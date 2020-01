Las mejores ofertas en consolas que llegan a tiempo para Reyes: PS4 + Death Stranding por 241 euros, Nintendo Switch Lite por 187 euros y más

Todavía nos quedan unos cuantos días para disfrutar de la Navidad 2019 y estamos a tiempo de encontrar el regalo perfecto. Si todavía no sabes qué regalar, una videoconsola puede ser una opción interesante para aquellos aficionados al gaming. Estos packs de Xbox, PlayStation 4 y Nintendo Switch están de oferta y llegan a tiempo para los Reyes 2020.

Xbox One X + Metro Exodus Collection

La consola más potente y de más calidad de Microsoft, con 4K nativo y un mando inalámbrico por 329,99 euros, genial rebaja teniendo en cuenta que sin promociones ronda los 500 euros. Además, si somos de Prime, el envío es rápido.

Además con un buen surtido de títulos para jugar: la colección Metro Exodus en formato digital, con las versiones de descarga completa de 'Metro 2033 Redux', 'Metro: Last Light Redux' y 'Metro Exodus'.

Xbox One X + 'Gears Of War 5'

Otra opción que incluye la mejor consola de Microsoft es esta: Xbox One X + Gears Of War 5 por 295 euros en Media Markt. El envío se realiza en 1 - 2 días laborables, justo a tiempo.

Xbox One S All Digital + 'Fortnite' + 'Sea of Thieves' + 'Minecraft'

Si prefieres ahorrar algo de dinero y seguir disfrutando del catálogo de juegos de Microsoft y la comodidad de su mando, la Xbox One S All Digital de 1TB de capacidad cuesta 149,95 euros en PcComponentes e incluye tres títulos de lo más variado para jugar: 'Fortnite', 'Sea of Thieves' y 'Minecraft'. En un par de días lo tendremos en casa, a tiempo para el 6 de enero.

La All Digital es la última consola lanzada por Microsoft y cuenta con la particularidad de carecer de lector de discos, por lo que la experiencia se centra en el formato digital.

PlayStation 4 de 1 TB + 'Death Stranding'

Y de Microsoft pasamos a Sony y el que probablemente sea el juego del año, 'Death Stranding'. La consola en formato slim y 1TB de capacidad y el juego de Hideo Kojima está en oferta en Amazon a 241 euros, más de 50 euros de rebaja respecto a otras tiendas. Además, si somos de Prime, el envío es rápido y en pocas horas estará en nuestras manos.

PS4 Slim 1TB + 'FIFA 20'

La misma consola pero con el popular FIFA 20, el juego de fútbol por antonomasia con permiso del Pro Evolution Soccer, también está rebajada en Amazon, a 244,18 euros, aunque en este caso la diferencia de precio respecto a otros comercios es menos atractiva. En cuestión de horas la tendremos en casa si somos de Prime.

PS4 Slim 1TB + 'Uncharted 4' + 'Horizon Zero Down' + 'The Last of Us' Remasterizado

Seguimos con la PlayStation 4 Slim de 1TB de capacidad, esta vez con un surtido de grandes éxitos muy muy atractivo por la calidad de estos: 'Uncharted 4', 'Horizon Zero Down' y 'The Last of Us' Remasterizado en PcComponentes por 248 euros. La oferta de eBay es algo mejor, pero no garantiza su llegada a tiempo para Reyes.

PS4 Slim 500GB + Fortnite

Otra opción más asequible para usuarios que no necesiten tanto espacio – porque jueguen menos, ya que la instalación, actualizaciones y partidas se almacenan en la consola – es la PlayStation 4 Slim de 500GB con contenido exclusivo de Fortnite. En PcComponentes está a 194 euros y llega en un par de días a su destino.

Nintendo Switch 2019

Damos el salto a Nintendo, donde la nueva Nintendo Switch de 2019 – con más autonomía – está genial de precio en Worten, a 299,90 euros, unos 15 -30 euros menos en función de dónde la compremos. El modelo más interesante para aquellos que la quieran para jugar en modo sofá, conectándola a la tele, o en movilidad. Eso sí, viene sin juegos.

Nintendo Switch Lite

Y si tenemos claro que vamos a usarla en movilidad, en Amazon encontramos la nueva Nintendo Switch Lite por 187,77 euros, más barata que en comercios donde está rebajada a 200 euros y lejos de los 220 euros habituales. Viene sin juegos pero si somos de Prime, en pocas horas la tendremos en casa.

