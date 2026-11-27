El Black Friday es el gran protagonista hoy (e incluso estamos ofreciéndote en este directo los mejores chollos del momento). Tiendas como AliExpress tienen dispositivos tecnológicos rebajados con buenos descuentos y estos son los mejores chollos que hemos encontrado hoy, 27 de noviembre.

Smart TV Xiaomi TV F 32 2026 por 117,83 euros: con sistema operativo Fire TV.

por 117,83 euros: con sistema operativo Fire TV. Pack Nintendo Switch 2 + 'Sports Resorts' por 419,07 euros: la oportunidad perfecta para comprar la nueva generación de consola de Nintendo.

por 419,07 euros: la oportunidad perfecta para comprar la nueva generación de consola de Nintendo. Tablet Xiaomi Redmi Pad 2 por 156,16 euros: con 128 GB de almacenamiento.

por 156,16 euros: con 128 GB de almacenamiento. Smartphone Realme 16 Pro 5G por 276,03 euros: un móvil top a precio reducido.

por 276,03 euros: un móvil top a precio reducido. Lector de libros electrónicos Kobo Aura Edition 2 por 65,39 euros: con pantalla e-ink y luz integrada.

Smart TV Xiaomi TV F 32 2026

Si estabas buscando una tele buena, bonita y barata para el dormitorio o la cocina, esta de Xiaomi se queda disponible por 117,83 euros (aplicando el cupón 'ESBF10'). Esta smart TV de Xiaomi tiene una pantalla de 32 pulgadas y uno de sus principales atractivos es que viene con el sistema operativo Fire TV, el que traen de serie los Fire TV Stick de Amazon.

Smart TV Xiaomi TV F 32 2026 PVP en AliExpress (PVP con cupón) — 117,83 € El precio podría variar. Obtenemos comisión por estos enlaces

Pack Nintendo Switch 2 + 'Sports Resorts'

Una de las consolas de más éxito de este año es la Nintendo Switch 2. Si estabas pensando en comprártela para ti o para regalársela a alguien, ahora en AliExpress la tienes con el juego 'Sports Resorts' por 419,07 euros (aplicando el código 'ESBF35').

Tablet Xiaomi Redmi Pad 2

La Xiaomi Redmi Pad 2 es una de esas tablets que presentan una muy buena relación calidad-precio y ahora puedes llevártela en el Black Friday de AliExpress por 156,16 euros (gracias al cupón 'ESBF10'). Esta tablet tiene una pantalla de 9,7 pulgadas, 4 GB de RAM, 128 GB de almacenamiento, una tasa de refresco de 120 Hz y su cerebro es el procesador Snapdragon 6S 4G Gen 2.

Smartphone Realme 16 Pro 5G

Si lo que quieres es cambiar de móvil en este Black Friday 2026 y buscas un terminal con prestaciones top y precio de gama media, este Realme 16 Pro 5G es una buena opción en AliExpress. Está disponible por 276,03 euros (con el cupón 'ESBF35'). Este es un smartphone con una pantalla AMOLED de hasta 6.500 nits, 8 GB de RAM, 256 GB de almacenamiento interno y una enorme batería de 6.500 mAh.

Lector de libros electrónicos Kobo Aura Edition 2

Si eres de los que leen mucho y no sabes ya dónde poner los libros en casa, este lector de libros electrónicos es uno de los chollos del Black Friday de AliExpress que te puede interesar. Se trata del Kobo Aura Edition 2 (porque no solo existen los Kindle de Amazon), que puedes comprar por 65,39 euros (con el cupón 'ESBF10'), en su versión de 4 GB de almacenamiento. Este e-reader tiene una pantalla e-ink de seis pulgadas con luz integrada.

Lector de Libros Electrónicos Kobo Aura Edition 2 PVP en AliExpress (PVP con cupón) — 65,39 € El precio podría variar. Obtenemos comisión por estos enlaces

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Imágenes | Javier Penalva y Miguel López (Xataka), Kobo, Realme, Xiaomi y Nintendo

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