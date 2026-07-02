Precio mínimo histórico en los mejores auriculares TWS de Apple. Unos AirPods Pro 3 que ya son los más vendidos en Amazon

Tras el Prime Day estamos encontrando ofertas bastante interesantes en todo tipo de dispositivos, y una de las mejores ha caído en unos auriculares de Apple. Concretamente son los AirPods Pro 3, que ahora mismo se encuentran en Amazon por 199 euros, el precio mínimo histórico hasta la fecha. Además, son los auriculares más vendidos en la tienda.

Precio mínimo histórico en los AirPods Pro 3

Los AirPods Pro 3 son los mejores auriculares TWS de Apple. Son unos auriculares que, a diferencia de los AirPods 4, cuentan con puntas de silicona, ofreciendo de esta forma un mejor aislamiento pasivo del ruido, lo que permite que podamos tener una experiencia más inmersiva.

A ello hay que sumarle que estos auriculares cuentan con cancelación activa de ruido y, según Apple, ofrecen el doble de cancelación que la generación anterior. También viene con algunas características que son bastante interesantes, como es el caso de audio espacial, ecualización adaptativa y detección de conversación.

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Pero si hay una novedad que no solemos ver en este tipo de dispositivos, es que los AirPods Pro 3 incorporan un sensor de frecuencia cardiaca, una característica enfocada a aquellas personas que quieran realizar deporte sin necesidad de utilizar un smartwatch para tener cierto control sobre sus métricas de salud.

⚡ EN RESUMEN: oferta de los airpods pro 3 hoy ✅ LO MEJOR Su precio : es el más bajo que hemos visto hasta la fecha.

: es el más bajo que hemos visto hasta la fecha. Su autonomía: los auriculares ofrecen una autonomía de aproximadamente una jornada entera de trabajo con la cancelación activa de ruido. ❌ LO PEOR Algunas funciones son exclusivas para móviles iPhone. 💡 CÓMPRALO SI... Tienes un iPhone y quieres comprar unos buenos auriculares. Tienen una excelente cancelación activa de ruido y vienen con un sensor para medir la frecuencia cardiaca. ⛔ NO LO COMPRES SI... Tienes un móvil Android, ya que algunas funciones no las podrás utilizar.

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Imágenes | Pedro Aznar en Applesfera, Apple

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