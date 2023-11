Los mejores chollos en tecnología antes del Black Friday, hoy 20 de noviembre

Ya estamos metidos de lleno en las Ofertas del Black Friday y no son pocos los chollos y ofertones que estamos viendo. Si has esperado a estas fechas para hacer tus compras de tecnología, has hecho bien. Sólo tienes que echar un ojo a esta selección de ofertas que hemos preparado para ti para darte cuenta.

LG 55QNED816

Los que estén pensando en comprar una smart TV este Black Friday pueden hacerse en El Corte Inglés con la LG 55QNED816, un modelo cuyo precio habitual es de 1.199 euros, pero que nos dejan por la mitad a 599 euros.

Esta smart TV tiene un panel QNED Edge LED de 55 pulgadas, compatible con HDR10 y HLG así como con Dolby Digital Plus. Viene con WebOS 23 como sistema operativo y ofrece una potencia de sonido de 20W, además de 4 puertos HDMI y un par de puertos USB.





Samsung Galaxy S23 Ultra

Otro excelente smartphone Android que podemos comprar a precio de ganga este Black Friday es el Samsung Galaxy S23 Ultra, que además es uno de los mejores modelos de esta temporada, sobre todo hablando de fotografía. Lo podemos encontrar con cargador incluiod, a 999 euros a (su precio más bajo hasta la fecha), con un descuento de 300 euros, cayendo desde los 1.299 habituales.

Es un smartphone con pantalla AMOLED de 6,8 pulgadas con resolución QHD+ a 120 Hz cuyo procesador es un Snapdragon 8 Gen 2 de Qualcomm acompañado de 12 GB de memoria RAM. En oferta tenemos la variante de 256 GB de almacenamiento. Su batería es de 5.000 mAh y cuenta con carga rápida a 45 W e inalámbrica de 15 W mientras que su cámara principal cuenta con un sensor 200 MP.

OnePlus 11

Otro smartphone de gama alta más que tenemos a un precio excelente este Black Friday es el OnePlus 11, que podemos encontrar a su precio más bajo, al menos si lo elegimos en color verde. Lo tenemos por sólo 512,99 euros. Es todo un ofertón, ya que viene de costar 775,83 euros, por lo que nos estaremos ahorrando con él 262,84 euros.

Hablamos de un terminal Android con conectividad 5G y un excelente rendimiento. Ofrece una pantalla AMOLED de 6,7 pulgadas con resolución Quad HD+ y vuelve a contar con el añorado Alert Slider que perdía la generación anterior. Su procesador es el potente Snapdragon 8 Gen 1, y el de la oferta es el modelo básico, con 8 GB de RAM y 128 GB de almacenamiento. Su batería es de 5.000 mAh con carga rápida a 100 W y su cámara principal viene firmada por Hasselblad, con 50 Mp en su sensor principal.

Google Pixel 7

Si preferimos un modelo de Google, el Pixel 7 es capaz de plantar cara al OnePlus por sistema operativo, ya que cuenta con una versión de Android incluso más limpia. Además, por precio también está muy en el rango del anterior, con unos 499 euros este Black Friday que suponen llevárnoslo unos 150 euros más barato de lo que ha costado casi siempre.

Su pantalla es de tipo OLED, con 6,3 pulgadas y resolución FullHD+ a 90 Hz. Cuenta con cámara trasera de 50 Mp y delantera de10,8 Mp, y dispone del procesador Tensor G2 de la propia Google, junto a 8 GB de RAM y a 128 GB de almacenamiento interno, además de contar con una batería de 4.355 mAh.

iPhone 13

Posiblemente, este también sea el mejor momento para comprar un iPhone, y de entre los modelos a la venta actualmente, el que más interesante nos parece si buscamos un precio ajustado, es el iPhone 13. MediaMarkt lo tiene a unos nunca vistos 645 euros (con la oferta igualada en Amazon), con una rebaja de 94 euros, ya que anteriormente costaba 739 euros.

Por ese precio, nos estaremos llevando un terminal con pantalla OLED Super Retina XDRS de 6,1 pulgadas, que monta el mismo chip A15 Bionc que lleva el iPhone 14, además de la misma RAM. Su cámara principal es doble, con 12 Mp y en el caso de la oferta, lo podemos comprar en todos los colores con 128 GB de almacenamiento por el mismo precio

Sennheiser HD 450

Siguen disponibles los Sennheiser HD 450BT que posiblemente volverán a ser los grandes superventas en el sector de los auriculares este Black Friday. Y la verdad es que son todo un chollo. Unos auriculares de calidad como estos, que suelen tener un precio de 199,99 pero que se pueden comprar por 120 euros menos, a 79,99 euros son la mejor compra posible si este Black Friday buscábamos buen sonido y excelente diseño en una marca más que fiable.

Son de tipo circumaural (u overear) y destacan por ofrecer cancelación de ruido activa, ecualización a través de app para smartphones tanto iOS como Android, y una muy buena autonomía de hasta 30 horas de uso con la cancelación de ruido activa.

Sony WH1000XM4

Más caros pero también un excelente compra, tenemos los deseados Sony WH1000XM4, toda una referencia en lo que a auriculares de diadema con cancelación de ruido se refiere, siempre con permiso de los de quinta generación, eso sí. Ahora mismo los podemos encontrar por 199 euros, a precio mínimo, con 86 euros de descuento sobre los 285 anteriores.

Seguro que ya los conoces: son unos auriculares de diadema, de tipo circumaural con conexión Bluetooth 5.0, apoyada en NFC. Sus drivers son de 40 mm, y su principal seña de identidad es la calidad de su cancelación de ruido, adaptable gracias al procesador Noise Cancelling HD QN1. Son plegables, vienen con funda de transporte, cuentan con sonido personalizable mediante app y ofrecen hasta 30 horas de autonomía.

JBL Flip 6

Otra buena compra este Black Friday puede ser un altavoz Bluetooth para llevarnos nuestra música a toda partes. Por ejemplo, el JBL Flip 6, que es la última versión del modelo superventas de la marca hasta la fecha, puede ser nuestro por 95 euros, en lugar de los 125 anteriores, (unos 30 euros menos), aunque su precio oficial es de 149,99 euros.

Este modelo nos ofrece hasta 12 horas de autonomía, es resistente al agua, con certificación certificación IP67, y además, permite conectar hasta dos altavoces Bluetooth al mismo tiempo.

iPad 2022

Para los que buscan una buena tablet este Black Friday, tienen un precio muy atractivo para hacerse con la superventas iPad 2022, o de décima generación, que se puede encontrar unos 80 euros más barata q de lo que cuesta oficialmente, 499 euros en lugar de los 579 habituales. Además, Lo tenemos disponible al mismo precio en todos los colores.

Este iPad nos ofrece una pantalla Liquid Retina "sin marcos", de tipo IPS LCD, con 10,9 pulgadas de diagonal. Monta el chip A14 Bionic, que se acompaña de 4 GB de RAM y de 64 GB de almacenamiento en el caso de la oferta. Dispone de conectividad WiFi 6 (también se vende con conectividad 5G) y Bluetooth 5.2 y ofrece cámara FaceTime HD de 12 Mp para videollamadas y selfies y cámara trasera también de 12 Mp.

Lenovo IdeaPad 1 15ALC7

Para los que hayan pensado en comprar un portátil de trabajo económico pero solvente este Black Friday, este Lenovo IdeaPad 115ALC7 de séptima generación es una excelente opción. Lo podemos encontrar por 489 euros con 110 euros de descuento sobre los anteriores 599 euros.

Este ordenador nos ofrece una pantalla de 15 pulgadas con resolución Full HD, viene con Windows 11 Home y monta un procesador Ryzen 5 5500U con gráfica integrada Radeon Graphics más 16 GB de RAM y un SSD con 512 GB de capacidad.

MSI Modern 14 C12M-017XES

Otra buena opción de hacernos con un buen port´satil para el trabajo a precio ajustado nos la ofrece PcComponentes, que hoy nos deja el MSI Modern 14 C12M-017XES por sólo 579 euros, con una rebaja de 90 euros sobre los 669 habituales.

Este equipo está pensado sobre todo para la portabilidad y cuenta con una pantalla de 14 pulgadas, de tipo IPS y con resolución Full HD. Monta un procesador Intel 17-1255U de decimosegunda generación, con gráfica integrada Intel Iris Xe, junto con 16 GB de RAM y un SSD con 512 GB de capacidad. Eso sí, viene sin sistema operativo de serie.

MSI Cyborg 15 A12VF-097XES

Equiparnos con un buen portátil gaming a un precio más que razonable también es posible este Black Friday. Por ejemplo, tenemos el MSI Cyborg 15 A12VF-097XES por unos ajustados 949 euros. Esto supoen una rebaja de 250 euros sobre los 1.199 habituales.

Con él tendremos un equipo con pantalla de 15,6 pulgadas Full HD de tipo IPS y con 144Hz de refresco, que monta un procesador Intel Core i7-12650H junto a una gráfica RTX4060 con 8 GB de memoria dedicada, más 16 GB de RAM y un SSD con 1 TB de capacidad. Eso sí, no trae Windows instalado de serie.

Crucial X8 1 TB

Si lo que andamos buscando este Black Friday es un buen SSD portable, vuelve a ser toda una ganga el Crucial X8 de 1 TB de capacidad, que en Amazon se puede encontrar por sólo 60,99 euros. Lleva 10 euros de descuento sobre los 70,99 euros que cuesta habitualmente.

Con él dispondremos de un SSD que sólo mide 11x1,15x5,3 cm y pesa 100 gramos. Su conexión es de tipo USB-C 3.2 y ofrece velocidades de transferencia de hasta 1050 MB/s.

Xiaomi Mi Electric Scooter Essential

Este Black Friday también podemos encontrar alguna excelente oferta para equiparnos con patinete eléctrico. Por ejemplo, tenemos el Xiaomi Mi Scooter Essential a un precio increíble en MediaMakrt. Lo podemos comprar por sólo 199,99 euros con 130 euros de descuento sobre los 329 euros habituales.

Se trata de un modelo básico, pero muy capaz, ideal para moverse cómodamente por la ciudad, a velocidades de hasta 20 Km/h y disfrutarás de una autonomía de 20 Km.

DJI Mini 2 SE

Otra buena opción este Black Friday la tienen quienes estuvieran pensando en comprar un dron económico. El DJI Mini 2 SE es posiblemente la mejor opción, sobre todo silo encontramos a un precio como este, de sólo 299 euros, con 50 euros de descuento sobre los 349 habituales.

Con él tendremos el modelo más básico de la gama, con grabación de vídeo en 2.7K. Es capaz de transmitir vídeo hasta desde los 10 Km de distancia y ofrece una autonomía de unos 31 minutos. Además, sólo pesa 249 gramos, por lo que no necesitaremos licencia para poder volarlo.

Cosori Turbo Blaze ‎CAF-DC601-KEU

Recién lanzada al mercado, tenemos una nueva freidora de aire de Cosori llamada a ser la nueva superventas de la marca. Se trata de la Turbo Blaze ‎CAF-DC601-KEU, y también la encontramos rebajada este Black Friday. Podemos comprarla por 139,99 euros, con 30 euros de descuento sobre los 169,99 euros habituales.

Este modelo nos ofrece 6 litros de capacidad y es más rápido, gracias al motor DC de su ventilador. Ofrece 1725W de potencia y cuenta con 9 modos de cocción predefinidos, aunque se puede configurar manualmente entre los 30 y los 230º.

