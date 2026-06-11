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Los nuevos televisores Samsung ya salen más baratos: este MiniLED de 65 pulgadas tiene 150 euros de descuento

Esta tele, que apenas lleva unas semanas en las tiendas,  es un modelo que nos puede ir genial para ver este Mundial

Miniled Samsung
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Juan Lorente

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El Mundial empieza hoy mismo y, como en las últimas semanas, las ofertas en teles no paran de aparecer. De hecho, estamos viendo incluso algunos modelos recién lanzados protagonizando descuentos importantes, algo que hace unos años no era tan común. Eso es justo lo que ocurre con este Samsung Mini LED M72H: en su versión de 65 pulgadas, sale por 629,10 euros en Amazon (también en la tienda oficial de Samsung si usamos el código 'GOL10').

Samsung TV 65 Pulgadas Mini LED M72H 4K Smart TV con Vision AI Companion, Modo AI Football TV Plus, Deportes, Cine y Gaming

Samsung TV 65 Pulgadas Mini LED M72H 4K Smart TV con Vision AI Companion, Modo AI Football TV Plus, Deportes, Cine y Gaming

PVP en Amazon — 629,10 Samsung — 629,10 El Corte Inglés — 699,00
El precio podría variar. Obtenemos comisión por estos enlaces

Un televisor Mini LED perfecto para ver el Mundial

Mini LED M72H

Se trata de un gran descuento si tenemos en cuenta que el PVP de este televisor es de 779 euros. Para poder aprovechar este precio en Amazon, es necesario aplicar un cupón de descuento que hay en la misma página de la tele. Es un televisor de este mismo 2026 que, como decimos, apenas lleva unas semanas disponible en las tiendas

¿Qué ofrece este Mini LED M72H? Lo primero es que es un televisor que utiliza retroiluminación MiniLED, lo que se traduce en un control mucho más preciso de la luz que los televisores LED convencionales. De esta forma, es una tele que consigue colores precisos y un negro más profundo (aunque no tanto como un televisor OLED).

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Los televisores MiniLED, además, consiguen un nivel de brillo muy alto, lo que va de lujo en salas con mucha luz. Cuenta con un modo llamado AI Football Mode que mejora tanto la imagen como el sonido de forma automática al ver fútbol, por lo que nos puede ir genial para ver este Mundial. Y, como otros televisores de Samsung, tiene siete años de actualizaciones garantizadas.

⚡ EN RESUMEN: oferta de la tele mini led de samsung

 LO MEJOR

  • MiniLED de este mismo 2026 con descuentazo: No es normal encontrar un televisor recién lanzado con un descuento así. Además, es MiniLED, una tecnología muy interesante en términos de calidad-precio ahora mismo a la hora de buscar nueva tele.
  • Ideal para salones con mucha luz: Estos televisores logran un nivel de brillo muy alto, lo que es perfecto para combatir los molestos reflejos que provocan la luz exterior o de nuestra habitación.

❌ LO PEOR

  • Ay, el sonido: Es un modelo que apenas tiene 20 W de potencia sonora, por lo que quizás necesitaríamos invertir en una barra de sonido.
  • Se queda en 60 Hz: Sus 60 Hz son suficientes para ver pelis o el fútbol, pero se quedan cortos si tienes pensado utilizar esta tele para jugar.

💡 CÓMPRALO SI... Buscas un televisor de 65 pulgadas de este mismo año con nivel alto de brillo para ver pelis o fútbol.

⛔ NO LO COMPRES SI... Prefieres una opción con una mayor frecuencia de actualización, como la que ofrecen los Neo QLED de Samsung, o directamente quieres apostar por un televisor OLED o MicroRGB.
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