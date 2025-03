PcComponentes tiene a precio de outlet esta tele Philips que te permitirá disfrutar de Ambilight incluso en el dormitorio

Si ya has descubierto la experiencia de ver la tele con Ambilight, habrás comprobado que es una pasada y si aún no lo has hecho, no puedo dejar de recomendarte una tele Philips con esta tecnología de iluminación inmersiva. Ahora, gracias a PcComponentes, vas a poder disfrutar de Ambilight incluso desde la cama, ya que tienen rebajada esta Philips 32PFS6908/12, que puedes comprar por 239,99 euros.

Philips 32PFS6908/12 32" LED FullHD Ambilight HDR10 PVP en PcComponentes — 239,99 € * Algún precio puede haber cambiado desde la última revisión

Una tele perfecta para disfrutar de una experiencia totalmente inmersiva

Esta smart TV de Philips monta un panel con retroiluminación LED de 32 pulgadas. Ofrece resolución Full HD y admite formatos como HDR10. Aunque si hay algo por lo que destaca es por su tecnología de iluminación Ambilight de tres lados, que se adapta tanto a la imagen como al sonido del contenido que se esté reproduciendo en la tele.

En el apartado sonido, viene con dos altavoces que ofrecen una potencia RMS de 12 W y son compatibles con Dolby Digital y Dolby Atmos. De su diseño, se puede decir que es muy fino, por lo que podrás colgarlo fácilmente en la pared para verlo desde la cama.

El sistema operativo que trae de serie es el propio de Philips, TITAN OS y es compatible con Alexa y Google Assistant. Por último, en lo que a conectividad se refiere, se puede destacar que viene con WiFi, Ethernet, dos puertos USB 2.0 y tres HDMI.

