La mejor oferta del Cyber Monday y el Black Friday sigue activa: Xbox S All Digital y 3 juegos por 99 euros en Media Markt

Ojo porque tras el Black Friday y el Cyber Monday, por el momento sigue activa una de las mejores ofertas que hemos visto en gaming estas semanas: la de la Xbox S All Digital con Fortnite, Minecraft y Sea of Thieves a 99 euros en Media Markt. No sabemos cuánto durará, pero tanto para disfrutar de la consola de Microsoft como para regalar, es una gran oferta.

Comprar Xbox One S All Digital al mejor precio

La Xbox One S All Digital es la última consola lanzada por Microsoft, centrada en el formato digital. Y es que a diferencia de las otras Xbox One, esta viene sin lector Blu-Ray. Su PVP es de 229,99 euros en la Microsoft Store y, aunque en ocasiones la hemos visto más barata, nunca tanto como en Media Markt: 99 euros, ojo porque vuelan

Más allá de la ausencia del lector Blu-Ray 4K, Xbox One S All Digital cuenta con el mismo catálogo de juegos, idéntico diseño y mando (que destaca por su ergonomía) y es compatible con sus accesorios.

