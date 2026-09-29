Ofertas de MediaMarkt en LG con un televisor y una barra de sonido, ideal para montar un pequeño cine en casa

MediaMarkt tiene una sección llamada Ofertas del Día que va renovando cada 24 horas. Lo habitual es que sean algunas de las mejores ofertas que vemos en la tienda, y lo bueno es que normalmente son muy variadas. Y esta vez podemos encontrar un par de ofertas en dispositivos de LG:

Televisor LG 65QNED72B6B por 539,10 euros.

por 539,10 euros. Barra de sonido LG S40T por 125,10 euros.

Dos ofertas que finalizan en pocas horas

Ambas ofertas estarán disponibles durante unas horas, concretamente hasta el 30 de septiembre a las 09:00 horas. Además, son especialmente interesantes si queremos renovar el televisor y, de paso, montar un pequeño cine en casa disfrutando de la experiencia que brinda una barra de sonido.

La LG 65QNED72B6B es una smart TV Mini LED que incorpora una pantalla QNED de 65 pulgadas. Cuenta con nueve modos de imagen, incluye el modo Filmmaker para consumir contenido de cine y series y viene con el sistema operativo WebOS, el propio de la marca.

Por otro lado, la LG S40T es una barra de sonido que viene junto con su propio subwoofer inalámbrico, alcanzando de esta forma una potencia de audio de 300W. Incluye modos de cine y videojuegos, es compatible con el formato Dolby Digital y se puede conectar el móvil u otro dispositivo mediante Bluetooth.

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Algunos de los enlaces de este artículo son afiliados y pueden reportar un beneficio a Xataka. En caso de no disponibilidad, las ofertas pueden variar.

Imágenes | MediaMarkt, Compradicción, LG

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