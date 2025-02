No hay nada más que me guste de mi salón que mi tele con Ambilight. Ahora, quiero recomendarte esta que Carrefour tiene en oferta

Tengo que reconocerlo, pero desde que me compré una tele con Ambilight de Philips, no puedo parar de recomendarle la experiencia a todo el mundo que me dice que quiere comprarse una tele. Ahora, en Carrefour tienen esta Philips Ambilight 65PUS8209 de 65 pulgadas a precio imbatible y la puedes comprar por 499 euros.

Una tele para disfrutar de una experiencia totalmente inmersiva

Aunque antes eran mucho más caras, ahora conseguir una tele con Ambilight puede ser mucho más económico, sobre todo con ofertas como esta de Carrefour. Este modelo es del año 2024 y monta un panel QLED de 65 pulgadas con resolución UHD 4K, retroiluminación Direct LED y compatible con HDR10, HDR10+ y HLG.

El sistema operativo con el que funciona es Titan OS y es compatible con los asistentes de voz Alexa y Google Assistant. Su apartado conectividad es muy completo, ya que integrada LAN Ethernet, WiFi Direct, Bluetooth 5.0, dos puertos USB-A, tres HDMI 2.0, salida digital óptica de audio y jack de 3,5 mm.

En lo que a sonido se refiere, sus dos altavoces ofrecen una potencia RMS de 20 W y son compatibles con audio envolvente Dolby Atmos y DTS:X. Aunque, eso sí, la característica más reseñable de este modelo de smart TV es su tecnología de iluminación Ambilight de tres lados, que son unas tiras de luces LED en la parte trasera, que se sincronizan con el contenido que estés viendo.

