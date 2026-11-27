Recién aterrizado en tiendas el pasado 19 de noviembre, 'GTA VI' ya protagoniza una de las ofertas más llamativas del Black Friday en videojuegos (puedes seguir nuestro directo para ver cuáles son los próximos chollos que vamos encontrando). Mientras que el precio oficial de lanzamiento de la edición estándar se sitúa en 79,99 euros, en Miravia ha caído hasta los 65,99 euros (en su versión para Xbox) aplicando los cupones disponibles.

Una oferta para jugadores de Xbox

Desarrollado por Rockstar Games, 'GTA VI' traslada su mundo abierto al estado ficticio de Leonida, con Vice City como epicentro de la acción, en una entrega exclusiva para consolas de actual generación (PS5 y Xbox Series X/S).

Eso sí, antes de comprar el juego, debes tener algunos puntos clave: se trata de la versión CIAB (Code in a Box), lo que significa que incluye la caja física pero no trae disco en su interior, sino un código de descarga digital para canjear en la tienda de Xbox (Microsoft Store). Además, el juego requiere hasta 212 GB de espacio libre en la consola y el vendedor deja claro que no admite devoluciones una vez desprecintada o abierta la caja.

⚡ EN RESUMEN: oferta para 'gta vi' para xbox series x/s hoy ✅ LO MEJOR Se entrega desde España.

Válido solo para Xbox Series (X o S). ❌ LO PEOR Es formato CIAB (código de descarga): queda vinculado a tu cuenta y no podrás prestarlo.

(código de descarga): queda vinculado a tu cuenta y no podrás prestarlo. Requiere 212 GB libres de almacenamiento en la consola. 💡 CÓMPRALO SI... Tienes una Xbox y quieres jugar a 'GTA VI' ahorrándote unos 15 euros respecto a lo que cuesta en tiendas habituales. ⛔ NO LO COMPRES SI... Coleccionas videojuegos en formato disco físico o sueles vender o intercambiar tus juegos cuando los terminas.

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Imágenes | Rockstar

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