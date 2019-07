El mejor móvil Huawei en calidad precio: guía de compra y comparativa

Aunque Huawei tiene una gama alta muy potente, el fabricante chino tiene también un amplio catálogo de móviles de gama media con una buena relación de calidad-precio. Sin embargo, la compañía tiene una oferta bastante extensa con muchos modelos en cada familia, por lo que decidir cuál es el más recomendable puede ser una tarea complicada.

Para ayudar en la elección del móvil que mejor se adapte a tus necesidades, hemos preparado esta guía de compra y comparativa con los mejores móviles de Huawei que podemos comprar. Para ello, hemos seleccionado desde los modelos más básicos como el Huawei Y6 2019 hasta uno de los últimos buques insignias de la marca: el Huawei P30. He aquí los resultados.

Nuestro gama media recomendado: Huawei Mate 20 Lite

El Huawei Mate 20 Lite es el mejor móvil Huawei de gama media en relación calidad/precio. No es el más potente de su catálogo, pero es, sin lugar a dudas, el modelo más equilibrado. Cuenta con una pantalla IPS/LCD de 6,3 pulgadas y resolución FullHD+ que, si bien puede parecer muy grande, no lo es tanto gracias al trabajo de compactación de Huawei.

En su trasera tenemos cristal, lo que ofrece un tacto agradable y sensación premium a la mano. Habríamos agradecido que fuese curvada para mejorar el agarre, pero se compensa con un peso reducido. Allí encontramos la doble cámara trasera, que ha demostrado comportarse más que correctamente en todas las situaciones, ofreciendo buenos resultados en todos los aspectos.

En su interior encontramos un procesador Kirin 710, 4 GB de memoria RAM y 64 GB de almacenamiento interno, una configuración que funciona, simple y llanamente. Ya lo usemos para tareas del día a día como para echarse alguna que otra partida, el dispositivo se comporta bien y no hincha la rodilla. Aunque donde más destaca es en su autonomía, ofreciendo hasta ocho horas de pantalla activa.

El Huawei Mate 20 Lite es el dispositivo más equilibrado, ofreciendo un rendimiento correcto y una buena experiencia fotográfica por solo 200 euros

Lleva Android 8.1 Oreo, y este es su principal punto flaco. Sin embargo, siendo el modelo del año pasado, cabe esperar que más pronto que tarde actualice a Android 9 Pie. De hecho, la actualización lleva en marcha desde abril de este año en su país natal, así que es cuestión de tiempo. Por si fuera poco, la propia compañía confirmó que también recibirá Android 10 Q. En pocas palabras, es un punto flaco temporal.

Sea como fuere, por 200 euros, el Huawei Mate 20 Lite es uno de los dispositivos más recomendables del catálogo de Huawei. Es un dispositivo equilibrado, que rinde bien todas las situaciones, con una pantalla que se disfruta en todos los sentidos y que ofrece una autonomía sobresaliente.

Huawei Mate 20 Lite - Smartphone Dual SIM de 6.3" Full HD (Kirin 710, 4 GB de RAM, 64 GB de memoria interna, cámara dual de 24 + 2 MP) azul Hoy en Amazon por 200,00€

Alternativa: Huawei P30 Lite

Si prefieres un modelo de este año, el que se lleva la medalla de plata es el Huawei P30 Lite. Este cuenta con una pantalla IPS/LCD de 6,15 pulgadas con resolución FullHD+ que se ve bien cuando la luz impacta de frente. Es un dispositivo muy disfrutable y que pesa poco, aunque a diferencia del Mate 20 Lite, está construido en policarbonato. Eso no significa que la sensación en mano sea mala, nada más lejos de la realidad.

En el interior tenemos 4 GB de memoria RAM, procesador Kirin 710 y 128 GB de almacenamiento interno, es decir, la misma configuración que el Mate 20 Lite, pero con algo más de espacio para los que quieran aprovecharlo. No es el más potente y se queda algo por detrás del Mate 20 Lite, pero si el uso que vas a hacer es el que harías de un gama media, el P30 Lite es una opción a contemplar.

El Huawei P30 Lite destaca en la versatilidad de su cámara al incorporar una lente gran angular y un teleobjetivo

La fotografía también es un punto positivo del P30 Lite. Tanto de día como de noche, el dispositivo saca pecho y ofrece unos resultados correctos y fieles a lo que ven nuestros ojos. Además, la cámara es muy versátil puesto que cuenta con gran angular y teleobjetivo de dos aumentos. Decir también que su sistema operativo es Android 9 Pie y que la actualización Android 10 Q está prometida por parte del fabricante.

El P30 Lite se puede comprar por 277,91 euros en Amazon. Es más caro que el P Smart Z, pero la versatilidad de su cámara trasera, su menor grosor y su menor peso hacen que sea un terminal más redondo. El P30 Lite ofrece una experiencia muy completa para ser un gama media y en relación calidad/precio es recomendable.

Huawei P30 Lite Midnight Black 6.15" 4gb/128gb Dual Sim Hoy en Amazon por 277,91€

Nuestro gama alta recomendado: Huawei Mate 20

Si quieres un gama alta "triple B", la opción más recomendable es el Huawei Mate 20. Este cuenta con una generosa pantalla IPS de 6,53 pulgadas con resolución FullHD+ que ocupa ni más ni menos que el 88% del frontal. Se disfruta muchísimo tanto viendo contenido multimedia como jugando, y como dispositivo de gama alta que es, la luz solar directa no le supone ningún problema.

La trasera está hecha de cristal y cuenta con una sutil curvatura en los lados que hace que el agarre sea cómodo. No es el menos pesado del catálogo, pero como sucede en el Mate 20 Lite, el trabajo de compactación es excelente. Pesa y mide lo justo y necesario para que sea un terminal versátil y robusto.

La autonomía del Huawei Mate 20 Lite es excelente, de las más altas del catálogo de Huawei

Del rendimiento poco o nada se puede decir. El Kirin 980 y sus siete nanómetros cumplen con todo lo que se puede esperar de un buque insignia: tiempos de apertura reducidos, rendimiento superlativo en juegos y tareas del día a día y una experiencia fluida. Pero más allá de eso, donde estaca el Mate 20 es en la batería, capaz de conseguir hasta 10 horas de pantalla activa. Sus 4.000 mAh engañan, pero para bien.

El apartado fotográfico también es sobresaliente. El Mate 20 consigue resultados más fieles a las realidad, con colores bien saturados y una exposición correcta. El Huawei P20 Pro y el Huawei P30 no es que sean malos, ni mucho menos, pero la cámara tiende a saturar demasiado los colores, ofreciendo resultados artificiales. Si a unas fotos más que correctas le sumas un gran angular y un teleobjetivo, obtienes una cámara versátil y todoterreno. Todo ello por 435 euros para la versión single SIM.

Huawei Mate20 128 GB/4 GB Dual SIM Smartphone - Midnight Blue (West European) Hoy en Amazon por 422,00€

Cómo elegir un buen móvil Huawei

Antes de comprar un móvil Huawei es importante poner en orden nuestras prioridades y pensar en cómo usamos el móvil y qué necesitamos realmente. Puede que algunos usuarios necesiten una mejor cámara, otros prioricen más la autonomía y otros busquen el rendimiento por encima de todas las cosas.

Factores hay mil y uno, pero para resumir y amenizar la lectura, hemos seleccionado algunos de los aspectos clave que se deben tener en cuenta para elegir un buen móvil Huawei:

Diseño y pantalla : todos los móviles Huawei, de una forma u otra, son bastante parecidos entre sí. La compañía tiene un diseño muy marcado desde hace algunos años, por lo que es importante fijarse en los materiales, la resolución de la pantalla, su tamaño y, por supuesto, el notch,

: todos los móviles Huawei, de una forma u otra, son bastante parecidos entre sí. La compañía tiene un diseño muy marcado desde hace algunos años, por lo que es importante fijarse en los materiales, la resolución de la pantalla, su tamaño y, por supuesto, el notch, Procesador y memoria RAM : Huawei, desde hace muchísimo tiempo, pasa de los procesadores Snapdragon y optar por sus propios chipsets. Todos siguen la numeración Kirin XXX, siendo el primer número el que determina la gama. Cuanto más alto sea, más potente es. Con respecto a la RAM, lo más deseable es tener como mínimo, 4 GB para que sea solvente.

: Huawei, desde hace muchísimo tiempo, pasa de los procesadores Snapdragon y optar por sus propios chipsets. Todos siguen la numeración Kirin XXX, siendo el primer número el que determina la gama. Cuanto más alto sea, más potente es. Con respecto a la RAM, lo más deseable es tener como mínimo, 4 GB para que sea solvente. Almacenamiento interno : de nada sirve tener un monstruo en potencia si no podemos guardar juegos, aplicaciones y contenido multimedia en su interior. 64 GB son más que suficientes para un uso moderado, pero siempre es de agradecer que haya slot para tarjetas microSD.

: de nada sirve tener un monstruo en potencia si no podemos guardar juegos, aplicaciones y contenido multimedia en su interior. 64 GB son más que suficientes para un uso moderado, pero siempre es de agradecer que haya slot para tarjetas microSD. Batería y autonomía : aquí cabría pensar que más amperaje es mejor, pero no tiene por qué ser necesariamente así. También depende en gran medida de la optimización del software. La forma más recomendable de medirlo es con las horas de pantalla activa, puesto que nos permiten conocer el uso real que hemos hecho del dispositivo.

: aquí cabría pensar que más amperaje es mejor, pero no tiene por qué ser necesariamente así. También depende en gran medida de la optimización del software. La forma más recomendable de medirlo es con las horas de pantalla activa, puesto que nos permiten conocer el uso real que hemos hecho del dispositivo. Sistema operativo : y ahora que hablamos del sistema operativo, estamos a mediados de 2019 y Android 10 Q está a la vuelta de la esquina, así que lo más recomendable es que el dispositivo que compremos tenga, como poco Android 9 Pie y/o EMUI 9.0 o superior.

: y ahora que hablamos del sistema operativo, estamos a mediados de 2019 y Android 10 Q está a la vuelta de la esquina, así que lo más recomendable es que el dispositivo que compremos tenga, como poco Android 9 Pie y/o EMUI 9.0 o superior. Calidad fotográfica : como ocurre con la batería, más megapíxeles no significa hacer mejores fotos. Hay que tener en cuenta la apertura, el postprocesado y las posibilidades que nos ofrezca cada dispositivo en función de los sensores que tenga en la cámara trasera.

: como ocurre con la batería, más megapíxeles no significa hacer mejores fotos. Hay que tener en cuenta la apertura, el postprocesado y las posibilidades que nos ofrezca cada dispositivo en función de los sensores que tenga en la cámara trasera. Precio: el dinero es importante cuando hablamos de comprar un móvil. Puede que el último gama alta de la firma no compense en relación calidad/precio, pero es posible que el gama alta del año pasado, que ahora está rebajado, sí lo haga. Lo ideal es encontrar las mejores prestaciones y los mejores resultados por el menor dinero posible.

En qué se basan nuestras pruebas

Como todas las guías de compra y comparativas que publicamos en Xataka, esta guía se basa en la experiencia previa, fruto de muchos años probando y analizado todo tipo de dispositivos, desde robot aspiradores hasta móviles y tablets. Para el caso que hoy nos ocupa, hemos estado usando varios smartphones de Huawei durante varias semanas, además de haberlos analizado en profundidad previamente.

Los dispositivos elegidos para esta comparativa son todos de Huawei. ¿Qué quiere decir esto? Que no hemos seleccionado dispositivos Honor puesto que, aunque la empresa matriz sea la misma, son marcas y filosofías diferentes. Siendo más exactos, los móviles elegidos han sido el Huawei Y6 2019, el Huawei P20 Pro, el Huawei P30 y P30 Lite, el Huawei Mate 20 y Mate 20 Lite y el Huawei P Smart Z. De esa forma, hay representantes de todas las gamas.

El software de todos los móviles contemplados en esta comparativa ha sido actualizado a la última versión disponible antes de las pruebas

La estructura de esta guía es similar a la que seguimos cuando hacemos un análisis, al igual que las pruebas que hemos hecho a lo largo de este tiempo. Hablaremos de rendimiento en juegos, resultados de pruebas sintéticas o benchmarks, apps de redes sociales, mensajería instantánea y demás apps que usamos en nuestro día a día. Esto último ha sido imprescindible, puesto que todos los móviles han sido utilizados como móvil personal durante al menos dos días.

Cabe decir que lo primero que hemos hecho nada más encender los móviles ha sido buscar actualizaciones tanto del sistema operativo como de las aplicaciones. De esa manera, hemos podido usarlos en las mismas condiciones que los usaría cualquier usuario que los hubiera comprado.

Diseño

Empezamos por el apartado externo, donde encontramos configuraciones para todos los gustos y colores. Todos los dispositivos de Huawei, incluso con sus diferencias, siguen una línea de diseño bastante similar y reconocible. Salvando la gama Mate, casi todos tienen el módulo con la cámara en la esquina superior izquierda y el lector de huellas centrado con el eje vertical. Basta con mirarlos para saber que es un Huawei.

Otro punto que tienen en común es su tamaño y grosor. El más grande y grueso es que el Huawei P Smart Z, pero todos los demás rondan los 155 milímetros de altura, los 75 mm de anchura y entre 7,5 y 8 milímetros de grosor. El peso tampoco es un problema en ninguno de ellos. Aunque las cifras bailen según el dispositivo, ninguno se siente pesado en mano. Todos se sienten ligeros, tanto que, en algunos casos (como el P30 Lite) llegas a no acordarte de que lo llevas en el bolsillo.

HUAWEI Y6 2019 HUAWEI P30 LITE HUAWEI MATE 20 LITE HUAWEI P SMART Z HUAWEI MATE 20 HUAWEI P20 PRO HUAWEI P30 PANTALLA 6,1" 6,15" 6,3" 6,59 6,53 6,1 6,1 RATIO 78,2% 84,2% 81,7% 84,3% 88% 82% 85,8% ALTURA (mm) 156,3 152,9 158,3 163,5 158,2 155 149,1 ANCHURA (mm) 73,5 72,7 75,3 77,3 77,2 73,9 71,4 GROSOR (mm) 8 7,4 7,6 8,8 8,3 7,8 7,6 PESO 150 159 172 196,8 188 180 165 BATERÍA (mAh) 3.020 3.340 3.750 4.000 4.000 4.000 3.650

Las diferencias más evidentes las encontramos en los bordes curvados. Estos permiten mejorar el agarre, lo que es útil cuando los tenemos en la mano durante mucho tiempo. Todos los terminales elegidos tienen los bordes curvados de una forma u otra, siendo el Huawei Mate 20 Lite el único que apuesta por una trasera lisa. Tras probarlos todos, podemos decir que al cabo del día se agradece una trasera curvada.

También hay que tener en cuenta los materiales. La gama alta está construida en cristal, mientras que en la gama media se apuesta más por el plástico. Sea como fuere, el trabajo de Huawei es digno de admirar, puesto que la sensación en mano es positiva con independencia del material (salvando en el Y6 2019, cuyo tacto es demasiado plasticoso). Hay que tener en cuenta que el cristal aumenta el precio, por lo que no descartes el plástico por el mero hecho de ser plástico. Eso sí, sea plástico o cristal, las huellas se quedan marcadas en todos.

Dicho esto, hay tactos y tactos. No es lo mismo el plástico del Huawei Y6 2019 que el del P Smart Z. El acabado no es el mismo y, en el caso del segundo, se nota más cuidado. Lo mismo sucede con el cristal de la gama media alta. La sensación en mano del Mate 20 Lite es más que positiva, pero la del Huawei P30 se siente más premium.

Por otro lado, de la tabla superior podemos extraer una cosa: más grosor no siempre significa más batería. Por ejemplo, el P Smart Z es el más grueso y de los que más batería tienen, el Huawei P20 Pro es bastante más fino y tiene la misma capacidad y el Huawei P30 Lite es ligeramente más fino que el P20 Pro y tiene menos batería. ¿Por qué apostar, entonces? ¿Menos grosor o más batería? En líneas generales, mejor lo segundo. Un mayor o menor grosor no se aprecia mucho en el caso de los móviles Huawei y, a la larga, se agradece tener más batería.

Pasando a los cantos inferior y superior, todos tienen más o menos los mismo elementos, así que vamos a destacar dos: el puerto de carga y el jack de auriculares. Salvo el Huawei Y6 2019, todos usan USB tipo C, lo que siempre es un punto a favor. Por otro lado, todos tienen jack de auriculares salvo el Huawei P20 Pro. La ubicación del jack varía según el modelo, pero suele estar en la parte inferior.

En cuanto al lector de huellas, en los modelos elegidos tenemos de todos los tipos: uno que no tiene (el Y6 2019), uno que lo tiene en un botón situado en la parte delantera (P20 Pro), cuatro que lo tienen en la parte trasera y uno que lo tiene bajo la pantalla (Huawei P30). Por norma general, 1) que tenga lector de huellas y 2) mejor en la parte trasera. Es cierto que los lectores bajo la pantalla son el futuro, pero por el momento no consiguen igualar en velocidad a los traseros.

Terminamos este apartado hablando del módulo de cámara, que no destaca en ninguno de los dispositivos. Dejando de lado el número de lentes y la disposición, en todos y cada uno de ellos sobresale más o menos. ¿Qué significa eso? Que si el teléfono se deja bocabajo, la cámara corre el riesgo de rayarse. Se arregla poniéndole una funda. Los casos más llamativos son el P30, P30 Lite y P20 Pro.

Precisamente por la casi obligatoria funda a la que tendremos que recurrir para solventar la protuberancia de la cámara, no consideramos que el color sea un factor diferencial. A gusto del consumidor. Es cierto que el color azul holográfico es bonito, pero puede que el negro te resulte más elegante o el plateado más llamativo. En pocas palabras, no merece la pena pagar más por un color u otro.

Pantalla: IPS para casi todos y diferentes notches

Huawei tiene pantallas para todos los gustos. Desde las IPS/LCD de los modelos más básicos hasta las OLED de los modelos de gama alta. Por ello, podemos extraer tres a tener en cuenta: tecnología, tamaño y el tipo de notch. La resolución no es algo demasiado llamativo ya que, salvo el Huawei Y6 2019, que es HD+, todos tiene resolución FullHD+.

Aunque el mecanismo pop-up del Huawei P Smart Z es llamativo, nuestra recomendación es apostar por el notch en forma de gota. Es más estético que el notch convencional y, a diferencia del mecanismo pop-up, no tenemos que esperar a que la cámara se despliegue para el desbloqueo facial o hacernos un selfie. La experiencia es bastante parecida y se gana en velocidad y, por qué no decirlo, en durabilidad.

Las diferencias están en la calibración de las pantallas, el tamaño y los reflejos. La pantalla del Huawei P Smart Z viene algo más cálida de la cuenta, al igual que la del P20 Pro y el Huawei P30. En el resto de dispositivos, la calibración stock es correcta, es decir, los blancos son blancos. Sea como fuere, aquí entra en juego el software, ya que EMUI permite modificar los colores del panel para ponerlos a nuestro gusto.

El único dispositivo que queda algo por debajo de sus hermanos es el Y6 2019. No solo por su resolución, sino porque el brillo máximo no es tan alto como podría desearse para situaciones en las que la luz esté de frente y por los reflejos. Más allá de eso, todos los dispositivos se han comportado correctamente.

A la izquierda el Huawei P30, a la derecha el Huawei P Smart Z.

En cuanto al tamaño, todos rondan las seis pulgadas, si bien el P Smart Z se lleva la palma con 6,59 pulgadas. También es, junto al P30 Pro y P30 Lite, de los mejor aprovechan el frontal gracia al notch en forma de gota de tamaño reducido, aunque el campeón en este terreno es el Huawei Mate 20 con un frontal ocupado al 88% de pantalla. Dependerá del uso que vayamos a dar.

Las pantallas de Huawei están muy bien conseguidas. No hay diferencias demasiado significativas en cuando a calidad, pero sí se nota un salto entre la gama media y la gama alta cuando hablamos de reflejos y contraste. No es excesivo, pero los paneles del Huawei Mate 20, P30 y P20 Pro lucen mejor cuando la exposición a la luz es directa y, cuando reproducimos contenido multimedia, se puede apreciar que estamos usando un gama alta.

Es fácil verlo cuando pones un Huawei P Smart Z al lado de un P30 y sacas ambos a la calle. El Huawei P30 no sufre tanto, mientras que el Huawei P Smart Z hinca ligeramente la rodilla y muestra más reflejos. Insisto, no es algo que afecte excesivamente a la experiencia en el día, simplemente sirve para ejemplificar las diferencias entre una pantalla de un gama alta y de un gama media.

Rendimiento: ¿qué móvil Huawei es más rápido?

Este apartado se resumen en cuatro palabras: evitad el procesador MediaTek. Todos los dispositivos han demostrado ser más que capaces de ofrecernos un rendimiento correcto para tareas del día a día, como navegar, algún que otro juego, chatear y ver contenido multimedia. Todos, salvo el Huawei Y6 2019. Se queda corto en todos los sentidos, tiene un lag constante, animaciones poco fluidas y la experiencia es bastante agridulce.

Dicho esto, el resto de móviles de Huawei usan procesadores HiSilicon Kirin fabricados por TSMC. Las diferencias son evidentes y el salto entre gamas se aprecia. Los Kirin 710 son gama media, el Kirin 970 es el gama alta del año pasado y el Kirin 980 el que encontramos en los gama alta de 2019. Velocidades muy parecidas entre estos dos últimos, pero diferencias cuantiosas en la litografía. Por norma general, menos nanómetros es mejor.

HUAWEI Y6 2019 HUAWEI P30 LITE HUAWEI MATE 20 LITE HUAWEI P SMART Z HUAWEI P20 PRO HUAWEI MATE 20 HUAWEI P30 PROCESADOR Mediatek MT6761 Helio A22 Kirin 710 Kirin 710 Kirin 710F Kirin 970 Kirin 980 Kirin 980 CPU Quad-core a 2 GHz

12 nm Octa-core a 2,2 GHz

12 nm Octa-core a 2,2 GHz

12 nm Octa-core a 2,2 GHz

12 nm Octa-core a 2,4 Ghz

10 nm Octa-core a 2,6 GHz

7 nm Octa-core a 2,6 GHz

7 nm GPU PowerVR GE8320 Mali-G51 MP4 Mali-G51 MP4 Mali-G51 MP4 Mali-G72 MP12 Mali-G76 MP10 Mali-G76 MP10 RAM 2 GB 4/64 GB 4/6 GB 4 GB 6/8 GB 4/6 GB 6/8 GB

Ciñéndonos a la gama media, el dispositivo que mejores resultados nos ha dado es el Huawei Mate 20 Lite. Da la experiencia más correcta a pesar de ser el gama media del año pasado. El P30 Lite se queda algo por debajo y es superado por el Huawei P Smart Z. No es una diferencia abismal y no hemos notado problemas en ninguno de ellos salvo algún que otro tirón puntual al abrir aplicaciones pesadas o en determinadas transiciones, pero el Mate 20 Lite nos ha dejado un mejor sabor de boca. Si queréis un móvil Huawei de gama media, el Kirin 710 es la opción a elegir.

Ahora bien, si quieres un gama alta, el Kirin 980 es más recomendable que el Kirin 970. La mejora en los nanómetros se nota muchísimo en el día a día, todo se siente mucho más fluido y, aunque no se aprecia un salto importante en la velocidad y número de los núcleos, los 7 nanómetros hacen su trabajo. ¿Y en qué caso interesa un gama alta? En el caso de que quieras jugar y tomar muchas fotografías. Si usas el móvil para algo más básico, comprar un gama media es una opción más inteligente.

En orden de toque: Huawei Y6 2019, Huawei P30 Lite, Huawei Mate 20 Lite, Huawei P Smart Z, Huawei Mate 20, Huawei P20 Pro y Huawei P30.

En el GIF superior puedes ver los tiempos de apertura de juegos pesados como PUBG Mobile. La gama alta se nota que va varios pasos por delante de la gama media, aunque esto es algo que disfrutaremos si vamos a jugar mucho. El Kirin 980 del Huawei P30 y del Mate 20 ganan por goleada al Kirin 970, que a su vez se queda muy por encima del Kirin 710.

Los resultados de las pruebas sintéticas también hablan por sí solos. Geekbench 4 muestra claramente la mejora del Kirin 980 en comparación con el Kirin 970 y cómo todos los dispositivos con el Kirin 710 ofrecen un rendimiento similar. Refleja mejor la diferencia que AnTuTu, cuyos resultados concuerdan pero no parecen tan fieles a la realidad que hemos experimentado nosotros.

Para elegir correctamente un móvil Huawei debemos apostar por una cantidad correcta de memoria RAM y de almacenamiento interno. Estos dos elementos, como bien sabrás, suelen ser los que marcan el precio final de los móviles. Por normal general, lo ideal es un mínimo 4 GB de memoria RAM, aunque 6 GB de RAM son deseables para tener un buen rendimiento en el futuro. En relación al almacenamiento interno, 64 GB son suficientes en ambos casos.

Software: es importante que tenga Android 9 Pie

Todos y cada uno de los móviles Huawei usan EMUI, su propia capa de personalización. Hay versiones más nuevas y más antiguas en los dispositivos que tenemos delante ahora mismo, pero en términos estéticos y de funciones, las diferencias no son tantas.

Con Huawei sucede lo mismo que con Xiaomi: la versión de EMUI y de Android pueden acabar confundiéndonos. Nosotros recomendamos que en lugar de fijarte en EMUI uses como baremo la versión de Android. Es mejor optar por un terminal con Android 9 Pie que por uno con Android 8.1 Oreo, principalmente por las mejoras de seguridad y rendimiento.

EMUI es una capa pesada y eso se nota en el rendimiento de los dispositivos de gama media

Quédate con la idea de que EMUI es una capa muy, muy pesada y que su rendimiento varía muchísimo según uses un gama media o un gama alta. La mejor experiencia la hemos obtenido con el Huawei P30 y el Huawei Mate 20 por motivos obvios: el procesador Kirin 980. No es que en la gama media vaya mal, pero debes tener en cuenta que los dispositivos menos potentes pueden ver mermado su rendimiento, sobre todo a la larga.

En los gama media (en todos en mayor o menor medida) puede notarse que las animaciones no son del todo fluidas, que los tiempos de carga son algo más elevados y que, en cierto modo, les cuesta un poquito mover el sistema con facilidad. El ejemplo más sencillo lo tenemos en la navegación de la app de ajustes. Si en los modelos de gama alta la transición es instantánea, en los modelos de gama media, cuando pulsas un apartado (digamos "Pantalla") primero aparece una pantalla en blanco y luego se cargan las opciones.

Otro aspecto a tener en cuenta del software es el bloatware, es decir, las aplicaciones preinstaladas por Huawei. Todos y cada uno de los dispositivos tienen una enorme cantidad de apps preinstaladas que, en su mayoría, no se usan (véase la app de espejo, Huawei Video o el modo fiesta). También vienen con Facebook y Booking preinstaladas. No podemos evitarlas, pero sí desinstalarlas.

Comparativa fotográfica

La única forma de hablar de calidad fotográfica es saliendo a la calle y echar fotos, así que es exactamente lo que hemos hecho. Hablando de especificaciones como tal, salvando el Huawei Y6 2019, todos los dispositivos de la firma tiene al menos dos cámaras, hasta tres en el caso del Mate 20, P20 Pro, P30 Lite o P30. La tercera lente suele ser un gran angular, aunque también encontramos sensores ToF.

En la siguiente tabla podrás encontrar una comparativa de número de lentes, resolución de los sensores y aperturas focales. Puede verse claramente cómo, conforme subimos de gama, tenemos más resolución y configuraciones más versátiles.

HUAWEY Y6 2019 HUAWEI P30 LITE HUAWEI MATE 20 LITE HUAWEI P SMART Z HUAWEI MATE 20 HUAWEI P20 PRO HUAWEI P30 CÁMARA TRASERA 13 MP f/1.8 48 MP f/1.8

8 MP f/2.4 (gran angular)

2 MP (ToF) 20 MP f/1.8

2 MP (ToF) 16 MP f/1.8

2 MP (ToF) 12 MP f/1.8

8 MP f/2.4 (telefoto)

16 MP f/2.2 (gran angular) 40 MP f/1.8

8 MP f/2.4 (telefoto)

20 MP f/1.6 (blanco y negro) 40 MP f/1.8

8 MP f/2.4 (telefoto)

16 MP f/2.2 (gran angular) CÁMARA DELANTERA 8 MP f/2.0

Notch 24 MP f/2.0

Notch 20 MP f/1.8

2 MP (ToF)

Notch 16 MP f/2.0

Pop-up 24 MP f/2.0

Notch 24 MP f/2.0

Notch 32 MP f/2.0

Notch

La aplicación de cámara de EMUI es muy parecida en todos los dispositivos. Es una aplicación fácil de usar aunque con muchos modos que, por norma general, no vamos a aprovechar en el día. Básicamente, los que más se usarán serán el automático, el manual, el vídeo, el retrato y el modo noche si está disponible. Dicho esto, pasemos a las fotos. Todas ellas han sido tomadas en modo automático y con la IA desactivada para evitar postprocesados adicionales y cambios de color.

Detalle y color

Foto de día sin ningún tipo de aumento.

Empezamos con las fotos sencillas, es decir, de día y con zoom x1 o sin aumentos. Todos los dispositivos hacen un buen trabajo gestionando las luces altas y las sombras. No tenemos zonas quemadas ni lugares completamente oscuros. El nivel de detalle es correcto incluso en el modelo menos potente, algo que puede verse al ampliar sobre las rocas de la zona inferior izquierda. Ninguno de los dispositivos palidece, y se agradece.

Los dispositivos de gama alta tienden a conseguir una imagen más cercana a la realidad. Los modelos de gama media, por su parte, suelen dejar las fotos más apagadas y con unos colores menos vivos. De los cuatro modelos que no son de gama alta, el Mate 20 Lite es el que más destaca, mientras que de los dispositivos de gama alta, la familia P tiende a saturar un poquitín más de la cuenta (fíjate en las zonas naranjas del P20 Pro y los verdes del P30). El resultado que más nos ha gustado es el del Mate 20 por ser, como decíamos antes, el más cercano a la realidad.

Si nos acercamos un poco más para ver los colores, volvemos a notar exactamente lo mismo. El Huawei Mate 20 Lite consigue unos resultados quizá menos llamativos visualmente que el P30 Lite o el P Smart Z, pero más cercanos a lo que vemos nosotros. Los tres dispositivos de gama alta sacan fotos excelentes, pero notamos que la familia P no termina de captar del todo bien la escena, resaltando mucho la flor pero dejando el fondo oscuro. El Mate 20 es el que consigue una foto más fiel.

Gran angular, zoom y retrato

Como decíamos antes, una de las bondades de tener varias lentes es que podemos jugar con ellas para conseguir otro tipo de fotos. Donde más lo hemos notado es en el Huawei P30 Lite, Mate 20 y P30 porque dichos modelos cuentan con un gran angular. Los combos más completos los tenemos en los modelos más reciente (P30 Lite, Mate 20 y P30), ya que tienen gran angular, angular normal y zoom óptico.

Gran angular, sin zoom y con zoom x2.

Si los ponemos frente a frente, podemos ver que hay un salto más que evidente entre la gama media y la gama alta. El Huawei P30 Lite deja las fotos más apagadas y grises, con unos colores planos y poco contraste. Además, al no tener zoom óptico, se pierde detalle al ampliar la imagen. El Huawei Mate 20 y el Huawei P30, por su parte, consigue unos resultados más reales, con colores vivos y fieles a la realidad, aunque el gran angular del P30 Lite da resultados más fieles. El Mate 20 deja los colores algo apagados.

Sea como fuere, ni todos los móviles tienen gran angular ni todos cuentan con zoom óptico. Por ello, para compararlos, hemos sacado una foto sin aumento y luego hemos ampliado dos veces. De esa forma, podremos ver si se nota la presencia de un zoom óptico y si se pierde demasiado detalle al ampliar.

De arriba a abajo: Huawei Y6 2019, Huawei P30 Lite, Huawei Mate 20 Lite, Huawei P Smart Z, Huawei Mate 20, Huawei P20 Pro y Huawei P30.

Como puede comprobarse, los terminales que tienen zoom óptico (Mate 20, P20 Pro y P30) conservan muchos más detalle y hacen una mejor gestión de los colores que los modelos de gama media. En ellos se aprecian unos bordes más lavados, unos colores menos precisos y una peor gestión de luces. De la gama media, los dos que más destacan son el Mate 20 Lite y el P30 Lite. El primero consigue fotos más reales y las del segundo tienen más efecto Wow!.

Sacarle "peros" a la gama alta es complicado. Los tres dispositivos sacan fotos realmente buenas y decantarse por uno u otro dependerá de qué estemos buscando: más fidelidad o más espectacularidad. Si nos ceñimos estrictamente a qué foto refleja mejor lo que nosotros estamos viendo, el Mate 20 se lleva la medalla de oro. Los Huawei P20 Pro y P30 no se quedan atrás, pero quizá definen demasiado los bordes y añaden algo de contraste que hace que la foto sea muy atractiva, pero menos fiel.

Pongamos a prueba el zoom máximo de la gama alta.

Y ahora que hablamos de gama alta, uno de los elementos que han definido a los buque insignia chinos desde hace algunos años es el zoom. Los Huawei P20 Pro y Mate 20 pueden hacer zoom de 10 aumentos, mientras que el Huawei P30 sube hasta los treinta aumentos. Los resultados son dignos de admirar en los tres casos, aunque el más completo en relación calidad/aumentos es el del Mate 20. Son diez aumentos, sí, pero el detalle es buenísimo. El Huawei P30 nos lleva más lejos a costa de perder nitidez.

Pasamos al modo retrato, donde encontramos resultados dispares y donde no verás al Huawei Y6 2019 porque no tiene dicho modo. El retrato que más nos ha gustado de la gama media es el del Mate 20 Lite, ya que los resultados son más naturales, no satura en exceso y el recorte es correcto. El P Smart Z apaga ligeramente los colores, mientras que el recorte del P30 Lite, simple y llanamente, tiene mucho margen de mejora.

La gama alta también ofrece resultados dispares. Por lo general, los colores del fondo están algo más saturados y la gestión de las luces altas está más conseguida. El recorte es bueno en los tres, pero el P20 Pro se lleva la palma no solo por el recorte, sino por el nivel de detalle del sujeto y por conseguir un bokeh más limpio. Sin embargo, cabe decir que el retrato se queda algo artificial en todos los modelos.

Fotografía nocturna

En las escenas con poca luz es donde más se notan las diferencias entre los dispositivos. De hecho, si quitásemos los nombres de los móviles, no sería difícil adivinar a cuál pertenece cada instantánea. En este apartado cabe destacar el buen trabajo que hacen el Huawei Mate 20 y el Huawei P30 Lite.

De los terminales de gama media, el Huawei P30 Lite es el que consigue un mejor resultado de noche. Los bordes están más definidos, la escena tiene más nitidez y el resultado final es más correcto en líneas generales. El Mate 20 Lite no se queda atrás, si bien ofrece resultados algo más cálidos y lavados, aunque por encima del P Smart Z. El Y6 2019 claudica de noche, consiguiendo imágenes muy lavadas y sin apenas nitidez.

De la gama alta, el que se lleva la medalla de oro es el Mate 20 de lejos. Los Huawei P20 Pro y P30 consiguen imágenes muy espectaculares visualmente, pero con demasiada claridad, contraste y saturación. El Mate 20 aplica tonos más fríos, pero el resultado es más cercano a la realidad y conserva un mayor nivel de detalle.

Por otro lado, todos los móviles salvo el Huawei Y6 2019 cuentan con "modo noche". Con él, el terminal toma varia fotos con diferentes compensaciones de exposición para sacar fotos nocturnas completamente iluminadas. A título personal, es un modo que me parece que da resultados muy espectaculares, pero demasiado artificiales.

A la izquierda la foto con modo automático, a la derecha la misma foto con modo noche.

Donde mejor resultado hemos conseguido con este modo es en la gama media, ya que con el modo automático la foto puede quedar algo más lavada y con el "modo noche" se consigue un plus de nitidez. En la gama alta, las fotos no se diferencian tanto de las que podemos conseguir con el modo automático y, en algunas ocasiones, hasta quedan peor. Por ello, solo recomendamos usarlo en ocasiones en las que la luz sea realmente escasa.

Sea como fuere, los dispositivos con los que más hemos disfrutado haciendo fotos de noche han sido el Huawei P30 Lite, el Mate 20 Lite y el Mate 20, ya que obtienen imágenes nítidas y con colores más fieles a la realidad. En el resto de terminales, las luces amarillas se potencian y las fotos obtenidas son más cálidas.

Cámara frontal

Le damos la vuelta a todos los móviles para echarnos selfies. En este apartado abordaremos tanto los selfies normales como los selfies con modo retrato, por ello en la primera prueba verás al Huawei Y6 2019 y en la segunda no.

Empezando por la gama media, ninguno de los cuatro móviles convence en exceso cuando la situación es complicada. En la foto superior, por ejemplo, tenemos una escena llena de claros y oscuros. Todos ofrecen unos resultados demasiado artificiales, destacando el P30 Lite. El Huawei P Smart Z tiene más angular pero la foto sale demasiado iluminada, sobre todo en el fondo. El Huawei Y6 2019, directamente, salva el primer plano pero sacrifica por completo el fondo. Los resultados más redondos nos los ha dado el Mate 20 Lite. El sujeto sale más oscuro, pero la foto es más fiel a la realidad.

De la gama alta, el selfie que más nos ha convencido es el del Huawei P30. Las luces altas están mejor gestionadas y la iluminación del sujeto, si bien depende en gran medida del HDR, es la más correcta. El Huawei P20 nos saca bien a nosotros pero deja el fondo quemado, mientras que el Huawei Mate 20 arroja una foto demasiado apagada y sobreexpuesta.

Cuando nos vamos a una zona en la que estamos completamente a la sombra, todos los dispositivos se comportan correctamente. De la gama media, el Mate 20 Lite es el que consigue un resultado más cercano a la realidad, mientras que el Huawei P30 Lite y el P Smart Z suben el contraste y oscurecen al sujeto. En el caso de la gama alta, los tres selfies son decentes, pero los del P20 Pro y P30 salen algo más oscuro de la cuenta y tiene menos detalle. El Mate 20 gana, y con distancia, por mantener una mejor nitidez.

Si hablamos del modo retrato, el modelo que más nos ha gustado es el Mate 20 Lite. El recorte es más preciso y las luces altas están mejor gestionadas. Después de todo, tener un sensor ToF junto al sensor principal en la zona delantera se nota. Eso no quiere decir que el P Smart Z y el P30 Lite se queden por debajo, pero el primero tiene los colores más saturados y el segundo podría mejorar en el recorte.

De la gama alta, el dispositivo que mejor se comporta es el Huawei P30, aunque seguido muy de cerca del Huawei Mate 20. Ambos controlan bien las luces del fondo, consiguen un recorte preciso y ofrecen un nivel de detalle más que correcto si miramos al sujeto, pero el Huawei P30 consigue unos colores más naturales y mayor nivel de detalle en zonas como el pelo. El P20 Pro, como sucede en el P Smart Z, satura más de la cuenta.

Vídeo

Terminamos con el vídeo. Todos los dispositivos contemplados en esta comparativa pueden grabar en una resolución mínima de FullHD (1.080p), pero la gama alta alcanza la resolución 4K. De hecho, verás que hay un enorme salto entre la gama media y la gama alta cuando hablamos de vídeo. Todos los clips de muestra que tienes abajo han sido grabados andando a paso normal sujetando el teléfono en horizontal con las dos manos.

El Huawei Y6 2019 graba regular. El nivel de detalle es escaso incluso estando en FullHD, las luces no están bien gestionadas, no hay estabilización y los colores no son fieles a la realidad.

El Huawei P30 Lite puede grabar hasta en FullHD a 60 fotogramas por segundo. No está mal en cuanto a calidad, pero la estabilización de imagen provoca algunos saltos de frames que resultan incómodos durante la visualización.

El Huawei Mate 20 Lite graba en FullHD a 30 fotogramas por segundo y se queda algo por debajo del P30 Lite. No tiene estabilización, lo que se traduce en trepidaciones al grabar. La gestión de las luces y el color es correcta.

El Huawei P Smart Z graba hasta en FullHD a 60 fotogramas por segundo, pero el enfoque tiene margen de mejora. Lo mismo se puede decir de la estabilización, que genera vibraciones.

El Huawei Mate 20 graba hasta en 4K a 30 fotogramas por segundo. Su calidad es más que correcta y el nivel de detalle es excelente. Ahora bien, la estabilización de imagen genera vibraciones en el clip y el vídeo parece que no termina de ser fluido (puede que por no estar grabado a 60 FPS).

El Huawei P20 Pro también graba en 4K a 30 fotogramas por segundo, pero sus resultados no tienen nada que ver con los del modelo anterior. Los colores están saturados en exceso, la estabilización es menos potente y el clip final es demasiado artificial.

El Huawei P30 graba en 4K a 30 FPS y el resultado es una mezcla entre el Mate 20 y el P20 Pro. Los colores no son tan agresivos y la estabilización sigue la estela de al vista en el Mate 20, pero el clip sigue luciendo demasiado artificial con azules demasiado azules y naranjas demasiado naranjas.

Vistos todos los vídeos, el móvil de gama media que más nos ha gustado para grabar vídeo ha sido el Mate 20 Lite. De la gama alta, el que consigue unos mejores resultados es el Mate 20, ya que el P20 Pro y el P30 saturan demasiado los colores y el resultado no es fiel a la realidad.

Batería

Terminamos la comparativa hablando de la batería, uno de los aspectos más cruciales en la experiencia de usuario final. Huawei hace un muy buen trabajo con sus dispositivos y el salto entre gamas es bastante alto. La gama alta brilla sobremanera, mientras que la gama media se queda algo más corto salvando al grandioso Huawei Mate 20 Lite, que se queda bastante cerca de sus hermanos más caros.

A lo largo de estas últimas semanas los hemos usado todos como nuestro móvil personal, es decir, apps de mensajería instantánea, correo, redes sociales, llamadas, alguna que otra partida ocasional y algo de contenido en streaming. Para los resultados, hemos considerado las horas de pantalla activa como el baremo más adecuado puesto que es el que mejor refleja el uso real del dispositivo.

Salta a la vista que la autonomía está muy, muy, muy ligada al precio. La gama alta rinde mucho mejor que la gama media, salvo el caso del Huawei Mate 20 Lite, que ha resultado ser una agradable sorpresa. Y es curioso, porque el Huawei P Smart Z tiene más mAh y se queda bastante por debajo. Esto nos lleva a la siguiente conclusión: no es tanto una cuestión de amperaje sino más de procesador y optimización del software.

En términos globales, podemos decir que cualquier gama alta ofrece una autonomía más que decente, por lo que no es un problema. En cuanto a la gama media, si lo que buscamos es batería por encima de todas las cosas, hay un claro vencedor y es el Huawei Mate 20 Lite. El resto de dispositivos se quedan entre las cinco y las seis horas de pantalla activa.

La carga rápida también debe tenerse en cuenta. El Huawei Y6 2019 no tiene carga rápida de ningún tipo, como tampoco la tiene el P Smart Z. El Huawei Mate 20 Lite puede cargarse a 18W y el Mate 20, P20 Pro y P30 tiene un sistema de carga rápida que funciona con 22,5W. Puestos a elegir, mejor contar con ella que no tenerla. La experiencia con los modelos con mejores resultados es buena, pero puede ser mejor si además la batería tarda poco en cargarse.

El mejor móvil Huawei en calidad/precio: los candidatos

Para elegir a los candidatos a mejor móvil de Huawei hemos optado por, principalmente, dispositivos de este año. Sin embargo, siempre es interesante echar un vistazo al pasado y ver cómo han envejecido los dispositivos que se lanzaron en 2018.

El dispositivo de gama baja que hemos elegido para esta comparativa ha sido el Huawei Y6 2019, uno de los lanzamientos más recientes. Principalmente, nos ha servido para comprobar los saltos en calidades y rendimiento que hay en el resto de móviles.

La gama media la componen el Huawei Mate 20 Lite, el P30 Lite y el Huawei P Smart Z. Todos estos dispositivos se encuentran en torno a los 250-300 euros y son los máximos exponentes del catálogo de terminales asequibles de la marca. El Mate 20 Lite es del año pasado, mientras que los dos otros dos modelos han sido lanzados a lo largo de 2019.

Finalmente, la gama alta la componen tres móviles: el Huawei P20 Pro, que el año pasado destacó por implementar la triple cámara trasera; el Huawei Mate 20, que se encuentra por debajo del Mate 20 Pro pero muy encima del Mate 20 Lite, y el Huawei P30, modelo intermedio de la gama alta actual.

Huawei Y6 2019 Lo mejor Es el más barato de todos los modelos Lo peor Se echa en falta un mejor rendimiento y una pantalla de mayor resolución Precio 139 euros

Huawei P30 Lite Lo mejor La cámara es muy versátil y el rendimiento es correcto Lo peor Las fotos tienden a salir algo saturadas y el recorte del modo retrato podría ser mejor Precio 277,91 euros

Huawei Mate 20 Lite Lo mejor La autonomía, de las más altas del catálogo de Huawei, y su precio Lo peor Algunas fotos, sobre todo con la cámara interna, tienden a salir con poca saturación Precio 200 euros

Huawei P Smart Z Lo mejor La experiencia de una pantalla sin notch Lo peor Es bastante pesado y el tacto es plasticoso, no se siente premium como otros modelos de su gama Precio 279 euros

Huawei Mate 20 Lo mejor El rendimiento del Kirin 980 y su autonomía Lo peor Puede resultar un tanto grande para según qué usuarios Precio 455,68 euros

Huawei P20 Pro Lo mejor El Kirin 970, a pesar de ser un procesador del año, sigue ofreciendo un rendimiento correcto Lo peor El diseño se ha quedado algo anticuado y la cámara no tiene gran angular Precio 428,62 euros

Huawei P30 Lo mejor El rendimiento es superlativo y su cámara ofrece resultados buenos Lo peor El precio es demasiado alto si lo comparamos con otros modelos de su misma gama Precio 537,74 euros

Además de los modelos nombrados, se han tenido en cuenta otros nombres como el Huawei P30 Pro, el Huawei Mate 20 Pro, el P Smart 2019 o el Y6 2018. Todos ellos son terminales a contemplar, pero bien por precio o bien por especificaciones, no cumplían los requisitos para entrar en el ranking de dispositivos con mejor relación calidad/precio.