MediaMarkt deja a precio de outlet la Xiaomi Pad 7 con teclado: una tablet todoterreno para estudiar o ver contenido multimedia

MediaMarkt ahora mismo tiene un buen surtido de ofertas que se pueden combinar con los descuentos adicionales por compras a través de su aplicación para smartphones. Una de las más interesantes ha caído en la Xiaomi Pad 7, que ha bajado desde los 499 euros hasta los 299 euros, aunque si se compra desde la app se queda en 254,15 euros.

Una tablet que incorpora una pantalla excelente

La Xiaomi Pad 7 que está de oferta ahora mismo en MediaMarkt no viene sola, sino que viene acompañada de la funda con teclado de la marca, lo que permite darle un toque de productividad para estudiar o trabajar.

Si hablamos de la propia tablet de Xiaomi, se trata de un modelo que incorpora una excelente pantalla de 11,2 pulgadas que ofrece una resolución de 3.200 x 2.136 píxeles y compatibilidad con Dolby Vision, por lo que es ideal para consumir contenido multimedia.

Pero, además, también ofrece una tasa de refresco de hasta 144 Hz y, junto con su procesador Snapdragon 7+ Gen 3, es también ideal para videojuegos. En este caso se trata de la configuración de 128 GB con 8 GB de RM, su sistema operativo es HyperOS 2 y viene con una batería de 8.850 mAh que soporta carga rápida de 45W.

⚡ EN RESUMEN: oferta de la xiaomi pad 7 hoy ✅ LO MEJOR L os complementos , ya que incluye una funda con teclado.

, ya que incluye una funda con teclado. Su pantalla, que ofrece una muy buena resolución y una tasa de refresco bastante alta. ❌ LO PEOR Su versión: cuenta con 128 GB, una cifra pequeña que se puede quedar muy corta a poco que queramos guardar archivos en local. Además, esta versión trae únicamente 8 GB de RAM en lugar de 12 GB. 💡 CÓMPRALO SI... Quieres una tablet para consumir contenido multimedia o para jugar a videojuegos de forma esporádica. ⛔ NO LO COMPRES SI... El uso que más le quieres dar es el de jugar a videojuegos, ya que en ese caso es mejor apostar por la configuración más alta de 256 GB de almacenamiento y 12 GB de RAM.

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Imágenes | Xiaomi

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