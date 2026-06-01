No hace falta gastarse un dineral para tener un Garmin: este modelo cuesta poco más de 100 euros

AliExpress está lanzando un buen surtido de ofertas en muchísimos dispositivos, entre ellos los relojes inteligentes. Si buscas un smartwatch deportivo, el Garmin Forerunner 255 ahora mismo ha bajado de precio hasta los 129,98 euros. Eso sí, para poder comprarlo a este precio hay que seleccionar el cupón de 10 euros o introducir el cupón SSES10 antes de tramitar la compra.

Un reloj Garmin mucho más barato

El Garmin Forerunner 255 es un reloj inteligente o un smartwatch que destaca principalmente por su pantalla. Su tamaño es de 46 mm y ofrece una resolución de 260 x 260 píxeles. Además, algo bastante particular de este reloj es que incorpora un total de cinco botones en los laterales.

Al tratarse de un smartwatch enfocado al deporte, cabe mencionar que el Forerunner 255 es bastante ligero al tener un peso de tan solo 49 gramos, por lo que no lo notarás demasiado. También cuenta con resistencia al agua de 5 ATM, por lo que sirve si quieres realizar actividades deportivas en el agua.

Por otro lado, este smartwatch también cuenta con varias funciones de entrenamiento (e incluso una de triatlón) y más de 30 perfiles de actividad. Por supuesto, también incorpora diferentes sensores para monitorizar la actividad física y su batería ofrece aproximadamente una autonomía de hasta 14 días de uso.

⚡ EN RESUMEN: oferta del iPhone 14 hoy ✅ LO MEJOR S u peso : ideal para los que busquen un reloj ligero.

: ideal para los que busquen un reloj ligero. Su batería, que ofrece una autonomía de aproximadamente 14 días. ❌ LO PEOR No permite configurar ciertos apartados desde el móvil, como es el caso de las pantallas del reloj. 💡 CÓMPRALO SI... Buscas un reloj enfocado al deporte, que cuente con diferentes perfiles de actividad, con muchas funciones de entrenamiento y que además puedas utilizar en el agua. ⛔ NO LO COMPRES SI... Quieres un reloj que sobre todo te sirva para el día a día, ya que hay modelos (incluso más económicos) que tienen un diseño menos deportivo.

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