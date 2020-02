PS4 Pro con el bundle de Fortnite a un precio nunca visto: 239 euros en Aliexpress Plaza con este cupón

Aunque esta Navidad Sony va a renovar sus consolas, su modelo más potente está a un precio increíble en Aliexpress Plaza con el cupón ALICUPON30: 239 euros con el bundle que incluye contenido exclusivo de Fortnite.

Comprar PS4 Pro al mejor precio

Aunque la PS4 Pro cuenta con algunos años en el mercado, sigue siendo una de las consolas más atractivas que podemos comprarnos por la oferta de juegos que tiene Sony, con exclusivos que son toda una referencia como 'God of War', 'Horizon Zero Down' o 'Uncharted'. Este pack con contenido exclusivo de Fortnite suele encontrarse rondando los 300 euros en promociones, pero con ALICUPON30 se queda en 239 euros con envío rápido desde España y garantía oficial. Incluso más barata que en días como el Black Friday o el Prime Day.

Para usar el cupón, simplemente regístrate, accede al enlace después de registrarte y métela en la cesta. Cuando entres en el proceso de pago, aparecerá la opción de introducir el cupón. En estos momentos está operativo, pero es previsible que se acabe agotando.

La Playstation 4 Pro es la consola de Sony más potente y premium de Sony, orientada a los más jugones.

Puedes estar al día y en cada momento informado de las principales ofertas y novedades de Xataka Selección en nuestro canal de Telegram o en nuestros perfiles de Twitter, Facebook y la revista Flipboard.

Nota: algunos de los enlaces aquí publicados son de afiliados. A pesar de ello, ninguno de los artículos mencionados han sido propuestos ni por las marcas ni por las tiendas, siendo su introducción una decisión única del equipo de editores.