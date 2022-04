El portátil más vendido de las ofertas de primavera de Amazon es este Lenovo con AMD Ryzen 7, SSD de 512GB y menos de 500 euros

En estos momentos se posiciona como el ordenador portátil más vendido de Amazon y sus ofertas de primavera y no es para menos, ya que ofrece unas prestaciones poco comunes en su rango de precios. Si buscas potencia pero no puedes gastar más de 500 euros, no te lo pienses mucho porque en estos momentos tienes el Lenovo IdeaPad 3 rebajadísimo a 499 euros con envío gratis.

Lenovo IdeaPad 3 - Ordenador Portátil 15.6" FullHD (Ryzen 7 3700U, 8GB RAM, 512GB SSD, AMD Radeon 10 Graphics, Windows 10) Gris - Teclado QWERTY Español PVP en Amazon 499,00€ PVP en PcComponentes 595,10€

Comprar el Lenovo IdeaPad 3 al mejor precio

Aunque el PVP de esta versión del Lenovo IdeaPad 3 es de 699 euros, de vez en cuando lo vemos por 100 euros menos, pero en estas ofertas de primavera de Amazon se ha desplomado a 499 euros, su precio mínimo histórico.

Lo mejor con diferencia de este equipo es el hardware que integra para lo que cuesta, destacando el poderío de su procesador y el tamaño de su SSD. Así, monta un veterano pero capaz procesador AMD Ryzen 7 3700U acompañado por un SSD de 512GB, 8GB de RAM, gráfica AMD Radeon 10 Graphics y Windows 10 de serie actualizable a Windows 11, un conjunto apto para uso intensivo (no gaming). Su pantalla es de 15,6" de diagonal y resolución FHD, muy cómoda para trabajar

