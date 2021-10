La nueva Smart TV de 40 pulgadas de TD Systems adopta Android TV y un amplio catálogo de apps por 249 euros, mínimo histórico

Los televisores de la firma TD Systems montaban Android AOSP hasta hace no mucho, lo que resultaba en una experiencia del no todo satisfactoria al no ser un sistema operativo diseñado específicamente para este tipo de dispositivos. El nuevo modelo de 2021, TD Systems K40, adopta Android TV y está de oferta en Amazon por 249 euros.

Con un precio de venta al público recomendado de 299 euros, en Amazon se puede conseguir el nuevo televisor de TD Systems de 40 pulgadas con un descuento de 50 euros que lo deja a su precio mínimo histórico de 249 euros: una buena oportunidad para renovar el del dormitorio o segunda residencia.

El nuevo televisor de TD Systems destaca por su relación calidad-precio, como muchas de las propuestas de la marca. Es un tamaño "contenido" con un panel DLED de 40" y resolución Full HD. Estamos acostumbrados a ver la etiqueta de 4K desde hace un tiempo, pero con estas pulgadas y que esta sea su resolución no es ningún problema. Su brillo máximo es de 250 nits y la tasa de refresco de 60Hz.

El sonido no suele ser el punto fuerte de muchos televisores, y menos de los de gama de entrada como este de TD Systems, pero es compatible con Dolby Digital Plus. Cuenta con dos altavoces de 8W que hacen un total de 16W. Dispone de varios modos de audio según el contenido que se esté consumiendo, pero lo mejor es adquirir una barra de sonido externa.

El punto fuerte es Android TV, uno de los sistema operativos más avanzados para televisores con el que tendremos acceso a la Play Store, Chromecast integrado y Google Assistant. Es compatible con los principales servicios de vídeo en streaming: Netflix, Prime Video, HBO Max, Movistar+, Filmin y unos cuantos más.

