MediaMarkt tiene el proyector perfecto para montar un cine en casa: viene con Google TV y es de Xiaomi

Si quieres aprovechar las horas más calurosas del verano haciendo maratones de películas o series, MediaMarkt tiene un buen surtido de ofertas que son bastante atractivas. Una de ellas es la del Xiaomi Smart Projector L1 Pro, un proyector bueno, bonito y barato que ha bajado de precio hasta los 169,99 euros (antes 259 euros).

Un proyector con Google TV y altavoces integrados

El Xiaomi Smart Projector L1 Pro es un proyector de formato compacto que cuenta con un diseño bastante discreto, por lo que no desentona demasiado con la decoración de la casa. Es un modelo orientado a un uso en interiores, ya que ofrece una luminosidad de 400 lúmenes ISO.

Se trata de un proyector LCD que permite proyectar imagen con una diagonal variable de entre 40 y 120 pulgadas. Además, lo hace ofreciendo una resolución de 1.920 x 1.080p y cuenta con funciones como enfoque automático o corrección trapezoidal automática.

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También incorpora altavoces, por lo que no es estrictamente necesario contar con una barra de sonido o un equipo de audio. Para rematar, su sistema operativo es Google TV, de tal forma que permite descargar aplicaciones de contenido en streaming, como es el caso de Netflix.

⚡ EN RESUMEN: oferta del Xiaomi Smart Projector L1 Pro hoy ✅ LO MEJOR El sistema operativo : Google TV permite descargar un buen surtido de aplicaciones.

: Google TV permite descargar un buen surtido de aplicaciones. El tamaño y peso: es compacto y ligero, de tal forma que se puede trasladar de habitación de forma cómoda. ❌ LO PEOR Los altavoces ofrecen una potencia muy justita (5W) .

. La luminosidad: ofrece 400 lúmenes ANSI, por lo que está orientado a un uso en interiores. 💡 CÓMPRALO SI... Quieres un proyector para un uso exclusivo dentro de casa, sobre todo si lo quieres para consumir contenido de cine y series en plataformas de streaming. ⛔ NO LO COMPRES SI... Buscas un proyector que puedas utilizar fuera de casa. En ese caso, es recomendable comprar un modelo que al menos tenga 2.000 (o más) lúmenes ANSI.

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Imágenes | Xiaomi

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