Prueba el Spotify de Amazon cuatro meses por menos de un euro: música a la carta y sin publicidad con Music Unlimited

¿Eres de los que no pueden vivir sin música estén donde estén? En el trabajo, por la calle, mientras entrenas... si es tu caso, seguro que en la música en streaming has encontrado un gran aliado para lograrlo. Pues bien, como anticipo al Amazon Prime Day 2020, Amazon ha lanzado una promoción muy interesante: cuatro meses de Music Unlimited por 0,99 euros si eres de Prime y tres meses si no lo eres.

Cómo probar Amazon Music Unlimited durante cuatro meses por 0,99 euros

Desde ahora y hasta el 14 de octubre a las 23:59 horas puedes suscribirte a Amazon Music Unlimited clicando sobre "Prueba ahora" en la modalidad de tarifa individual mensual.

Si eres de Prime, la duración será de cuatro meses desde el momento en que lo actives y, en caso contrario, de solo tres.

En caso de que no hayas introducido tus datos de pago anteriormente, tendrás que añadirlos para el cobro de los 0,99 euros. Tras concluir el periodo de prueba, pasarás a pagar 9,99 euros al mes, aunque podrás cancelarlo cuando quieras.

Solo pueden aprovechar esta promoción quienes no estén ya en el periodo de prueba gratis de Amazon Music Unlimited, ya sean clientes de pago de Amazon Music Unlimited, o hayan hecho uso del servicios anteriormente, bien sea pagando o de prueba.

Aquí puedes consultar todas las condiciones y términos de la promoción.

Music Unlimited es el servicio de música en streaming de Amazon. Contiene más de 60 millones de canciones que podrás escuchar desde streaming desde cualquier dispositivo, sin publicidad, a la carta e incluso si no tienes conexión a internet.

