El móvil de gama media de Xiaomi que parece de gama alta ahora está a precio de gama baja y tiene una batería atómica

Cuando pasa un poco el tiempo desde que un móvil sale a la venta, comienza a ser más fácil encontrarlo rebajado. Eso hace que podamos encontrar auténticas gangas, especialmente si estamos buscando un móvil que destaque en calidad-precio. ¿Estás buscando uno así? Entonces, quizás te encaje muy bien el POCO X8 Pro de Xiaomi. Especialmente, ahora que podemos comprarlo en AliExpress por 246,72 euros con el cupón 'FSES30'

Un móvil con una autonomía que roza los tres días

El PVP de este móvil de Xiaomi es 479,99 euros para la versión con 256 GB de almacenamiento, que es la que protagoniza la oferta de AliExpress. Eso quiere decir que nos ahorraríamos más de 230 euros, una cifra bastante importante. A cambio, estaríamos haciéndonos con uno de los mejores móviles de gama media y candidato a ser uno de los mejores calidad-precio de este 2026.

Por menos de 250 euros, tenemos un teléfono que destaca por una pantalla AMOLED de 6,59 pulgadas con 120 Hz y resolución 1,5K. Esta es ideal para jugar, así como para ver contenido multimedia o incluso para leer. A nivel de rendimiento, podemos esperar potencia más que de sobra para el día a día gracias al chip MediaTek 8.500 Ultra y a sus 8 GB de RAM.

Otra de las bazas de este móvil está sin duda en su autonomía. El POCO X8 Pro tiene una batería de silicio-carbono con 6.500 mAh, la cual puede hacer que estemos hasta tres días enteros sin cargar el teléfono. Su sistema de cámaras también cumple con buena nota, aunque hay que tener en cuenta que su ultra gran angular no está a la altura del resto de cámaras.

⚡ EN RESUMEN: oferta del poco x8 pro ✅ LO MEJOR Calidad-precio top: Por menos de 250 euros, es muy complicado que podamos encontrar ahora mismo un móvil mejor de este 2026.

Por menos de 250 euros, es muy complicado que podamos encontrar ahora mismo un móvil mejor de este 2026. Autonomía para tres días: Su batería es ideal para aquellas personas que odian cargar su móvil cada día (o incluso, cada dos). ❌ LO PEOR Su ultra gran angular: Aunque su sistema de cámaras funciona bien, su ultra gran angular no ofrece tan buenos resultados como el resto de cámaras.

Aunque su sistema de cámaras funciona bien, su ultra gran angular no ofrece tan buenos resultados como el resto de cámaras. El bloatware que trae de serie: HyperOS peca de ser un sistema operativo que trae bastante bloatware. 💡 CÓMPRALO SI... Buscas un teléfono Android, tu presupuesto es de 250 euros y quieres tener que cargar tu móvil lo menos posible. ⛔ NO LO COMPRES SI... Prefieres un teléfono que tenga un sistema Android más limpio, como pueden ser los Google Pixel.

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