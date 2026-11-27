Ya estamos en Black Friday y, aunque llevamos casi un mes ofertas potentes, hoy vamos a ver, probablemente, los mejores descuentos del año en algunos dispositivos. De hecho, empezamos esta mañana con uno de los mejores móviles de 2026, al que es su nuevo precio mínimo histórico: se trata del Google Pixel 11 Pro XL, disponible en MediaMarkt por 949,05 euros usando el código 'PIXELEXTRA5'.

El más grande de los Pixel 11 a mínimo histórico

Hace unas horas, este teléfono de Google bajaba por primera vez de los 1.000 euros (ligeramente, hasta los 999 euros). Sin embargo, con el descuento extra del código de MediaMarkt lo tenemos aún más barato, por lo que estamos ante el mejor momento para hacernos con él, sin duda. Es el mejor de los Google Pixel 11 y también, lógicamente, el más grande.

Estamos ante un móvil con pantalla OLED LTPO de 6,8 pulgadas con buena resolución, 120 Hz de tasa de refresco y un brillo máximo de 3.600 nits, cifra elevada que ayudará a que se vea mejor en exteriores. A nivel de rendimiento, el dispositivo monta el chip Google Tensor G6, que, si bien no es el más potente del mercado, sí tiene la potencia suficiente para tareas de todo tipo (incluyendo videojuegos).

Su apartado fotográfico es uno de sus puntos clave, puesto que, además de incorporar tres buenas cámaras traseras, hace un gran trabajo con el postprocesado gracias a la IA. Además, cuenta con una experiencia Android pura y será uno de los primeros móviles en recibir las novedades de este sistema operativo. Todo sin contar con que tiene siete años de actualizaciones garantizadas.

⚡ EN RESUMEN: oferta del pixel 11 pro xl ✅ LO MEJOR Precio mínimo histórico: El doble descuento de MediaMarkt lo deja a un precio muy tentador.

El doble descuento de MediaMarkt lo deja a un precio muy tentador. Su apartado fotográfico: Ideal si te gusta hacer mucho la fotografía.

Ideal si te gusta hacer mucho la fotografía. Android puro: Experiencia Android sin bloatware y siete años de actualizaciones. ❌ LO PEOR Móvil grande: No es un móvil compacto como los otros Pixel 11. 💡 CÓMPRALO SI... Buscas un móvil Android de gama alta que destaque por ofrecer un gran apartado fotográfico y una pantalla top. ⛔ NO LO COMPRES SI... Prefieres un móvil compacto como pueden ser sus dos hermaños pequeños.

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Imágenes | Google

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