Para regalo o coleccionismo: la consola portátil retro de The Legend of Zelda baja a 29,99 euros en la Semana Web de MediaMarkt

Nintendo ha recuperado sus icónicas primeras videoconsolas portátiles, las Game & Watch, con nuevas ediciones de Super Mario Bros. y The Legend of Zelda. Esta última está de oferta en MediaMarkt por la Semana Web a 29,99 euros.

Comprar consola retro Game & Watch al mejor precio

Con un precio de venta al público recomendado de 49,99 euros, en la Semana Web de MediaMarkt se puede adquirir con una importante rebaja la consola retro Game & Watch The Legend of Zelda con un descuento de 20 euros que la deja a 29,99 euros.

Esta Game & Watch incluye los tres juegos de The Legend of Zelda: la aventura original, de 1987; Zelda II: The Adventure of Link, con un extenso mundo con mazmorras; y The Legend of Zelda: Link's Awakening. Además, está disponible el minijuego de Plaga de topos, Vermin, con Link como protagonista. Aparte de esto, también funciona como un reloj digital y un cronómetro.

Puedes estar al día y en cada momento informado de las principales ofertas y novedades de Xataka Selección en nuestro canal de Telegram o en nuestros perfiles de Twitter, Facebook y la revista Flipboard.

Algunos de los enlaces de este artículo son afiliados y pueden reportar un beneficio a Xataka