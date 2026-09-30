El lunes llega a Lidl su primera cafetera superautomática con molinillo integrado y muy fácil de limpiar

Lidl sigue trayendo a su catálogo distintos tipos de cafeteras. Las hay de tipo espresso, con diseño retro o incluso una De'Longhi híbrida que son dos cafeteras en una. La semana que viene llega una nueva integrante a esta familia y apunta a convertirse en el modelo tope de gama de las cafeteras de Lidl: se trata de una superautomática Silvercrest a un precio de 199,99 euros.

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Esta cafetera llegará a la página web de Lidl el próximo 5 de octubre. Si no quieres esperar hasta entonces o prefieres una alternativa, tienes ahora mismo rebajada esta Krups Harmony en Amazon hasta los 239,99 euros. Es muy fácil de limpiar, de usar y cuenta tanto con molinillo integrado como espumador manual para la leche.

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Una cafetera superautomática muy asequible

Este tipo de cafeteras destacan por lograr resultados muy buenos a la hora de preparar café, pero sin que eso implique mucho esfuerzo. Esta, de la marca Silvercrest, más allá de sus características (hablaremos de ellas a continuación), destaca también por tener un precio bastante ajustado. Baja (por poco) de los 200 euros, una cifra que no solemos ver para superautomáticas de marcas como Krups, De'Longhi o Philips.

La misma cuenta con una potencia de 1450 W y una presión de bomba de 19 bares, por lo que podemos esperar que la extracción sea uniforme y el café tenga tanto cuerpo como buen aroma. Tiene un molinillo cónico que se puede configurar, por lo que siempre tendremos café recién molido. ¿Y si queremos preparar un café descafeinado ya molido? No hay ningún problema, puesto que la cafetera también lo admite.

Todo se controla en un panel táctil muy intuitiva que permite preparar espressos o capuchinos en apenas un par de toques. Además, es muy fácil de limpiar, puesto que muchas de sus piezas son aptas para lavavajillas. El grupo de infusión de esta cafetera, que viene a ser como su corazón, también se puede extraer muy fácilmente para su mantenimiento (aunque este tendremos que lavarlo a mano).

⚡ EN RESUMEN: cafetera superautomática de lidl ✅ LO MEJOR Precio muy competitivo: Una superautomática con estas características por menos de 200 euros es una opción calidad-precio top.

Una superautomática con estas características por menos de 200 euros es una opción calidad-precio top. Mantenimiento sencillo: Varias de sus piezas se pueden meter en el lavavajillas, ideal para que queden limpias sin esfuerzo. Además, se puede extraer su grupo infusor. ❌ LO PEOR Sus depósitos, pequeños: Tanto el depósito para el café como el del agua son pequeños, por lo que tendrás que rellenarlos muy a menudo si usas mucho la cafetera a diario. 💡 CÓMPRALO SI... Buscas una supercafetera superautomática con un precio muy asequible y quieres disfrutar de café recién molido a diario. ⛔ NO LO COMPRES SI... Prefieres un modelo que tenga una jarra que prepare la espuma de forma automática o buscas un modelo que te permita preparar más bebidas diferentes.

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Imágenes | Lidl

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