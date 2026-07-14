Con el precio de la memoria RAM por las nubes, este portátil gaming brilla más: tiene 32 GB, una RTX 5070 y (casi) mínimo histórico

Como alguien que lleva jugando en PC desde hace años, lo tengo claro: no me pondría a montar desde cero un equipo. Los precios de la memoria RAM y del almacenamiento hacen que esto sea ahora mucho más caro que hace un año, pero, curiosamente, no paramos de ver portátiles gaming rebajados a precios de lo más interesantes. El último que hemos encontrado está en Amazon: es de HP y cuesta 1.499 euros.

Un portátil gaming con RTX 5070 casi a mínimo histórico

Como decimos, es bastante curioso cómo equipos premontados (ya sea PC gaming de sobremesa o portátiles) suelen protagonizar en los últimos meses ofertas bastante jugosas. Este HP Omen 16-ap0019ns es el último de ellos, un equipo rebajado en Amazon en una oferta flash que, probablemente, no dure mucho. No es su precio mínimo histórico, pero casi (solo hay 50 euros de diferencia con este).

Estamos ante un equipo gaming con una RTX 5070, una de las tarjetas gráficas más equilibradas de NVIDIA. Esta es perfecta para jugar a 1080p o a 1440p, todo con un rendimiento sobresaliente, con trazado de rayos y con la presencia del DLSS 4.5. Además, su procesador (un AMD Ryzen AI 9 365) ofrece un rendimiento muy interesante para tareas pesadas como la edición de vídeo en altas resoluciones.

A este tándem hay que sumarle una pantalla IPS de 16 pulgadas con resolución 2.560 x 1.600 píxeles con una tasa de refresco de 240 Hz, 32 GB de memoria RAM DDR5 y 1 TB de SSD, por lo que es un portátil que nos durará años a un muy buen nivel.

⚡ EN RESUMEN: oferta del hp omen 16-ap0019ns ✅ LO MEJOR Uno de sus mejores precios: Esta oferta flash lo deja rozando su precio mínimo histórico, uno que es muy bueno si tenemos en cuenta la situación de precios actual y sus componentes.

Esta oferta flash lo deja rozando su precio mínimo histórico, uno que es muy bueno si tenemos en cuenta la situación de precios actual y sus componentes. Tiene mucha memoria: 32 GB de memoria RAM y 1 TB de SSD hacen que sea un equipo muy longevo, ya sea para jugar o para tareas pesadas. ❌ LO PEOR Es un portátil pesado: No es un portátil ligero, por lo que no es una opción ideal si tienes pensado moverte con él a diario.

No es un portátil ligero, por lo que no es una opción ideal si tienes pensado moverte con él a diario. La pantalla no es OLED: Aunque la pantalla no es mala en absoluto, no llega al nivel de lo que ofrece una pantalla OLED. 💡 CÓMPRALO SI... Buscas un portátil gaming con buena tarjeta gráfica y memoria de sobra para poder jugar durante años. ⛔ NO LO COMPRES SI... Prefieres una alternativa más potente, con pantalla OLED o que sea más ligera para moverte con él a diario.

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