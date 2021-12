47 regalos de tecnología por menos de 50 euros para acertar en Navidad

La Navidad está a la vuelta de la esquina y quien más quien menos anda elaborando listas de posibles regalos para sus seres queridos. La tecnología (y el universo Xataka) es un buen recurso para acertar: es práctica, atractiva y puedes encontrar un montón de ideas por menos de todos los precios, incluso para los presupuestos más ajustados. Y para muestra, este recopilatorio con una cuidada selección de regalos tecnológicos (o del mundo Xataka) por debajo de los 50 euros para acertar.

Si necesitas más ideas o tu presupuesto es más ajustado, te recomendamos que eches un vistazo a nuestra guía de regalos tecnológicos de menos de 15 euros con casi medio centenar de propuestas.

Accesorios para smartphones

Con este presupuesto no solo puedes dar con un detalle de lo más útil para su móvil, sino que vas a encontrar accesorios de calidad y buen diseño para que entre también por los ojos.

Este Belkin BoostCharge (29 euros) es un accesorio de calidad, original y muy práctico: por un lado podrá cargar su teléfono de forma inalámbrica a 10W y al mismo tiempo escuchar música al integrar un altavoz Bluetooth

Belkin soporte de carga inalámbrica BoostCharge de 10 W + altavoz Bluetooth (cargador inalámbrico rápido y altavoz para iPhone y otros teléfonos de Samsung y Google, micrófono integrado, negro) Hoy en Amazon por 29,99€

No son los auriculares inalámbricos más atractivos del mercado, pero son de una marca de referencia por calidad de sonido y sus características así lo demuestran: los Sennheiser HD 250BT tienen Bluetooth 5.0 con AAC y aptX, su batería aguanta hasta 25 horas. Un chollo para audiófilos.

Trípodes para móvil hay muchos, pero tan robustos y adaptables como el JOBY GorillaPod (28 euros) es difícil encontrar. Con una pinza universal para que lo use con cualquier smartphone y además maximiza su utilidad con el adaptador para GoPro y para antorcha

JOBY GorillaPod - Kit Básico Trípode Mini Flexible con Pinza Universal para Smartphone, Adaptador GoPro y Adaptador de Antorcha, Peso hasta 325 g, JB01571-BWW Hoy en Amazon por 29,65€

Estira la vida de su iPhone con este compacto powerbank que se adhiere al teléfono mediante MagSafe SunnyBAG (29,90 euros). Con una capacidad de 5.000 mAh y carga rápida

Sunnybag POWERBANK+ Batería externa compacta | Cargador inalámbrico Mag-Safe de 15W | Compatible con Apple iPhone 12 | Puertos USB/USB-C con Quick Charge 3.0 y PD Power Delivery | con cable USB-C PVP en Amazon 29,90€

Esta Belkin BoostCharge Plus (39 euros) no es una batería externa barata precisamente, pero destaca por su utilidad y calidad: no tendrá que preocuparse por llevar cable, ya que los lleva integrados (ligthning y USB-C). Con capacidad de 10.000 mAh y un diseño slim elegante.

Belkin BoostCharge Plus cargador portátil batería externa 10K (10 000 mAh con cables integrados Lightning MFI y USB-C y un puerto USB-C adicional, para iPhone 13 serie y modelos anteriores), azul Hoy en Amazon por 39,99€ PVP en PcComponetes 52€

Hay varias cosas interesantes de los Skullcandy Sesh EVO True Wireless que los hacen muy atractivos para regalar: que puedes elegir entre varios colores, su autonomía de hasta 24 horas, su carga rápida, tres modos de ecualización diferentes para ajustarse al contenido que está escuchando, la protección IP55 o la tecnología Tile integrada para localizarlos. Ah, y su precio: 39 euros

Y rematamos con un teléfono de los de toda la vida, ideal como móvil de batalla o para quien solo quiera un terminal para llamadas que sea compacto y que tenga batería para aburrir: el nuevo Nokia 6310 (44 euros)

Nokia 6310 - Teléfono Celular, 1.150 bateria, Radio FM, Pantalla 2.8", procesador Unisoc 6351F, Dual-sim, Bluetooth 5.0, Color Verde Hoy en Amazon por 44,00€

Informática y electrónica

Si teletrabaja o trabaja en oficina, aprovecha esta Navidad para regalarle algún buen periférico para su setup profesional y acierta de pleno.

Para quienes buscan mejorar su autonomía o tienen problemas en la muñeca, un ratón vertical inalámbrico de lo más popular como el Trust Verto (18 euros).

Combo de ratón y teclado inalámbricos compactos de calidad este Logitech MK470 (35 euros), son compatibles para Windows y Mac y destacan por su alta autonomía.

Para quienes realicen videollamadas con frecuencia, los Sennheiser PC 5.2 CHAT (49 euros), unos auriculares con cable y micrófono con cancelación de ruido que además es plegable

Sennheiser PC 5.2 CHAT, Auriculares con cable para juegos casuales, aprendizaje electrónico, micrófono con cancelación de ruido, control de llamadas, micrófono plegable: conector de jack 4 plug Hoy en Amazon por 49,46€

En este rango de precios no vas a encontrar impresoras que brillen por su eficiencia o velocidad, pero sí modelos domésticos multifunción sencillos como la Canos PIXMA TS3450 (49,90 euros), que es una apañada impresora de tinta a color con conectividad Wi-Fi.

No os vamos a engañar: un repetidor bonito no es, pero sí que es útil y puede venirle genial si tiene problemas de cobertura con el Wi-Fi doméstico. El TP-Link RE450 (47 euros) funciona con doble banda, cuenta con un puerto Gigabit y se configura fácilmente

Esta mochila para portátil WENIG (39 euros) no es de una marca muy conocida, pero convence por virtudes como su puerto USB para cargar dispositivos, su propuesta antirrobo con candado con contraseña y cremalleras metálicas dobles y su diseño funcional y resistente con abundantes compartimentos.

WENIG Mochila Antirrobo Impermeable,Mochila Portatil 15.6 Pulgadas Mochila Hombre con Puerto de Carga USB,Mochila Backpack para el Laptop para Ordenador del Negocio Trabajo Diario Viaje-Negro Hoy en Amazon por 39,99€

Wearables y accesorios

Pulseras de actividad y relojes inteligentes son un regalo clásico para Navidad, especialmente si la persona en cuestión se está planteando llevar una vida más activa y saludable. Pero además con este presupuesto también puedes encontrar accesorios para sus wearables favoritos.

La Xiaomi Mi Smart Band 6(39 euros) no falla si buscas un wearable fácil de usar, cómodo, resistente y sencillo. Además en cada generación la firma china da una vuelta de tuerca más mejorando el concepto: en este caso, con una pantalla más grande, control de ritmo cardíaco las 24 horas del día, carga magnética, monitorización del ciclo menstrual o registro de saturación de oxígeno en sangre.

Diseño con esfera redonda y un aspecto resultón el del TicWatch GTX Fitness (36 euros. Estamos ante un smartwatch básico con pantalla táctil TFT de 1,28" con resolución de 240 x 240 píxeles, certificación IP68 para poder meterlo en la ducha, playa o piscina sin miedo, mide 14 disciplinas deportivas diferentes y una autonomía de una semana aproximadamente.

TicWatch GTX Fitness Smartwatch para hombres y mujeres, con 10 días de duración de la batería, IP68 a prueba de agua, monitoreo de frecuencia cardíaca, seguimiento del sueño PVP en Amazon 28,55€

Con un diseño extremadamente cómodo, pantalla de calidad y vocación básica, la Samsung Galaxy Fit2 (34 euros) es una pulsera de actividad que ofrece una semana de autonomía y destaca por lo bien que está acompañada por el software de Samsung.

SAMSUNG Galaxy Fit2 Negro con acelerómetro, giroscopio, Monitor de frecuencia cardíaca, Monitor de Entrenamiento, Pantalla AMOLED de 1,1", batería de 159 mAh [Versión española] PVP en Mielectro 34€ Hoy en Amazon por 56,28€

Estéticamente a caballo entre la pulsera y el reloj, la Huawei Band 6 (37 euros) destaca por su gran panel AMOLED de 1,47", los 96 modos deportivos que registra y su autonomía de unas dos semanas.

Spigen es una de esas marcas de accesorios que merece la pena tener en el radar porque ofrecen productos de buena calidad y precio muy atractivo. Si tiene un Apple Watch y quiere darle un toque de elegancia, la Spigen Modern Fit (19 euros) de eslabones de acero inoxidable es una gran candidata.

Spigen Modern Fit Correa Compatible con Apple Watch 7 6 SE 5 4 3 2 1 y Apple Watch Correa 45mm 44mm 42mm - Negro Hoy en Amazon por 20,99€

Otra marca de gran calidad que no hay que perder de vista es Native Union, especialmente atractiva para amantes del diseño por sus acabados y materiales. Si tiene los AirPods Pro, este estuche de cuero está elaborado a mano y se ajusta a la perfección. Un toque de elegancia y distinción para sus auriculares

Native Union Estuche de Cuero para AirPods Pro – Estuche Completamente Envuelto en auténtico Cuero Italiano – Compatible con AirPods Pro (Tan) Hoy en Amazon por 39,99€

Hogar

En el hogar vas a encontrar un montón de ideas para acertar, desde práctica y socorrida domótica y electrodomésticos a decoración para dejar su casa más acogedora.

Súper llamativo y original el Divoom Timebox EVO Pixel Art (47 euros) una especie de cuadro con píxeles cuyo diseño puedes elegir y modificar desde el móvil. Además también sirve como altavoz. Ideal para amantes de los juegos, geeks o como fondo para tus vídeos caseros

Divoom Timebox EVO Pixel Art - Altavoz Bluetooth LED con Control popr Medio de la aplicación - Altavoz inalámbrico portátil Inteligente con Graves potentes - Micrófono (Color Negro) Hoy en Amazon por 47,99€

Para que le pique el gusanillo de la domótica o para seguir convirtiendo su casa en un hogar inteligente, el altavoz más vendido de Amazon y una de las bombillas conectadas más populares, juntas en pack y a preciazo (24 euros).

Echo Dot (3.ª generación), Tela de color antracita + Philips Hue White bombilla inteligente, compatible con Alexa - Kit de inicio de Hogar digital Hoy en Amazon por 39,94€

Si pasa frío en su oficina, en su habitación o cuando se va a duchar, muy interesante es este calefactor conectado de Cecotec (42 euros). Con 2000 W de potencia y 3 modos de funcionamiento, mando a distancia y la aplicación para que lo encienda a distancia

Xiaomi tiene una lámpara de noche de lo más interesante para amantes de la domótica: con control táctil, una aplicación y compatibilidad con los ecosistemas de Amazon, Apple y Google, podrá modificar color y temperatura para cambiar el ambiente.

Xiaomi Mi Lámpara de noche inteligente 2 Lámpara de mesita de noche colorida Bluetooth WiFi táctil APP Control Apple Home Kit PVP en PcComponentes 32€ Hoy en Amazon por 43,29€

¿Amante de la cocina y de los platos de cocina de los de toda la vida? La crockpot es ideal para llevar a cabo platos de esos de chup-chup a fuego lento. Este modelo en cuestión tiene pantalla digital, un temporizador y 4,7 litros de capacidad para que coman 5 personas.

Regálale el electrodoméstico de moda y además a precio chollo, porque esta freidora de aire (coloquialmente conocida como "sin aceite") está de oferta flash en Amazon: es de Mellerware (49 euros), es bastante potente (1230W), tiene 7 programas predefinidos y 1,4 litros de capacidad para 2 - 3 personas

Mellerware - Freidora sin Aceite Crunchy! 1230W | 7 Programas Predefinidos | Temporizador Programable | Air Fryer 80-200 Grados | Diseño Compacto| 1,4L | Sin BPA/PFOA | Freidora de Aire | (Black) Hoy en Amazon por 49,99€

Gaming

Con 50 euros no solo puedes encontrar algunos videojuegos imprescindibles, periféricos y accesorios apañados y ojo, porque te da para incluso alguna consola.

'Game & Watch: The Legend of Zelda'(46,99 euros) es un detallazo para amantes de la saga o amantes de lo retro. Incluye 'The Legend of Zelda', 'Zelda II: The Adventure of Link' y 'The Legend of Zelda: Link's Awakening', además del minijuego Plaga de Topos y un reloj digital con cronómetro interactivos.

Si es una de esas personas afortunadas con una Play 5, puedes regalarle un título bastante nuevo y potente, el 'Kena: Bridge of Spirits' (45,99 euros), en palabras de Vidaextra "un espectáculo visual y artístico que se siente como una aventura de la vieja escuela".

El Razer Basilisk X HyperSpeed (39 euros) ​​es un interesantísimo ratón gaming inalámbrico. Cuenta con sensor óptico 5G de 16.000ppp, seis botones configurables a su gusto y latencia muy baja para ser competitivo con máxima comodidad.

'Gris' (29 euros) es más que un videojuego, es una pequeña obra de arte del equipo español de Nomada Studio. Su protagonista es una joven perdida cuya aventura nos llevará a descubrir un cautivador trabajo artístico centrado en colores cambiantes.

Salvo gran oferta o algún modelo de entrada, es difícil encontrar teclados gaming mecánicos en este rango de precios. El segundo caso es el del Trust GXT 1863 Thaz (49 euros), con switches Red Outemu e iluminación RGB

Trust Gaming Teclado Mecánico GXT 1863 Thaz - Disposición QWERTY Español, Conmutadores Mecánicos Red Outemu, 14 Modos de Color, USB Plug & Play, con Cable, PC/Ordenador PVP en PcComponentes 49€ Hoy en Amazon por 49,99€

Cultura y entretenimiento

Aunque estrictamente hablando no son tecnología, la ciencia ficción es un tema muy nuestro y si a esa persona que le vas a regalar también le gusta, estás de suerte porque hay un montón de buenas ideas que entran en tu presupuesto.

Para amantes del cine de terror con escenarios postapocalípticos, el pack de 'Un lugar tranquilo' (29 euros) con la película original y su secuela en Blu-ray.

Monstruos a go-go con este pack que aúna las cuatro películas del Monsterverse de Godzilla y Kong (39 euros): Godzilla, Kong: La Isla Calavera, Godzilla: El Rey de los Monstruos y Godzilla vs Kong en Blu-Ray

Hablando de monstruos, si lo suyo es el cine clásico, un pack que recoge 9 filmes imprescindibles como la novia de Frankestein, la mujer y el monstruo, Drácula, El doctor Frankestein, El hombre invisible, la momia, El hombre lobo, El fantasma de la ópera y Drácula (1979).

Seguro que con el éxito de las películas muchas personas andan con el gusanillo de leer la saga, en este caso en un pack muy apañado (sin estuche, eso sí) de tapa blanda. Incluye: Dune, El mesías de Dune e Hijos de Dune.

Otra trilogía para amantes de la ciencia ficción muy interesante para regalar esta Navidad es Nacidos de la bruma (35 euros), donde encontrarás El imperio final, El Pozo de la ascensión y El héroe de las eras.

Trilogía Nacidos de la bruma [Mistborn] (pack con: El imperio final | El Pozo de la ascensión | El héroe de las eras): La serie de fantasía épica que ha conquistado el mundo: 603016 (Ficción) PVP en El Corte Inglés 35€ Hoy en Amazon por 35,01€

Si le gusta la ciencia ficción, seguro que los ha leído, pero si le falta algún ejemplar qué mejor que regalar el estuche completo de Tolkien (41 euros). También ideal para sumergir a jóvenes a horas y horas de entretenimiento.

Estuche Tolkien (El Hobbit + La Comunidad + Las Dos Torres +El Retorno del Rey) (Biblioteca J.R.R. Tolkien) PVP en FNAC 41€ Hoy en Amazon por 41,75€

Juegos de mesa

Hay pocas épocas mejores para los juegos de mesa que la Navidad: horas por delante, gente en casa de todas las edades y probablemente tiempo desapacible afuera. Además hay un montón de alternativas que encajan en tu presupuesto.

O quizás simplemente para jugar en otro momento, ya que Patchwork es un juego para dos de lo más desestresante: "teje" una manta con retales, colores y botones con gusto, pensando tu estrategia y un poco de suerte.

Comprar el 'Dixit' es ir sobre seguro, ya que este bestseller es garantía de éxito: por su cuidado diseño e ilustraciones, porque saca tu lado más imaginativo y porque su curva de aprendizaje es corta para lo divertido que es.

El año pasado os propusimos 'Disney Villainous' (44 euros), un juego en el que reivindicar a los malos malísimos de los cuentos y sus malvadas misiones y este os sugerimos la versión de Marvel de Villainous (33 euros), con idéntico objetivo pero con los personajes Thanos, Hela, Ultron, Taskmaster o Killmonger como protagonistas antagonistas

The Castles of Burgundy (34 euros) es un juego de estrategia en el que eres un príncipe del siglo XV en Francia con la misión de hacer prosperar tus tierras: ciudades, ganadería, comercio... una especie de Civilization en formato de juego de mesa y un punto retro.

Ravensburger - The Castles of Burgundy - Juego Alea, Versión Española, Juego de Estrategia, 1-4 Jugadores, Edad Recomendada 12+ años - Dimensiones caja: 22 x 31 x 7 cm Hoy en Amazon por 33,86€

Al estilo del clásico Tetris, 'Blokus' (26 euros) tiene una mecánica fácil de aprender y resulta muy entretenido por lo cortas e imprevisibles que resultan las partidas. Con jugabilidad máxima, es apto para toda la familia.

Mattel - Juegos Blokus Refresh, juego de estrategia para niños +7 años (Mattel BJV44), Embalaje estándar PVP en FNAC 26€ PVP en Amazon 27,95€

Si le gusta Regreso al futuro y los viajes en el tiempo, mucho ojo al original T.I.M.E. Stories (44 euros) porque precisamente los viajes temporales serán vuestra herramienta para cumplir misiones y mantener así el mundo a salvo.

Space Cowboys- Time. Stories (Asmodee SCTS01ES) Hoy en Amazon por 43,66€

Textil

Regalar ropa es algo muy personal, pero nosotros te lo ponemos más fácil con prendas de merchandising de series, novelas o películas, videojuegos que si le gustan, es muy fácil que aciertes (eso sí, ojo a la talla). No, no es tecnología, pero verás que es sci fi de la que tanto nos gusta en Xataka.

¿Acaba de mudarse o de comprarse un piso? Entonces este es uno de esos detalles que convierten una casa cualquiera en un hogar (y dejan claro desde la puerta de entrada que allí vive un amante de los videojuegos): el felpudo de Pac-man (29 euros).

Balvi Felpudo Pac-Man Goma/Nylon 45 x 70 cm Hoy en Amazon por 29,00€

Para fans de la serie Harry Potter, este jersey feo de navidad que en realidad de feo tiene bien poco. Mucho estilo y varias tallas para que des con el que te quede como un guante.

Harry Potter Hogwarts Puente de Punto para Hombres Negro S | Feo Feria suéter de Navidad Puente Isla de Navidad Ideas de Regalos para Hombre Ropa Hoy en Amazon por 38,14€

Estilazo con esta bata para no pasar frío – ni discreto – en casa de Thanos en morado y con detalles en dorado, capucha y el puño izquierdo emulando el guantelete. 100% poliester.

Marvel Bata de cumpleaños para Hombre Thanos Albornoz Cumpleaños Hoy en Amazon por 44,00€

¿Es un jugón amante de lo retro, que ha crecido jugando a consolas míticas como la PS original, la NES o se gastaba la paga en los salones recreativos frente a los arcade? Si es así, esta sudadera probablemente le encante.

Jugador clásico desde 1991 Retro Machine Arcade Sudadera con Capucha Hoy en Amazon por 27,95€

Ideal para estar por casa y para dormir, este pijama de The Simpsons disponible en varias tallas, con licencia oficial y disponible en varias tallas.

The Simpsons Beer Can Pyjama Set Juego de Pijama, Multicolor, Large para Hombre Hoy en Amazon por 27,00€

