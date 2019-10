Los mejores móviles por menos de 300 euros (2019): la opinión de los expertos de Xataka

Hay vida más allá de la gama alta. Y es que la diversidad de marcas, modelos y fabricantes ha logrado enriquecer las gamas más humildes y medias con teléfonos muy atractivos desde el punto de vista de la calidad precio.

Si hace unas semanas preguntábamos a los editores de Xataka que más saben de móviles y que más modelos prueban por los mejores teléfonos por menos de 200 euros, hoy les hemos repetido la pregunta subiéndoles un poco el presupuesto: ¿cuáles son los mejores móviles por menos de 300 euros en función de su experiencia?

Ricardo Aguilar

A riesgo de recomendar lo obvio, no me queda otra que hablar del Xiaomi Mi 9T, el que, para mi gusto, es el móvil más equilibrado del mercado.

Lo tiene todo, literalmente. Una pantalla Full HD+ AMOLED que se ve de escándalo (¡y sin notch!), batería enorme, procesador potente de Qualcomm, batería de 4.000mAh, carga rápida, triple cámara.

Además, he podido probarlo recientemente con MIUI 11 y funciona mejor todavía. Es un concepto diferente. Xiaomi ha matado a su línea Mi Mix, la ha convertido en algo más asequible, y la ha vestido de gama media-alta para conquistar el mercado.

Es de los pocos móviles no-gama alta que podría usar en mi día a día, y eso, viniendo de un usuario que tan solo usa flagships, creo que dice mucho.

El siguiente móvil que recomendaría (y que, personalmente, no me compraría), es el Samsung Galaxy A50. No me gusta su cámara y no me gusta su acabado, pero entiendo que el usuario medio en muchas ocasiones busca marca tradicional, y el A50 ofrece lo que suele buscar un usuario de este tipo.

La pantalla es es bastante buena, una Super AMOLED de 6,4 pulgadas bastante vistosa, pero sin la sobresaturación vista hace unos años en Samsung. El procesador va algo justo para costar casi 300 euros el móvil, pero se desenvuelve bien en tareas cotidianas. La batería es excelente, con 4.000mAh, y la memoria base es de 128 GB UFS, un punto muy a tener en cuenta.

Como digo, no es el que me compraría, pero sí el que recomendaría a aquellos usuarios que quieren un móvil completo y de firma tradicional.

Por último, y si bien tiene ya un tiempo en el mercado, recomendaría el Xiaomi Mi 8 (221 euros). Aunque tiene un año, es casi un gama alta.

El acabado es relativamente premium, no tiene mala batería y, lo más importante, tiene un Snapdragon 845, un procesador bastante por encima de absolutamente todo lo que encontramos en gama media por 300 euros.

Creo que es más que interesante mirar a dispositivos con algo de tiempo, siempre y cuando tengamos claro que el ciclo de actualizaciones será bueno. El Xiaomi Mi 8 va actualizar a Android 10 con MIUI 11, así que no tengo dudas sobre que aún le quedan varios años de vida útil.

Xiaomi Mi 9T – Smartphone con pantalla AMOLED full-screen de 6,39" (Selfie pop-up, triple cámara de 13 + 48 + 8 MP, con NFC, 4000 mAh, Qualcomm SD 730, 6+64 GB,) color azul glaciar [Versión española] Hoy en Amazon por 292,98€

Samuel Fernández

Acogiéndonos a esta barrera que forman los 300 euros de tope, las opciones de buena calidad no sobran.

Hablamos de un nivel de precio en el que suele haber recortes para poder llegar y son pocas las marcas que se mueven con soltura aquí.

Xiaomi es una de ellas, tanto por sus opciones como por su saber hacer como por su extenso catálogo de teléfonos con opciones muy atractivas de coste contenido.

La firma china nos ofrece un Xiaomi Mi 9T muy interesante por poco menos de 300 euros comprado en España en comercios habituales, aunque su precio oficial se sitúa 30 euros por encima.

Realme es otro fabricante que está sabiendo competir bien en esta franja de precios, y su último Realme X2 (299 euros) da buena cuenta de ello.

Un Snapdragon 730G con 6GB de base, gran batería y cuatro cámaras que podemos encontrar también por debajo de estos 300 euros que tenemos marcados como límite.

Y como cierre, qué mejor modelo que el Samsung Galaxy A50, uno de los superventas de los coreanos que destaca por la calidad de su pantalla y su batería. Podemos encontrarlo en torno a 260/270 con facilidad. Ése sería mi triplete ganador con 300 euros para gastar en el bolsillo.

Samsung A50 White 6.4" 4gb/128gb Dual Sim Hoy en Amazon por 269,98€

Enrique Pérez

Xiaomi tiene una gran presencia en la gama media, pero con el Mi 9T han logrado reforzarse también en la franja alrededor de los 300 euros.

Justo por debajo encontramos este móvil con un diseño contundente y pesado, pero con unas características excelentes.

Desde su pantalla sin 'notch', un rendimiento excelente con 6GB y el Snapdragon 730 y una triple cámara que se comporta muy bien en todo tipo de situaciones.

Si a eso le sumamos que tenemos una batería para aguantar durante días, el Mi 9T es uno de los móviles más fáciles de recomendar.

Más barato es el Huawei P30 Lite (266 euros). Pero ya no es solo una cuestión de precio, sino de tamaño, diseño y peso. Huawei es posiblemente la mejor marca en cuanto a compactación y con este P30 Lite tenemos un móvil realmente cómodo de utilizar.

Normalmente los móviles más potentes suelen ser muy grandes y pesados, pero con este P30 Lite se alcanza un equilibrio muy interesante que lo coloca como uno de los gama media que no se queda muy atrás en batería, potencia o cámara y sin embargo sí se diferencia claramente al ser muy práctico.

Huawei no vivirá sus mejores momentos, pero con este P30 Lite no tendremos ningún problema con Google y conseguimos un terminal de gran calidad por su precio. Además dispone de 128GB.

Es un recién llegado, pero el Realme X2 tiene todos los ingredientes para situarse entre los más recomendados por debajo de los 300 euros. Tenemos cuatro cámaras de hasta 64 megapíxeles, carga rápida, una batería muy generosa y un diseño muy llamativo.

Además, en su interior se encuentra el Snapdragon 730G junto a 8GB de memoria RAM. Un dispositivo con un rendimiento excelente que además está adaptado a los nuevos tiempos en fotografía.

ColorOS es una capa de personalización al estilo MIUI (Xiaomi) o EMUI (Huawei), pero es igual de estable que estas. Realme pertenece a la misma casa que OPPO o OnePlus, pero llega con una política de precios más agresiva. Una apuesta que después de probarlo, no puedo sino recomendarlo y colocarlo entre los mejores de esta franja de precio.

Huawei P30 Lite Midnight Black 6.15" 4gb/128gb Dual Sim Hoy en Amazon por 251,99€

Jose García Nieto

Si tuviera que recomendar un móvil por menos de 300 euros, posiblemente diría el Xiaomi Mi 9T.

Que la firma china sea capaz de crear un dispositivo todo pantalla, con cámara pop-up y una autonomía excelente por ese precio me parece, sencillamente, increíble. En el rango de precios que hoy nos ocupa creo que el Mi 9T se lleva la medalla de oro.

Otro Xiaomi que también está bastante bien es el Redmi Note 8 Pro (269 euros), el modelo con procesador MediaTek Helio G90T. Actualmente se puede conseguir por unos 259 euros, y a ese precio no está nada, nada mal.

Tiene un rendimiento sobresaliente, una relación calidad-precio en la línea de lo que ofrece Xiaomi y un modo noche bastante potente.

Para los que quieran un móvil con Android One, sin capa de personalización, el modelo que recomendaría actualmente es el Motorola One Vision (279 euros). Es un dispositivo bonito, con pantalla 21:9 y 128 GB de almacenamiento interno de base. No tiene la mejor cámara, pero gracias al software es sencillo de usar y muy amigable.

Por último, destacar el Samsung Galaxy A50. Es uno de los modelos de gama media más populares de Samsung y por 270 euros no está nada mal. Puede ser una buena alternativa para los que quieran un móvil solvente de una marca más convencional.

De él destacan la pantalla AMOLED de 6,4 pulgadas FullHD+, el diseño y la batería de 4.000 mAh. Un buen terminal con una buena relación calidad/precio, sin duda.

Xiaomi Redmi Note 8 Pro Teléfono 6GB RAM + 128GB ROM, Pantalla Completa de 6.53”, CPU MTK Helio G90T Octa-Core, 20MP Frontal y 64MP AI Cuatro Cámara Trasera Móviles Versión Global (Blanco) Hoy en Amazon por 279,00€

Anna Martí

El Xiaomi Mi 9T es posiblemente la opción por excelencia. La marca juega de nuevo bastante bien esas cartas de gana media con aspiraciones conteniendo precio.

Aunque salió por 329 euros, ya se encuentra por menos de 300. A destacar: la batería, el frontal y la triple cámara. No obstante, este rango de precios tiene otras opciones muy interesantes sobre todo si MIUI no es de nuestro agrado.

Con triple cámara y con tamaño contenido (que no es algo que abunde precisamente) está también el Huawei P30 Lite.

Con una autonomía envidiable y One UI está el Samsung Galaxy A20 (209 euros), el Galaxy A50 es similar pero integra panel AMOLED y batería algo menor.

Y sin capas de personalización, algo que recomiendo para una gran mayoría de tipos de usuario, el Xiaomi Mi A3 (178,40 euros), aunque nos vamos a otro rango que ya repasamos hace poco.

Samsung Galaxy M20 Smartphone, FHD+ Infinity V Display 6.3”, 4GB RAM, 64GB ROM, Negro [Versión Española] Hoy en Amazon por 209,00€

