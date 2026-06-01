Lo malo de los Sony WH-1000XM6 era su precio, pero eso se ha acabado: nueva oferta con cupón limitado

Ha pasado un tiempo desde que Sony lanzó sus WH-1000XM6, por lo que es normal que podamos encontrarlos a un precio más ajustado. No obstante, siguen siendo unos auriculares un poco caros. Pero no siempre es así, hay excepciones muy puntuales gracias a las ofertas que van lanzando las tiendas, como es el caso de AliExpress que ahora mismo los tiene por 254,74 euros.

Para poder comprarlos a este precio, hay que seleccionar el cupón de 30 euros que aparece en AliExpress o introducir el cupón SSES30 antes de tramitar la compra. No obstante, estos cupones suelen ser bastante limitados y no suelen durar mucho tiempo.

Tienen una de las mejores cancelaciones de ruido que hemos probado

Sony lo hizo muy bien con los WH-1000XM5, por lo que esperábamos con ganas ver el resultado del cambio generacional. Los WH-1000XM6 no solo cumplieron nuestras expectativas, sino que las superaron. Son unos auriculares Bluetooth que destacan en muchos aspectos, pero sobre todo en lo que ya venían destacando: la cancelación de ruido.

Los Sony WH-1000XM6 tienen una de las mejores cancelaciones de ruido que hemos probado. Lo reducen excepcionalmente bien en todo momento. No obstante, también cuentan con un modo transparencia que podemos utilizar en aquellos momentos en los que no queramos estar tan inmersos en la música o en el contenido que estemos reproduciendo.

La batería también da la talla alcanzando una autonomía de aproximadamente 30 horas con la cancelación de ruido activada. La calidad de sonido rivaliza con la de auriculares más caros y el acabado es impecable. Además, los micrófonos recogen la voz con bastante precisión en las llamadas, e incluso con mucho ruido de fondo.

⚡ EN RESUMEN: oferta de los Sony WH-1000XM6 hoy ✅ LO MEJOR Su cancelación de ruido : es de las mejores que hemos probado hasta el momento.

: es de las mejores que hemos probado hasta el momento. Su batería: alcanza cifras bastante altas con la cancelación de ruido activada, por lo que no dependerás demasiado de un cargador. ❌ LO PEOR Son ergonómicos, pero... la diadema no nos gustó demasiado, creemos que tiene margen de mejora sobre todo si pretendemos utilizar los auriculares durante muchas horas seguidas. 💡 CÓMPRALO SI... Buscas unos auriculares que te permitan disfrutar de la música sin distracciones tanto dentro como fuera de casa. ⛔ NO LO COMPRES SI... Quieres utilizar los auriculares durante muchas horas seguidas. En ese caso, hay otras opciones que resultan atractivas, como los Sony WH-1000XM5.

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Imágenes | Laura López, Sony

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