y lo completa que es la información de los entrenamientos

Apple Watch Series 6

El Apple Watch Series 6 es el modelo más completo de la manzana mordida, incluyendo funciones como la función de pantalla siempre encendida, el sensor ECG para realizar electrocardiogramas o las novedades de medir oxígeno en sangre y un altímetro siempre activo para ganar en precisión, interesante para quienes quieran un reloj avanzado y dentro del ecosistema de Apple. La pantalla de esta generación es más brillante, sin embargo su autonomía sigue siendo de aproximadamente un día de uso.

Modelos para los amantes del diseño

Si crees que tu padre sacaría partido a las funciones adicionales de un reloj inteligente frente a uno tradicional pero para él es importante que mantenga una estética más premium y elegante, también hay marcas de moda y firmas relojeras de las de toda la vida que han lanzado modelos más o menos inteligentes.

Y es que aunque el rasgo que los convierte en tal es cierta conectividad con el smartwatch, la realidad es que generalmente suelen ofrecer una experiencia más limitada en cuanto a métrica y notificaciones. Eso sí, destacan por sus acabados y diseño, con materiales habituales en joyería como el acero o el cuero.

Huawei Watch GT 2 Pro

Para quienes gusten de diseños elegantes y sobrios, este Huawei Watch GT 2 Pro (229 euros), que además dentro de esta categoría destaca por su calidad precio. Con materiales premium como el titanio y el zafiro, mantiene las bazas de los Watch GT2 como son su autonomía de dos semanas y sube la apuesta (que ya era buena) deportiva con lo último de la marca en sensores.

Fossil Gen 5

Diseño clásico y tecnología moderna para este modelo de Fossil, con caja y brazalete de acero inoxidable IP (aunque hay más opciones), batería inteligente, aviso de notificaciones, pagos, control de la música que lleve en el móvil, localizador y Wear Os By Google como sistema operativo.

Garmin Vívomove 4S

Un reloj a caballo entre lo deportivo de la marca – algo evidente gracias a métricas como la saturación de oxígeno en sangre, monitorización de energía corporal, el seguimiento de respiración o el control de actividades deportivas – y un diseño urbano con una elegante esfera analógica. Con el Garmin Vívomove 4S (262 euros) no solo podremos ver correos electrónicos, llamadas y WhatsApp, sino también los habituales pasos, calorías o distancia.

Emporio Armani Connected

Para amantes de la moda, la línea Emporio Armani Connected, donde destaca este Smartwatch 3 con varios colores y materiales como este, con corea y caja de acero inoxidable en negro. Funciona con iOS y Android e integra Wear OS como sistema operativo. Con él recibirá notificaciones de emails, redes sociales, agenda y llamadas y podrá controlar su pulso, pasos (tiene GPS) pagar y la música que escucha.

Montblanc Summit 2+

Nos vamos a las marcas más premium con Montblanc, en cuyo catálogo encontramos el Summit 2+ (985 euros), un modelo de estética clásica con correa de piel de becerro, esfera de cristal de zafiro y caja de acero.

También con Wear OS como sistema operativo, destaca por su pantalla AMOLED y la integración de sensores de frecuencia cardíaca, altímetro, acelerómetro, giroscopio y luz ambiental. Su autonomía va de uno a cinco días.

TAG HEUER Connected

Disponibles en varios materiales premium, los TAG HEUER Connected parten de los 1.700 euros y cuentan con pantalla táctil OLED y NFC para pagos, combinando su vocación deportiva con apariencia exclusiva.

Además de una estética clásica lujosa, apuestan por el uso de materiales resistentes y ligeros, lo que permite usarlos para actividades acuáticas (eso sí, a baja velocidad y en aguas poco profundas) y monitorizar otros deportes. Según el fabricante, puede soportar hasta seis horas de monitorización deportiva constante con GPS, control del ritmo cardíaco y música.

