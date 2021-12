La megaguía de regalos para gamers: 63 ideas desde 10 euros para acertar esta Navidad (2021)

Esto es Xataka y aquí nos gusta jugar. Si en Navidad te toca regalar a un ser querido gamer, en este artículo vas a encontrar un montón de buenas propuestas para acertar, incluso si tu presupuesto es ajustado, en cuyo caso te recomendamos que eches un vistazo a nuestra guía de compra de ideas de regalo para Navidad y el amigo invisible por menos de 15 euros. ¿Buscas ideas para regalar a un jugón o jugona? Sigue leyendo.

Para amantes de lo retro

Si su juventud va de la mano de personajes míticos de los videojuegos como Sonic o Mario, se gastaba la paga en las Arcade y ha dedicado horas y horas a su Game Boy, aquí vas a encontrar ideas para satisfacer su amor por lo retro y seguir jugando a grandes clásicos.

Este Game & Watch: The Legend of Zelda (44,90 euros es un detallazo para amantes de la saga y además es un tres en uno: emula a la consola portátil japonesa, podrá jugar a 'The Legend of Zelda', 'Zelda II: The Adventure of Link' y 'The Legend of Zelda: Link's Awakening', además del minijuego Plaga de Topos y es también un reloj digital con cronómetro.

Para millennials como servidora, la Game Boy está en un lugar privilegiado de nuestro recuerdo: con esa mítica carcasa gris, a colores, translúcida e incluso hay quien se la pilló con pantalla a color. La Anbernic (74 euros) exteriormente luce muy parecida, pero ojo porque en su interior alberga más de 3000 juegos clásicos

Anbernic Consolas de Juegos Portátil , RG300 Consola de Juegos Retro Game Console OpenDingux Tony System , Built-in 3007 Juegos, 3.0 Pulgadas Videojuegos Portátil - Transparent Negro Hoy en Amazon por 82,99€

Lo nuevo y lo retro se dan la mano con este 8Bitdo Arcade Stick For Nintendo Switch & Windows (84 euros), un mando arcade para Nintendo Switch y juegos de ordenador con la jugabilidad de antaño. Diseño muy cuidado y de calidad y la posibilidad de funcionar con y sin cable.

8Bitdo Arcade Stick For Nintendo Switch & Windows - Nintendo Switch [ [Importación alemana] Hoy en Amazon por 84,00€

Tener un arcade original en casa es un puntazo, pero tiene sus hándicaps: necesitas espacio y realizar una inversión considerable (o en su defecto, dar con un modelo para restaurar a buen precio y echar horas y conocimientos). Con esta Neo Geo Mini (89 euros) tendrá una versión en miniatura que respeta el formato y que cabe hasta en los salones más reducidos. Además con pantalla, para que pueda jugar sin necesidad de acaparar la tele, a las 40 obras de culto de NeoGeo que incluye

Neo Geo - SNK Mini International Edition (Incluye 40 juegos) Hoy en Amazon por 89,99€

Una de las formas más económicas y resultonas de regalar la experiencia arcade es con Pandora Box (115 euros) un pedazo de mando para dos jugadores que puede conectar a la tele y disfrutar de miles de juegos de Neogeo, Capcom CPS1, CPS2, CPS3, Sega, Taito, Konami, Sega, entre otros.

Pandora Box 10, (4260 Juegos más recordados) Ultima version 2021, Retro Consola Maquina recreativa Arcade Video, Joystick arcade, Versiones Originales Juegos retro, juegos 2D y 3D, Mame, Neogeo Hoy en Amazon por 125,80€

Recién salido del horno este Evercade VS (129 euros) que analizamos recientemente. Una experiencia retro moderadamente accesible y con un variado catálogo para cuatro jugadores

Paquete Premium Evercade VS Hoy en Amazon por 129,99€

Y si esta Navidad vas a ir a lo grande, entonces la compra es esta arcade Street Fighter (399 euros). Con diseño recto clásico, mide 1.21 x 0.60 x 0.48 m, integra una pantalla LCD a color de 17 " con controles auténticos de Arcade y un chasis con ilustraciones originales.

Arcade 1Up Street Fighter - Máquina Arcade Retro Hoy en Amazon por 423,34€

Para su setup

Jugar con frecuencia implica acabar montando un espacio donde hacerlo con más comodidad y disfrutando más de la experiencia con un setup a medida de sus gustos y necesidades que tú puedes ampliar con un buen regalo para su setup.

Por ejemplo, con un soporte para que pueda dejar sus cascos recogidos, cargados y a la vista como este de THE G-LAB (22 euros). Con iluminación RGB y dos puertos USB 2.0 que nunca vienen mal

THE G-LAB K-Stand Radon Soporte Gaming para Cascos – Retroiluminación RGB, USB HUB 2 x 2.0, Base Anti-Deslizante – Stand Universal para PC PS4 Xbox One Nintendo Switch Soporte Cascos Gaming (Negro) Hoy en Amazon por 22,99€

Tener un buen ratón puede traducirse en una victoria, pero no está solo en su objetivo: es necesario contar con una alfombra por la que deslizarse con precisión y velocidad. Esta HyperX FURY S Speed Edition Pro XL (41 euros) está hecha de caucho natural con bordes que no deshilachan, unas dimensiones de 90 x 42 y unas prestaciones ideales para quien busca velocidad (aunque puedes elegir otros tamaños u otras versiones para potenciar la precisión)

HyperX HX-MPFS-S-XL FURY S Speed Edition Pro - Alfombrilla de ratón para Gaming, tamaño XL (90cm x 42cm) Hoy en Amazon por 41,56€ PVP en PcComponentes 46€

Comprar un buen monitor gaming necesitas dos cosas: cierto presupuesto y conocer a qué tipo de juegos juega. Si no quieres complicarte ni realizar ese desembolso, este soporte para monitor seguro que es un acierto: sube el monitor unos centímetros para colocarlo a la altura de los ojos, con iluminación RGB con mando a distancia, 3 puertos USB 3.0 en el frontal y recoge los cables para evitar esos incómodos y antiestéticos "ovillos"

ThunderX3 AS5HEX Soporte para Monitor con iluminación RGB Hex, 60 x 24 x 8 Hoy en Amazon por 47,98€

El año pasado os propusimos un pack de Philips Hue Play (129 euros) para lograr ese efecto envolvente Ambilight en la pantalla y, aunque sigue siendo una gran compra, hay alternativas muy solventes y más asequibles como esta Govee Flow Pro (82 euros), pack con dos barras de luz RGB compatibles con Alexa y Google Assistant complementadas con una cámara, de modo que cambia la luz con el contenido (bastante más barato que comprar el Hub y el Sync Box para conseguir este efecto en Philips)

Govee Flow Pro Alexa Barras de Luz con Cámara, Luces LED RGBIC Inteligente Funciona con Alexa Google Assistant y App, Modo Música para Habitación Gaming, TV/PC y Navidad Hoy en Amazon por 82,99€

La Trust Gaming GXT 711 Dominus (99 euros) es una compra maestra en calidad precio si necesita una mesa gaming: estructura resistente de acero con revestimiento al estilo alfombrilla), regulable en altura, bordes curvados, gestión de cables y hasta detalles para dejar cascos y la bebida. Dimensiones: 115 x 75 x 76 cm

Trust Mesa Gaming Dominus GXT 711 Ergonómico, Soporte para Vasos y Auriculares, Sistema de Gestión de Cables - Escritorio Gaming 115 x 75 x 76 cm - Negro PVP en PcComponentes 99€ Hoy en Amazon por 99,99€PVP en FNAC 177€

Rematamos con una señora silla gaming: la MSI MAG CH120X (247 euros), una robusta silla con estructura de acero y espuma transpirable que no escatima en detalles para lograr la comodidad: con respaldo reclinable, reposabrazos 4d ajustables yalmohadilla ergonómica para la cabeza

Para jugar: consolas, accesorios y más

Las consolas más potentes de última generación siguen siendo un bien preciado y escaso de conseguir (aunque hay excepciones), pero si cuenta con una en su haber, seguro que en esta selección encuentras la guinda del pastel.

Regala la estación de carga oficial de Sony DualSense para PS5 (29 euros, un práctico accesorio para tener dos mandos siempre a punto y además, así los tendrá recogidos y a la vista.

Detalle brutal si es fan de las consolas de Microsoft: el mando Xbox One Especial 20º Aniversario (64 euros). Per se este mando es un éxito por su diseño y ergonomía, pero su estética y acabados con negro clásico con toques en verde y detalles translúcidos deja con la boca abierta.

Otra buena idea para quien tenga la Play 5 son los Sony Pulse 3D (99 euros). Están optimizados para el audio tridimensional de la consola de Sony, se cargan mediante UB-C y disponen de doble micrófono con cancelación de ruido

Si lo suyo son los jugos de conducción, el Logitech G29 Driving Force (275 euros) elevará su experiencia a otro nivel de realismo. Volante de carreras con pedales y palanca de cambio está fabricado en aluminio anodizado y cuero para PS y PC.

Logitech G29 Driving Force Volante de Carreras y Pedales, Force Feedback, Aluminio Anodizado, Palancas de cambio, Volante de Cuero, Pedales Ajustables, Enchufe EU, PS4/PS3/PC/Mac, Negro PVP en Amazon 249,99€ PVP en PcComponentes 275€

La nueva Nintendo Switch OLED 349 euros no es tan complicada de conseguir como las respectivas propuestas de Sony y Microsoft, pero no te descuides si la quieres para regalar esta Navidad. Propuesta algo conservadora con una pantalla que sube un peldaño a nivel de color y contraste, un soporte de mayor tamaño ajustable y la integración de un puerto LAN en el dock como novedades de la todoterreno de Nintendo.

Repiten este año por ofrecer una propuesta redonda en calidad precio las Oculus Quest 2 (349 euros). Entre sus bazas, la comodidad que ofrece lo inalámbrico, 90 Hz de tasa de refresco y su versatilidad, ya que podrá usarlo tanto de forma independiente como con el PC

Oculus Quest 2 - Gafas de realidad virtual avanzado todo en uno, 64 GB PVP en Amazon 349,00€ PVP en FNAC 349€

Barato no es, pero es una réplica de potencia y panel de control de potencia del avión de ataque U.S. Air Force A-10C para lograr una experiencia de emulación de vuelo top. Precisión, materiales de primera, 55 botones personalizables y retroiluminación para que "vuele" de alegría al abrir el regalo.

Thrustmaster HOTAS WARTHOG - PC - Joystick + Mando de potencia réplica HOTAS (Hands On Throttle And Stick) del avión de combate U.S. Air Force A-10C PVP en PcComponentes 480€ Hoy en Amazon por 480,45€

Algunos componentes

No corren buenos tiempos para actualizar un PC gaming sin dejarse una pasta, por eso puede ser interesante apostar por la compra de hardware y así ayudarle con esta cara y ambiciosa empresa. Eso sí, antes de lanzarte, asegúrate de que conoces su configuración actual y la compatibilidad del futurible componente.

Si pasa horas y horas delante de su equipo dándole caña, entonces la refrigeración le vendrá de cine: este Noctua NF-F12 PWM (21 euros) es una estupenda opción en calidad precio de ventilador de PC. Es silencioso y de 120 mm.

Noctua NF-F12 PWM, Ventilador Silencioso de Gran Calidad, 4 Pines (120 mm, Marrón) Hoy en Amazon por 21,90€

Una de las piezas más interesantes y asequibles que vas a encontrar es una unidad de estado sólido que le permita ampliar su capacidad y ganar en velocidad, así podrá guardar más títulos y moverlos con solvencia. Nuestra candidata es la WD Blue SN550 NVMe de tipo M.2 2280 3D NAND de 1TB (86 euros)

WD Blue SN550 1 TB NVMe SSD, Gen3 x4 PCIe, M.2 2280, 3D NAND Hoy en Amazon por 86,99€ PVP en MediaMarkt 89€

Si hay un componente con el que ir a tiro fijo para acertar, esa es la memoria RAM: (siempre y cuando sea compatible), cuanta más, mejor. Este kit de dos unidades Crucial Ballistix (89 euros) de tipo DDR4 con velocidad de memoria de reloj de 3200 MHz y iluminación RGB ofrece una buena relación entre prestaciones y coste

Crucial Ballistix BL2K8G32C16U4BL RGB, 3200 MHz, DDR4, DRAM, Memoria Gamer para Ordenadores de sobremesa, 16GB (8GBx2), CL16, Negro PVP en PcComponentes 91€ Hoy en Amazon por 98,17€

Si le toca una renovación más profunda, también es interesante esta CPU top para gaming de Intel, la Core i5-11400F (169 euros) optimizado para juegos, creación y productividad. Con soporte PCIe Gen 4.0, es compatible con placas base basadas en chipset de la serie 500 y selecta serie 400 y 65W TDP.

Si no solo juega, sino que también retransmite sus vídeos en plataformas como Twitch o YouTube, la capturadora interna Elgato 4K60 Pro MK.2 (249 euros) son palabras mayores. Capaz de capturar imágenes a gran calidad (4K@60fps y compatible con HDR10) con latencia ultrabaja

Elgato 4K60 Pro MK.2, capturadora interna, streaming y grabación a 4K60 HDR10 con latencia ultrabaja en PS5, PS4 Pro, Xbox Series X/S, Xbox One X, en OBS, Twitch, YouTube, para PC Hoy en Amazon por 249,00€ PVP en PcComponentes 314€

Precisamente uno de los componentes más deseados entre los jugones es una gráfica de última generación, la pieza más preciada y que mayor incidencia tiene en gaming. Si puedes permitirte la inversión y pagar el sobreprecio, la EVGA GeForce RTX 3060 XC GAMING es una estupenda opción para exprimir las últimas tecnologías y su alto rendimiento.

Periféricos

Ratones para gaming, teclados específicos para jugar, auriculares gaming para no perderse un detalle, micrófonos para streaming, monitores gaming... regalar periféricos es una gran idea, ya que tienen potencial para mejorar enormemente la experiencia de juego y los hay de todos los precios.

El Logitech G305 LIGHTSPEED (39 euros) es un ratón gaming inalámbrico que destaca por su calidad precio. Con sensibilidad de hasta 12.000 DPI, autonomía de hasta 250 horas, ligero y muy manejable

Los Turtle Beach Atlas One (47 euros) son unos auriculares con cable muy resultones. Con micrófono ultrasensible de Turtle Beach, un diseño muy cómodo con almohadillas de espuma con memoria de forma y piel sintética, son compatibles con cualquier plataforma con jack de 3,5 mm

Este Razer Huntsman Elite (149 euros) es un teclado gaming top para ganar en precisión y velocidad. Con switches optomecánicos, iluminación Razer Chroma con 38 zonas personalizables, estructura de aluminio y reposamuñecas de piel sintética.

Razer Huntsman Elite - Teclado Gaming, Teclado Rápido, Switches Optomecánicos De Razer, Retroiluminación RGB Chroma, Dial Digital Multifunción, Reposamuñecas Ergonómico, ES Layout, Negro PVP en Amazon 159,99€ PVP en PcComponentes 159,99€

El HyperX Quadcast (146 euros) es un versátil micrófono USB de condensador que destaca por su calidad de sonido y funciones extra como sus patrones polares (estéreo, cardioide, omnidireccional y bidireccional), soporte antivibración, filtro pop interno y adaptador de montaje.

Compacta, equilibrada y versátil, la Logitech StreamCam (91 euros) es capaz de grabar a 1080p a 60 fps y dispone de exposición y enfoque automático "inteligente". Dos extras muy interesantes: se puede montar de diferentes formas e integra dos micrófonos

Logitech StreamCam, Cámara Web con USB-C para Streaming de vídeo y creación de Contenido, Vídeo Vertical Full HD 1080p a 60 fps, Versatilidad de Montaje, para Youtube, Gaming Twitch, PC/Mac, Blanco PVP en Amazon 111,80€ PVP en MediaMarkt 115€PVP en PcComponentes 126€

El MSI Optix MAG272CQR (269 euros) es un monitor top para jugar a 1400p. Con panel VA curvo de 27", 1 ms de tiempo de respuesta y hasta 165Hz de tasa de refresco

MSI Optix MAG272CQR - Monitor Gaming Curvo de 27" LED WQHD 165Hz (2560 x 1440p, ratio 16:9, Panel VA, pantalla curva 1500R, 1 ms respuesta, brillo 300 nits, Anti-glare) negro, compatible con consolas Hoy en Amazon por 269,00€ PVP en PcComponentes 412€

Otra alternativa muy diferente para quien no juega a títulos competititvos es este Samsung LS32A704NWU (299,99 euros). Con un panel IPS de 32" con resolución 4K compatible con alto rango dinámico HDR10, tiempo de respuesta es de 5 ms y la tasa de actualización de 60 Hz

Samsung LS32A704NWUXEN - Monitor de 32" 4K UHD (3,840 x 2,160, panel IPS), HDR10, 5ms, Flicker free, HDMI, Display Port, inclinable PVP en Amazon 299,99€ PVP en PcComponentes por 318,99€

Textil

Si además de ser gamer le gusta alardear de ello en sus outfits, estás de enhorabuena: vas encontrar un montón de prendas de ropa y textil en general de merchandising de sus juegos favoritos. Así que solo necesitas saber sus gustos y su talla.

Ten un detalle con un amante de los videojuegos con algo de lo más práctico que, en este caso, es además muy original: estos largos y calentitos calcetines de Space Invaders de la 36 a la 45. Por 9,90 euros en Kalcetin.es

Porque jugones y jugonas hay de todo tipo y todas las edades, este pijama infantil para no "perder la calma" y seguir disfrutando de tu partida. Hecho de algodón, de 7 a 13 años.

YouTube Gamer Kids Boys - Pijama de manga larga para niños con texto "Keep Calm and Game ON" (7 a 13 años), Calma, 10-11 Años Hoy en Amazon por 15,88€

Para gente de la vieja escuela y/o amantes de lo retro, esta camiseta Commodore 64 (16,99 euros) hecha 100% de algodón y disponible en blanco o negro.

Blasfemus Camiseta hombre Commodore 64 C64 años 80 Vintage Nerd Negro S Hoy en Amazon por 16,99€

Lo bonito de los jerseis feos de Navidad es precisamente que sean feos, vamos, que cuanto peor, mejor. Sin lugar a dudas, este Ugly Christmas Sweater de Mario (34 euros) es para no pasar desapercibido estas fiestas.

numskull Super Mario Suéter, L Unisex Adulto PVP en Amazon 34,99€

Hay quien le gusta hacer un guiño geek incluso en los escenarios más formales, como por ejemplo una boda: hacerlo con esta corbata artesana (hecha a mano) de microfibra con detalles de Pacman será todo un acierto. Por 39 euros en Etsy.

Claro que también puedes venirte arriba y que el detalle geek no sea un detalle, sino que sea el late motiv de tu traje de boda, nochevieja, graduación o cualquier evento que se precie: este traje de Tetris es un buen ejemplo de ello. Por 67 euros en Zalando

Videojuegos

Si sabes lo que le gusta y tienes en el radar lo que tiene y lo que desea, aciertas fijo regalándole un videojuego. Aquí te proponemos algunos de los más interesantes de los últimos meses en diferentes plataformas.

Con Marvel's Guardians of the Galaxy (45 euros para PS4), Square Enix logra captar el espíritu gamberro de los Guardianes de la Galaxia combinando lo mejor de los cómics y las películas en una aventura completamente original. Si le apasionan estos liantes de Marvel, le fascinará su mejor salto a los videojuegos.

It Takes Two (34 euros para PS) es el juego perfecto para disfrutar a dos jugadores. Una aventura surrealista que puede jugar a dos mandos y online. Es más, solo necesitará una copia del juego para compartir partida en consola o PC gracias al Pase de Amigo de EA

Halo Infinite (59 euros para Xbox) es el muy esperado regreso del Jefe Maestro. Su multijugador es completamente gratuito en Xbox y PC y se posiciona entre lo mejorcito de 2021, y su campaña es un enorme mundo abierto que se presta de maravilla a ser conquistado poco a poco

Forza Horizon 5 (59 euros para Xbox) es el mejor juego de conducción de 2021 y el GOTY de Xataka colmará sus mayores expectativas. Su exótico, detalladísimo e interminable mundo abierto colmado de actividades y zonas para perderse solo puede ser igualado con la barbaridad de coches y las sobresalientes sensaciones al volante o el mando que te dará. https://www.amazon.es/Forza-Horizon-Xbox-One/dp/B09DQ2BYDP

Resident Evil: Village (57 euros para PS5). Capcom devuelve su saga a las raíces del terror llevándonos a una aldea perdida de la Europa profunda colmada de licántropos, vampiros y toda clase de peligros. La continuación directa de Resident Evil 7 combina de maravilla los sobresaltos con la acción en primera persona y, de propina, nos regala uno de los nuevos iconos del videojuego: Lady Dimitrescu.

FIFA 22 (63 euros para PS5). La saga de balompié de EA Sports da el salto de calidad en los sistemas de nueva generación añadiendo la tecnología Hyper Motion a sus jugadores. El FIFA más completo y entretenido retiene todo lo que lo ha convertido en el indiscutible referente del deporte rey en consolas y revalida su liderazgo en PS5 y Xbox Series X / S con modos para todos los gustos y ocasiones; desde las partidas rápidas al fútbol callejero de VOLTA, pasando por el Ultimate Team.

Hay mil motivos para tener Just Dance 2022 (35 euros para Switch): desde improvisar una fiesta a hacer un mínimo de ejercicio, pasando por lograr que los más pequeños de la casa gasten toda esa energía que llevan dentro mientras se lo pasan bien. La edición de este año incluye temazos de Dua Lipa, BLACKPINK, Billie Eilish o Camila Cabello, así como clasicazos como Freed from Desire de Gala o canciones de pachangueo puro como Chacarrón de El Chombo. Perfecto para navidades y las tardes libres del fin de semana.

Alex Kidd in Miracle World Dx (32 euros para Switch). El clasicazo por excelencia de la Master System ampliado y completamente actualizado a través de un pixel-art de rechupete. ¿Te gustan los gráficos originales? Le das a un botón y los tienes. Y si su dificultad ha supuesto un problema, esta versión Deluxe viene con las novedades que buscabas: un modo a vidas infinitas y la posibilidad de guardar tus progresos. Perfecto para nostálgicos.

Cultura: libros y juegos de mesa

Si además de jugar a videojuegos también le gusta leer sobre ellos o incluso disfrutarlos en un formato diferente como es el de mesa, aquí tienes algunas ideas.

Porque detrás de un videojuego de factura impoluta hay un millar de anécdotas y curiosidades, en Eso no estaba en mi libro de Historia de los videojuegos (18 euros) podrá satisfacer unas cuantas

Portal y Portal 2 han dejado una huella en la historia de los videojuegos. Portal o la ciencia del videojuego (10 euros) es el regreso a las cámaras de Aperture Laboratories para descubrir detalles que nos pasaron por alto

Si le flipa analizar la historia de los videojuegos desmenuzada década a década, ojo a 1990-2000 La década de la Revolución de los Videojuegos (23,70 euros) porque trajo el salto de los 16 a los 32 bits, el fin de la guerra entre Sega y Nintendo e incluso la decadencia de los salones Arcade

¿Qué juegos dirías que cambiaron el mundo? La elección es difícil, pero seguro que hay unos cuantos que encuentras aquí, en la selección de Marc Rollán Serrano: Play Historia. Los 50 videojuegos que cambiaron el mundo (29 euros)

Play Historia. Los 50 videojuegos que cambiaron el mundo. Hoy en Amazon por 29,45€

Tapa dura para el libro de arte conmemorativo del 25º aniversario de Sonic The Hedgehog (47 euros), todo un icono de los videojuegos. Aquí encontrará ilustraciones, arte promocional y material raro de la época de 1991 a 2016.

A estas alturas de la partida, pocas explicaciones hacen falta sobre la dinámica del Monopoly, pero en esta versión Monopoly Gamer Mario Kart (39 euros) se añaden pieles de plátano y monedas dándole una vuelta de tuerca más jugona

Juego de cartas del mítico título de Hidetaka Miyazaki, que se adapta maravillosamente a este formato.

Bloodborne, El Juego de Cartas por CoolMiniOrNot Hoy en Amazon por 40,79€

Si entre sus títulos está Pokémon, Pokémon Sword & Shield 8 Fusion Strike: Caja de Entrenador élite (50 euros) es un juego de cartas coleccionables de Pokémon basado en el anime y los videojuegos

Pokémon Sword & Shield 8 Fusion Strike: Caja de Entrenador élite, Juego de Cartas para 2 Jugadores a Partir de 6 años, más de 10 Minutos de Tiempo de Juego Hoy en Amazon por 50,45€

Versión inglesa del juego de mesa de Resident Evil (68 euros), un cooperativo de supervivencia para 1 a 4 jugadores ambientado en el rico e inmersivo universo de Resident Evil

Steamforged Games SFRE2-001 Resident Evil - Juego de Mesa (versión Inglesa), Multicolor Hoy en Amazon por 68,53€

Juego de tablero de Doom (75 euros) donde hasta cuatro marines armados hasta los dientes tendrán que lanzarse a combatir para proteger a la humanidad de los males más oscuros del infierno

Fantasy Flight Games Doom El Juego de Tablero (FFZX01) Hoy en Amazon por 75,50€

Hogar

Para presupuestos más ajustados o para regalar a personas que andan decorando sus viviendas, recurrir al merchandising del hogar es todo un acierto.

Esta taza gamer (11 euros) no pasa desapercibida: con un asa en forma de joystick y un diseño de lo más retro, es ideal para comenzar el día con un café y ganas de jugar

ootb 78/8317 Mug, cerámica, multicolor, 1 unidad (lote de 1) Hoy en Amazon por 6,00€

¿A cuántos juegos "imprescindibles" ha jugado y cuáles todavía tiene pendiente? Este cuadro le ayudará a recopilarlos y tener claros sus objetivos gamer.

Scratch Off Bucket Lista Videojuegos PVP en Amazon 14,77€

¿Piso nuevo? Si es así o simplemente tiene el clásico felpudo de Bienvenidos, un detalle de lo más molón es este felpudo Pacman (29 euros)

Balvi Felpudo Pac-Man Goma/Nylon 45 x 70 cm Hoy en Amazon por 29,00€

Este neón con forma de mando (38 euros) es la guinda del pastel de un setup gaming o como fondo en sus retransmisiones de Twitch

Ineonlife Juego Signos de Neón Luz de Neón Xbox LED Luces de Neón Arte de Pared Azul Luz de Noche de Neón para Niños Sala de Juegos Bar Dormitorio Decoración del Hogar 16''x11'' Hoy en Amazon por 37,99€

Otro detalle para su zona de juegos, esta vez bastante más sobrio y estiloso, es este juego de 4 cuadros con diferentes colores y estilos y un nexo en común: mandos

WLHRJ Cuadro de Pared 4 Piezas 30x50 cm Color sin Marco Controlador de Videojuegos impresión de póster Imagen de Juego Retro Sala de niños decoración de la Sala de Estar Hoy en Amazon por 33,43€

Más ofertas

