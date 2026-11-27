Hoy es uno de los días más esperados para muchos para hacer compras personales o darse un capricho, el Black Friday (del que en Xataka estamos haciendo un directo con todos los chollos del momento). Si llevas tiempo pensando en dar el salto a un móvil plegable, el más top de Samsung, el Galaxy Z Fold8 Ultra es uno de los chollos más destacados hoy en Amazon. Su precio habitual es de 2.399 euros, pero ahora está disponible por 1.982,64 euros.

Pantalla de ocho pulgadas, Snapdragon 8 Elite Gen 5 y triple cámara

El Samsung Galaxy Z Fold8 Ultra combina una pantalla interior plegable Dynamic AMOLED 2X de 8 pulgadas (con resolución QXGA+ de 2.504 x 2.256 píxeles, tasa adaptativa de 1 a 120 Hz y brillo pico de hasta 3.000 nits. A esta se le suma una pantalla exterior de 6,5 pulgadas FHD+ de 120 Hz.

A pesar del tamaño de su panel desplegado, mantiene unas dimensiones contenidas de 4,1 mm de grosor abierto (8,9 mm plegado) y un peso de 215 gramos, además de contar con certificación IP48 que lo hace resistente al agua.

En su interior monta el procesador Qualcomm Snapdragon 8 Elite Gen 5, acompañado (en esta versión en oferta) de 12 GB de RAM y 512 GB de almacenamiento interno, y funciona bajo el sistema operativo Android 17 con capa de personalización One UI 9.

En el apartado fotográfico, cuenta con una cámara principal de 200 MP con estabilización óptica (OIS), ultra gran angular de 50 MP y teleobjetivo de 10 MP con zoom óptico 3x, además de cámaras frontales de 10 MP en ambas pantallas y batería de 5.000 mAH con carga rápida de 45 W e inalámbrica de 20 W.

⚡ EN RESUMEN: oferta para el samsung galaxy z fold8 ultra hoy ✅ LO MEJOR Su rendimiento .

. Grosor ajustado y muy ligero. ❌ LO PEOR Su precio es elevado.

La batería no es de gran capacidad. 💡 CÓMPRALO SI... Buscas un plegable tipo libro con pantalla grande de 8 pulgadas. ⛔ NO LO COMPRES SI... Priorizas un móvil compacto tradicional, no le sacarás partido a una pantalla de gran formato.

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