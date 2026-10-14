El nuevo Apple TV 4K ya se puede reservar: lo comparamos con su versión de 2022 para ver si merece la pena (o no) pagar 100 euros más

Han tenido que pasar cuatro años, pero ya tenemos un nuevo Apple TV 4K. Como suele ocurrir con este tipo de lanzamientos, puede ser un poco difícil entender o encontrar dónde están las diferencias con la anterior generación. También podemos ir un paso más allá: es complicado saber si merece la pena la inversión por el nuevo modelo o si es mejor apuntar al anterior. Por eso mismo, vamos a hacer un repaso para explicaros en qué se diferencia (y en qué no) este nuevo dispositivo frente al Apple TV 4K de 3.ª generación.
Índice de Contenidos (11)
- Las diferencias entre los Apple TV 4K
- Mismo diseño, distinto procesador
- El mando también se actualiza
- La mejora del códec AV1
- Audio espacial mejorado
- Siri AI
- El precio
- ¿Qué Apple TV 4K elegir?
- Por qué elegir el Apple TV 4K (3.ª generación)
- Por qué elegir el Apple TV 4K (4.ª generación)
- Ficha técnica de los Apple TV 4K
Las diferencias entre los Apple TV 4K
Mismo diseño, distinto procesador
A simple vista, el nuevo Apple TV 4K es idéntico al modelo de 2022. Es una caja negra pequeña y elegante que recuerda al Mac Mini y que apenas tiene 3,1 centímetros de grosor. El mando también repite diseño (hablaremos de él a continuación), pero lo que no repite es el procesador: una de las novedades más importantes está en su nuevo Apple A19.
Este procesador, el cual ya conocemos del iPhone 17 y del iPhone 17e, supone un salto grande frente al Apple A15 que traía el modelo de 3.ª generación. ¿Y en qué se traduce eso? En que podemos esperar una experiencia de uso más fluida a la hora de movernos entre apps o a la hora de ver contenido multimedia. El nuevo dispositivo de Apple llega, por cierto, con tvOS 27.
El mando también se actualiza
El mando que trae este dispositivo, llamado Siri Remote, tiene un aspecto similar al del Apple TV 4K de 2022. Aunque estéticamente no cambia, trae dos novedades que las personas más despistadas agradecerán. La primera es que ahora es compatible con búsqueda de precisión, por lo que podremos localizarlo muy fácilmente con un iPhone. Eso sí, Apple explica que solo podremos usar esta función con el iPhone Duo, el iPhone Air, los iPhone 17 o modelos posteriores (a excepción del iPhone 17e).
Además de esta novedad, el nuevo mando también emitirá un sonido para facilitar aún más encontrarlo. De esa forma, incluso si se queda muy profundo entre los cojines del sofá, no tardaremos demasiado en poder localizarlo.
La mejora del códec AV1
Este nuevo Apple TV 4K trae una novedad más relacionada con su procesador: un decodificador específico para el códec AV1. Este, explicado de forma sencilla, va a permitir que el dispositivo pueda reproducir contenido en streaming con mayor eficiencia, reduciendo así el ancho de banda necesario.
¿Eso va a hacer que veamos contenido con mayor calidad? No necesariamente. A la hora de ver contenido en streaming, hay muchos factores que entran en juego: la plataforma y las tecnologías que admite (como Dolby Vision), la resolución del vídeo o la capacidad del televisor, entre otras. Ahora bien, sí que es una mejora interesante porque consume menos recursos.
Audio espacial mejorado
El modelo de 2022 ya permitía conectar un HomePod al Apple TV 4K para utilizarlo como altavoz. Ahora vamos un paso más allá con el modelo de 2026, que permite conectar hasta cuatro altavoces para obtener así sonido envolvente. ¿Y qué podemos utilizar para ello? Según explica la compañía, podemos conectar tanto el HomePod mini 2 como el HomePod de 2.ª generación. El dispositivo los reconocerá de forma inteligente y calibrará el sonido.
Pequeño apunte sobre la conectividad. Podemos utilizar ambos tipos de altavoces de Apple, pero no se pueden combinar de cualquier forma. Sí, podemos utilizar, a la vez, HomePod mini 2 y HomePod de 2.ª generación. Ahora bien, es imprescindible que el par delantero y el par trasero estén formados por altavoces del mismo modelo.
Siri AI
Una de las principales novedades de este nuevo Apple TV 4K es la llegada de Siri AI. Este asistente con inteligencia artificial ofrece muchas posibilidades, como buscar contenido mediante preguntas naturales, hacer preguntas sin necesidad de salir de lo que estemos viendo o recibir recomendaciones relacionadas, entre otras cosas. De hecho, el dispositivo viene con tres micrófonos integrados para poder utilizar esta herramienta sin necesidad de tener el mando cerca.
El problema es que Siri AI no llegará (de momento) a España. Según explica la propia Apple, solo llegará en inglés y a algunos territorios concretos, como Australia, Estados Unidos, Reino Unido o Nueva Zelanda.
El precio
Y llegamos al precio, otro factor diferencial entre ambos dispositivos. Hay que tener en cuenta aquí que el modelo de 2022 subió recientemente de precio como otros productos de Apple: de 169 euros que partía el modelo base a los 229 euros que cuesta ahora (aunque la versión con conexión Ethernet subió a 299 euros). Lo más barato que lo hemos encontrado actualmente es a 249,95 euros.
¿Y dónde se coloca el Apple TV 4K de 2026? El dispositivo, que llegará a las tiendas el próximo 13 de noviembre, lo hará a un precio de 349 euros con 128 GB de almacenamiento. Eso supone 100 euros de diferencia con el anterior.
¿Qué Apple TV 4K elegir?
Por qué elegir el Apple TV 4K (3.ª generación)
Aunque ya tiene varios años, el Apple TV 4K de 2022 sigue siendo una buena opción por varios motivos:
- Su precio: Pese a su subida de precio, sigue siendo más económico que el nuevo modelo. Además, al llevar más tiempo en tiendas, es más sencillo encontrar alguna oferta.
- Buena experiencia de usuario: Aunque su procesador ya tiene unos años, sigue ofreciendo una buena experiencia de usuario.
- Compatible con Dolby Vision y HDR10+: El modelo de 2022 ya es compatible con estas tecnologías, así como con Dolby Atmos.
Apple TV 4K (3.ª generación - 2022)
Por qué elegir el Apple TV 4K (4.ª generación)
El modelo de 2026 llega con novedades interesantes y puede tener mucho sentido para ti si tu prioridad es:
- Más potente y con códec AV1: Su procesador, al ser más moderno, está preparado para durar más años. Además, el códec AV1 es una buena noticia si sueles ver contenido en streaming.
- Siri más avanzada (cuando llegue a España): Las novedades de Siri AI son muy interesantes y le dan más versatilidad al dispositivo, aunque todavía no están disponibles en nuestro país.
- Más posibilidades de sonido y control: Este nuevo modelo permite utilizar hasta cuatro HomePod para mejorar el sonido. Su mando, además, es más fácil de encontrar.
Apple TV 4K (4.ª generación - 2026)
Ficha técnica de los Apple TV 4K
|
apple tv 4k (2022)
|
apple tv 4k (2026)
|
Dimensiones y peso
|
Alto: 3,1 cm
Ancho: 9,3 cm
Grosor: 9,3 cm
Peso (modelo Wi‑Fi): 208 g
Peso (modelo Wi‑Fi + Ethernet): 214 g
|
Alto: 3,1 cm
Ancho: 9,3 cm
Grosor: 9,3 cm
Peso: 217 g
|
Capacidad
|
64 GB (modelo Wi‑Fi)
128 GB (modelo Wi‑Fi + Ethernet)
|
128 GB
|
Procesador
|
Chip A15
|
Chip A19
|
Formatos de vídeo compatibles
|
Vídeo SDR con AVC/HEVC (perfil Main/Main 10) hasta 2160p, 60 f/s
Dolby Vision (perfil 5) hasta 2160p, 60 f/s
HDR10+/HDR10/HLG con HEVC (perfil Main 10) hasta 2160p, 60 f/s
H.264 en perfil básico (Baseline Profile) de nivel 3.0 o inferior con sonido AAC -LC de hasta 160 Kb/s por canal, 48 kHz y sonido estéreo en formatos de archivo .m4v, .mp4, y .mov
Vídeo MPEG-4 de hasta 2,5 Mb/s, 640 por 480 píxeles, 30 f/s, perfil simple (Simple Profile) con sonido AAC-LC de hasta 160 Kb/s, 48 kHz y sonido estéreo en formatos de archivo .m4v, .mp4 y .mov
HDMI con Quick Media Switching (QMS) para pasar de un formato a otro sin interrupciones
Compatibilidad con 21:9 y otras relaciones de aspecto cinematográficas al reproducir películas y series en proyectores y monitores compatibles
|
SDR con AVC/HEVC (perfil Main/Main 10) hasta 2160p, 60 f/s
Dolby Vision (perfil 5) hasta 2160p, 60 f/s
HDR10+/HDR10/HLG con HEVC (perfil Main 10) hasta 2160p, 60 f/s
H.264 en perfil básico (Baseline Profile) de nivel 3.0 o inferior con sonido AAC -LC de hasta 160 Kb/s por canal
48 kHz y sonido estéreo en formatos de archivo .m4v, .mp4, y .mov
Vídeo MPEG-4 de hasta 2,5 Mb/s, 640 por 480 píxeles, 30 f/s, perfil simple (Simple Profile) con sonido AAC-LC de hasta 160 Kb/s, 48 kHz
HDMI con Quick Media Switching (QMS)
|
Formatos de audio compatibles
|
HE-AAC
AAC
MP3
Apple Lossless
FLAC
AIFF
WAV
Dolby Digital 5.1
Dolby Digital Plus 7.1
Dolby Atmos
|
HE-AAC
AAC
MP3
Apple Lossless
FLAC
AIFF
WAV
Dolby Digital 5.1
Dolby Digital Plus 7.1
Dolby Atmos
|
Dispositivos compatibles
|
Compatible con televisores HD y UHD con puerto HDMI
Compatible con teclados Bluetooth
|
Compatible con televisores HD y UHD con puerto HDMI
Compatible con teclados Bluetooth
Compatible con mandos admitidos
|
Conectividad
|
Wi‑Fi 6 (802.11ax) con MIMO 2x2
Bluetooth 5.0
HDMI 2.1
Receptor de infrarrojos
Tecnología de red Thread (solo versión Ethernet)
Gigabit Ethernet (solo versión Ethernet)
|
Wi‑Fi 7 (802.11be) con MIMO 2x2
Bluetooth 6
HDMI 2.1
Receptor de infrarrojos
Tecnología de red Thread
Gigabit Ethernet
|
Precio
|
Desde 249,95 euros
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Imágenes | Apple
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