MediaMarkt deja a precio de outlet esta barra de sonido Samsung por 99 euros (en lugar de 349 euros)

A diario os traemos muchas ofertas de tiendas como Amazon, El Corte Inglés o PcComponentes, pero pocas veces hemos visto una tan buena como la que tendrá MediaMarkt durante unas pocas horas. En su sección de Ofertas del Día ha añadido la Samsung HW-B66CF/ZF, una barra de sonido que ha pasado a costar tan solo 99 euros. Eso sí, únicamente estará disponible hasta mañana 22 de mayo a las 09:00 horas.

Una barra de sonido Samsung con descuento del 71%

La Samsung HW-B66CF/ZF es una barra de sonido que tiene un precio recomendado de 349 euros, pero que con la nueva oferta de MediaMarkt se queda con un descuento del 71%. Cabe decir que la tienda nunca la había tenido tan barata, por lo que es el mejor momento de comprarla si es tu primera barra de sonido y buscas algo barato, pero de muy buena calidad.

Este modelo no será de gama alta, pero sí que incluye un buen subwoofer inalámbrico para crear una experiencia mucho más envolvente. Incorpora 4 altavoces a 3.1 canales y ofrece una potencia total de 370W, una cifra muy superior a lo que encontramos en televisores que suelen entregar entre 20 y 80W.

Por otro lado, a esta barra de sonido no le faltan modos para adaptarse a según qué tipo de contenido. En este sentido, nos encontramos con un Modo Juego orientado a esos momentos en los que queremos jugar a la consola, o un Modo Noche para cuando no queremos hacer demasiado ruido en casa. Además, permite conectarse a otros dispositivos a través de Bluetooth y HDMI.

⚡ EN RESUMEN: oferta de la Samsung HW-B66CF/ZF hoy ✅ LO MEJOR S u precio : por 99 euros no vamos a encontrar casi alternativas que consigan igualar las características de esta barra de sonido.

: por 99 euros no vamos a encontrar casi alternativas que consigan igualar las características de esta barra de sonido. Su subwoofer inalámbrico : este permite que tengamos una experiencia más inmersiva.

: este permite que tengamos una experiencia más inmersiva. Dolby Atmos: es compatible con el formato de sonido. ❌ LO PEOR Su versión Bluetooth, que es 4.2. 💡 CÓMPRALO SI... Quieres una buena barra de sonido que sea compatible con Dolby Atmos, pero gastando menos de 100 euros. ⛔ NO LO COMPRES SI... Con la potencia, calidad y experiencia envolvente del televisor tienes suficiente.

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Imágenes | Joe Woods en Unsplash, Samsung

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