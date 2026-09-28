MediaMarkt tiene hoy a (casi) mitad de precio el Kindle de última generación, ideal para llevar en el bolso o en la mochila

Aunque todavía quedan varios días para la Fiesta de Ofertas Prime de Amazon, hay algo que es más que probable que ocurra: que dispositivos como los Fire TV Stick o las cámaras Ring bajen (mucho) de precio. Sin embargo, no hay que esperar hasta octubre para encontrar un Amazon Kindle a buen precio: MediaMarkt lo tiene disponible por 89,90 euros, uno de sus precios más bajos.

Una gran opción si buscas un ebook compacto

Si estás buscando un lector de libros electrónico, el Kindle de Amazon es una de las mejores opciones calidad-precio. Es cierto que es un poco caro cuando no tiene descuentos (su PVP es de casi 170 euros), pero la cosa cambia cuando protagoniza descuentos como este que tiene en MediaMarkt, que lo deja prácticamente a mitad de precio.

¿Qué ofrece este Kindle de Amazon? Se trata de un lector con pantalla de 6 pulgadas que tiene luz frontal regulable, lo que nos permitirá leer a oscuras o con poca iluminación sin necesidad de tener que recurrir a lámparas externas. Este modelo, en color negro, tiene 16 GB de almacenamiento, con lo que podremos tener guardados cientos de libros.

Como hemos dicho, además, es una opción top si buscas que sea compacto (apenas pesa 158 gramos). Eso lo hace ideal para llevarlo en el bolso o en la mochila y poder seguir leyendo mientras vamos en el transporte público, por ejemplo. Todo sumado a que, además, ofrece autonomía para varias semanas con una sola carga.

⚡ EN RESUMEN: oferta del amazon kindle ✅ LO MEJOR Tiene uno de sus mejores precios: Se encuentra rozando su precio mínimo histórico, que es de unos 88 euros aproximadamente. Estamos ante un gran momento de compra.

Se encuentra rozando su precio mínimo histórico, que es de unos 88 euros aproximadamente. Estamos ante un gran momento de compra. Compacto y muy manejable: Es ideal si buscas un lector de libros electrónicos que te quepa en el bolso o en la mochila. O simplemente si no quieres un armatoste para leer en la cama. ❌ LO PEOR No tiene pantalla a color: Esta característica solo está reservada, de momento, para otros lectores más caros.

Esta característica solo está reservada, de momento, para otros lectores más caros. Muy ligado a los servicios de Amazon: Esto es algo que no gusta a muchos usuarios de este tipo de dispositivos. 💡 CÓMPRALO SI... Buscas un Kindle de última generación sin gastar demasiado y priorizas que sea compacto y manejable. ⛔ NO LO COMPRES SI... Prefieres un lector con pantalla más grande o que ofrezca la posibilidad de leer a color para cómics y revistas.

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Imágenes | MediaMarkt, Amazon

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