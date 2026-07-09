No necesitas un reloj de 300 euros para ver bien su pantalla a plena luz del día. Este smartwatch Xiaomi está rebajado en MediaMarkt

No es estrictamente necesario hacer un gran desembolso para tener un buen smartwatch adornando nuestra muñeca, y es que marcas como Xiaomi suelen tener modelos con una buena relación calidad-precio. El Xiaomi Watch S4 es un reloj que inicialmente partí desde los 159,99 euros, pero que en MediaMarkt ahora mismo cuesta 99,99 euros.

Un smartwatch bonito por fuera y muy completo por dentro

El Xiaomi Watch S4 es un smartwatch o reloj inteligente que visualmente destaca por su bonito diseño. Es elegante a la par que cuenta con numerosas funciones orientadas al deporte y a la salud. En el lateral tenemos una corona giratoria muy práctica con la que navegar por los menús y hacer scroll en el texto de las notificaciones.

También es un reloj bastante grandote al incorporar una pantalla de 1,43 pulgadas. Su panel es AMOLED y ofrece un nivel de brillo lo suficientemente bueno como para poder ver bien la pantalla incluso en exteriores a plena luz del día.

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A diferencia de la gama más top de Xiaomi, que viene con WearOS, el sistema operativo de este reloj es HyperOS, el mismo que también vemos en los móviles de la marca, pero adaptado a los relojes. Esto nos da una mayor autonomía, según Xiaomi de hasta 15 días, aunque en la práctica, con un uso intensivo, a nosotros nos dio una autonomía de una semana.

Y para rematar, cuenta con más de 150 modos deportivos y un buen surtido de sensores, como del de frecuencia cardíaca o de oxígeno en sangre, entre otros.

⚡ EN RESUMEN: oferta del Xiaomi Watch S4 hoy ✅ LO MEJOR La pantalla se ve muy bien , incluso en exteriores.

, incluso en exteriores. Es muy bonito y cuenta con un buen acabado. ❌ LO PEOR No admite apps de terceros ni asistentes de voz. 💡 CÓMPRALO SI... Buscas un smartwatch que sea bonito y elegante y que además ofrezca una buena autonomía y cuente con un buen surtido de modos deportivos. ⛔ NO LO COMPRES SI... Quieres comprar un reloj más enfocado en el deporte (ahí podría encajarte un Garmin) o prefieres contar con un reloj con WearOS aunque su batería sea inferior (ahí podría interesarte el Xiaomi Watch 5).

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Imágenes | Jose García, Xiaomi

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