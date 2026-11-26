Las campañas del Black Friday son ideales para renovar el móvil. Y no solo por las grandes ofertas que solemos encontrar, sino también por la variedad. AliExpress, como cada año, ha lanzado un gran surtido de descuentos en móviles de diferentes gamas, por lo que en este artículo hemos reunido cinco de las que más nos han gustado.
- Poco F9 Pro por 579 euros, con un altavoz firmado por Bose.
- Redmi Note 17 Pro por 269 euros, con una batería de 8.340 mAh.
- OnePlus Nord 5 por 285 euros, con una muy buena pantalla AMOLED.
- Nothing Phone (3) por 438,99 euros, con un diseño muy particular.
- Honor 600 Smart por 174 euros, con un precio muy ajustado y una buena batería.
Poco F9 Pro
El Poco F9 Pro se queda por 579 euros utilizando el cupón ESBF50 antes de tramitar la compra. Una de sus particularidades es que incorpora un altavoz firmado por Bose, por lo que es ideal para aquellas personas que escuchen mucha música desde el móvil. Además, cuenta con una buena batería de 6.330 mAh e incorpora el procesador Snapdragon 8 Elite Gen 5.
Poco F9 Pro
Redmi Note 17 Pro
Si queremos un móvil más económico, tenemos el Redmi Note 17 Pro por 269 euros con el cupón ESBF50. Destaca principalmente por su batería de 8.340 mAh, lo que da para varios días de autonomía, pero también lo hace por sus altavoces compatibles con Dolby Atmos y por su pantalla que ofrece una resolución 1.5K.
OnePlus Nord 5
Por un precio similar tenemos el OnePlus Nord 5 por un precio de 285 euros utilizando el cupón ESBF50. Se trata de un smartphone bastante cómodo en mano para ser tan grande, tiene una de las mejores pantallas AMOLED con un buen brillo y una tasa de refresco de 144 Hz y además tiene una capa sobre Android muy sólida.
OnePlus Nord 5
Nothing Phone (3)
En cambio, si buscamos un móvil con un diseño muy diferente, el Nothing Phone (3) se queda por 438,99 euros con el cupón ESBF50. Tiene una parte trasera muy llamativa, pero además cuenta con un buen procesador como lo es el Snapdragon 8s Gen 4 y viene con una buena pantalla de 6,67 pulgadas.
Nothing Phone (3)
Honor 600 Smart
Para finalizar, si queremos un móvil económico, AliExpress tiene el Honor 600 Smart por un precio de 174 euros utilizando el código ESBF35. Este móvil destaca sobre todo por su batería de 7.900 mAh, pero además también tiene una pantalla grande con una diagonal de 6,8 pulgadas y ofrece resistencia a caídas de hasta 2,5 metros.
Honor 600 Smart
Algunos de los enlaces de este artículo son afiliados y pueden reportar un beneficio a Xataka. En caso de no disponibilidad, las ofertas pueden variar.
Imágenes | Javier Penalva, Ricardo Aguilar, Xiaomi, OnePlus, Nothing, Honor
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