Mejores móviles por menos de 200 euros (2019): la opinión de los expertos de Xataka

Aunque la gama alta se lleve todos los focos, la realidad es que el mercado de los móviles ofrece alternativas mucho más asequibles e interesantes para el usuario medio. Sin ir más lejos, la horquilla de precios entre 100 y los 200 euros nos deja un espectro de alternativas cualitativo y cuantitativo muy interesantes. Hemos preguntado a los editores de Xataka que más saben de móviles y más modelos prueban en este rango de precios y estos son los que consideran mejores por debajo de los 200 euros.

Ricardo Aguilar

Aunque he de admitir que lo primero que se me viene a la cabeza al pensar en móvil de menos de 200 euros es Xiaomi, voy a recomendar el Realme 3 Pro (199 euros), un gran desconocido capaz de competir (e incluso superar) , a la gama media de Xiaomi.

Para el que no la conozca, Realme es una marca con sede en Shenzhen, China, que forma parte del conglomerado chino BBK Electronics. Utiliza ColorOS, la ROM de OPPO, y viene a ser para OPPO lo que Redmi es a Xiaomi.

A lo que vamos, el Realme 3 Pro tiene todo lo que se le puede pedir a un gama media: tiene un Snapdragon 710 (el mismo procesador que incluye Xiaomi en su Mi 9 Lite, que cuesta más de 300 euros), una base de 4 GB de RAM y 64 GB de memoria interna ampliables mediante tarjetas microSD, batería de 4.045mAh, doble cámara, jack de 3.5mm, Radio FM, etc.

Realme 3 Pro

Aparte de este hardware, desde que probé el OPPO Reno me quedé sorprendido por lo bien que procesa la compañía las fotos. Los Realme procesan de modo similar, por lo que la cámara está muy por encima de lo que se espera de un móvil de este rango de precio. El móvil en cuestión cuesta 199 euros, es (en mi opinión) bonito, tiene buenas especificaciones, y ColorOS ha mejorado mucho y funciona más que fluido. Es una alternativa más que solvente a firmas tradicionales, y una buena forma de comprar un teléfono diferente que pocos tendrán.

Además de este, estoy prácticamente obligado a hablar del Xiaomi Mi A3 (193,88 euros), aunque no logre comprender por qué Xiaomi, después de dos generaciones, ha pasado del Full HD al HD. A mí me gusta recomendar con los pies en la tierra, desde “el mundo real”.

Los editores podemos clamar al cielo porque un terminal baje de los 300ppi, pero a nuestra madre, padre, abuelo, abuela, amigo o amiga de turno le va a dar absolutamente igual, quieren un móvil que funcione, y punto. Y el Mi A3 funciona.

Tiene Android One, así que le vienen años de vida por delante, buena cámara, batería, rendimiento, etc. Es uno de los conjuntos más completos por debajo de los 200 euros (gracias a que ha bajado por fin de precio en Amazon), y aunque considero que ya no es tan bueno como hace algunas generaciones, lo puedo recomendar con los ojos cerrados, es una apuesta segura.

Por último, y con la mano en el corazón, el móvil que yo me compraría buscando relación calidad-precio, sería el Redmi Note 7 (174,99 euros). Es más barato que los terminales que he mencionado anteriormente (lo que supone todo un mundo para algunos bolsillos), tiene un panel Full HD+ y, en mi experiencia, MIUI 10 es algo más estable que Android One (pese a que me guste más este último a nivel de interfaz). El Snapdragon 660 no dista mucho del 665 que monta el A3, aunque sí queda algo lejos del 710 del Realme anteriormente comentado.

Este móvil también tiene 4 GB de RAM, 64 GB de memoria interna, batería de 4.000mAh, cámara principal de 48 megapixeles, etc. Todo y más lo que un usuario medio le pide a un gama media, por poco más de 150 euros.

Xiaomi Redmi Note 7 16 cm (6.3") 4 GB 64 GB Ranura híbrida Dual SIM 4G Azul 4000 mAh - Smartphone (16 cm (6.3"), 4 GB, 64 GB, 48 MP, Android 9.0, Azul) Hoy en Amazon por 174,99€

Jose García Nieto

Aunque hace tiempo comprarse un móvil de 200 euros podía salir regular (la gama media y de entrada ha evolucionado muchísimo con los años), actualmente hay muy buenas opciones de varias marcas. A mis ojos, por 200 euros el ganador es el Xiaomi Mi A2 (147,48 euros).

El Mi A2, no el Mi A3. La pantalla AMOLED del Mi A3 tiene ese efecto ¡Wow! con los colores más saturados, los negros más puros y el lector de huellas bajo ella, pero francamente, creo que el Mi A2 sigue mereciendo la pena, y mucho.

Con 4 GB de memoria RAM, procesador Snapdragon 660 y una pantalla IPS FullHD, ofrece todo lo necesario para tareas del día a día. Si el presupuesto fuese más alto quizá diría el Mi 9 Lite, pero por menos de 200 euros, el Mi A2, sin duda.

Otro modelo que me gusta mucho es el Redmi Note 7, en concreto la versión de 4/64 GB. Tiene una pantalla FullHD+, el procesador Snapdragon 660 y una cámara trasera de 48 megapíxeles que sabe conseguir unos buenos resultados.

Además, si el Android One del Xiaomi Mi A2 se te queda corto en funciones, MIUI, la capa de personalización del Redmi Note 7, es todo lo contrario. Si dedicas un tiempo a hacerte a la interfaz y conocer sus ajustes, MIUI puede dar mucho juego.

También he tenido ocasión de probar largo y tendido el Huawei Mate 20 Lite (194,84 euros) y me gustó mucho. Tiene una autonomía espectacular para valer 200 euros, la cámara se comporta en casi todas las situaciones y el rendimiento es correcto.

Tiene un pantallón de 6,3 pulgadas con resolución FullHD+, 4 GB de memoria RAM, procesador Kirin 710 y Android 9 Pie con la promesa de actualizarse a Android 10. Lo recomendaría a aquel que busque la batería por encima de todas las cosas.

Huawei Mate 20 Lite - Smartphone Dual SIM de 6.3" Full HD (Kirin 710, 4 GB de RAM, 64 GB de memoria interna, cámara dual de 24 + 2 MP) negro Hoy en Amazon por 194,84€

Enrique Pérez

El Xiaomi Mi A3 ha bajado finalmente de precio y ya se encuentra por debajo de la barrera psicológica de los 200 euros.

Estamos ante un móvil prácticamente redondo: buen rendimiento, excelente batería, muy buena cámara, con Android puro y un diseño muy manejable.

No tiene NFC y la pantalla no es la mejor, pero he tenido la oportunidad de probarlo a fondo en el análisis y compararlo con el resto de Xiaomi y lo cierto es que es una apuesta segura un año más.

Si ahora tuviera que recomendar un terminal a este rango de precio, me iría a por el Mi A3.

Más allá de sus problemas con los EE.UU, Huawei vive un momento dulce en cuanto a construcción de sus móviles. Tiene bastantes modelos muy competitivos y lo que más me gusta es su diseño: probablemente los más compactos y ligeros.

Huawei P Smart+ 2019

Justo por debajo del límite de los 200 euros tenemos el P Smart+ 2019 (199 euros), que llega con el Kirin 710, tiene todas las opciones de Huawei, sí cuenta con NFC y además ofrece una triple cámara que el fabricante chino ofrece con bastantes buenos resultados.

Para aquellos que busquen un móvil bueno, bonito y barato y realmente no quieran dejarse mucho dinero, el Redmi 7 (132 euros) con 3GB y 32GB es una buena opción. Quizás sería el punto mínimo que recomendaría en 2019, pues todo lo que está por debajo ofrece una experiencia bastante inferior.

Redmi 7, el móvil a considerar por debajo de los 150 euros

En este caso además optaría por el modelo azul, que considero que le da un toque bastante llamativo y hace que el terminal parezca bastante más completo y moderno. Ojo, quizás la cámara no es la mejor pero el rendimiento es correcto y la batería excelente. En el caso que no puedas subir de los 150 euros, es una opción a tener en cuenta.

Xiaomi Mi A3 - Android One, AMOLED de 6,088" (Cámara Frontal de 32 MP, Trasera de 48 + 8 + 2 MP,4030 mAh, Jack de 3,5 mm, Qualcomm Snapdragon 665 2,0 GHz, 4 + 64 GB) Color Azulón [Versión española] Hoy en Amazon por 192,99€

Anna Martí

Xiaomi ha diluido un tanto esa jugada que inició con la familia Mi A con los de este año, pero una configuración que aún resulta atractiva (y sobre todo estando ahora por unos 150 euros) es el Xiaomi Mi A2.

Android One es algo muy interesante para quien busca un alto nivel de fluidez partiendo de un hardware básico y/o antiguo, además de que en este caso las configuraciones posibles llegan a los 6 GB de RAM. A favor también que, pese a tener unos marcos importantes, la pantalla es FullHD+, siendo superior a otras propuestas posteriores en cuanto a resolución y densidad.

Las cámaras no rinden mal dada la configuración y la gama, teniendo doble cámara trasera. Soporta además carga rápida de 18 vatios, cuando por ejemplo algunos Motorola de precio similar (también con Android One) llegan hasta los 15W.

Hay muy buenas propuestas en este rango de precios, pero creo que lo que mejor envejece es Android y por eso casi miraría con más atención que tuviesen Android One que otra capa de personalización.

Por ello creo que el Moto One (176,47 euros) puede ser un candidato muy válido, al no tener añadidos que puedan llegar a molestar o a ser prescindibles a nivel de software y siendo más compacto que otros como su hermano el Motorola G7 Power o incluso el Xiaomi Mi A2 (teniendo éste una batería de igual capacidad que el One).

Dispone del Snapdragon 625, que pese a no ser nuevo ha dado muy buenos resultados (incluso casi más que algunos predecesores) y el sonido es de calidad, algo que no suele cuidarse tanto en móviles de gama media. Como añadido están la radio FM, el minijack de 3,5 milímetros y el poder añadir una microSD si queremos más espacio.

Motorola One - Smartphone Android One (pantalla de 5.9'' ratio 19:9, cámara dual de 13 MP, 4 GB de RAM, 64 GB, Dual Sim), color negro [Versión española] Hoy en Amazon por 176,47€

Samuel Fernández

Aquí lo lógico es acudir a Xiaomi en esta franja de precios con modelos como el Redmi Note 7 o el Mi A3, porque lo cierto es que es muy complejo encontrar terminales que ofrezcan una relación calidad precio cercana a la del constructor chino, pero eso no hace que haya modelos menos interesantes.

Como el Motorola One, por citar uno de ellos, pese a que tenga ya un año en circulación. Tiene a su favor que es Android One, así que va más fluido que otros modelos que cargan con una capa de personalización más o menos pesada a sus espaldas.

Con 4GB de RAM el modelo rindió muy bien durante nuestro análisis y la cámara nos dejó buenas sensaciones dentro de que nos movemos en un nivel de precios en el que la fotografía no brilla demasiado.

Pero el Moto One es competitivo y es fácil encontrarlo por menos de 200 euros. Una buena compra en este momento, pues aún aguantará unos años de vida pese a que las actualizaciones oficiales acaben el año que viene.

Samsung Galaxy A40, un teléfono compacto con panel de calidad

Y me voy a pasar un euro del precio, pero creo que el Samsung Galaxy A40 (201 euros) de esta año también merece la pena si buscas algo compacto.

Destaca por integrar una pantalla de calidad de casi 6 pulgadas y un diseño que Samsung ha mejorado mucho en sus líneas medias y bajas. Las cámaras traseras no se portan mal para esta línea de precios y con 4GB de RAM y 64GB garantizamos que podrá con casi todas las apps y juegos sin muchos problemas. Y sí, su batería de 3.100 mAh no rinde nada mal, por encima de la media.

Un modelo a considerar, aunque los ojos se nos vayan constantemente hacia el Redmi Note 7 de Xiaomi por su genial relación entre prestaciones y precio.

Samsung A40 Black 5.9" 4gb/64gb Dual Sim Hoy en Amazon por 201,84€

