Llega a Aldi, el miércoles 5 de agosto, este ventilador de pie súper barato y con 50 W de potencia

En plenas olas de calor, mantener frescas las estancias del hogar sin disparar la factura de la luz con el aire acondicionado es la prioridad número uno en la mayoría de hogares. Para hacer frente a las altas temperaturas con un presupuesto mínimo, el próximo miércoles 5 de agosto llegará a la sección de bazar de Aldi este ventilador de pie Ambiano por solo 19,99 euros.

Puede que cuando vayas a Aldi, este ventilador esté agotado y es que, por su precio, todo apunta a que será un superventas. Si no logras conseguirlo, en Amazon tienes una alternativa similar en precio y características. Se trata de este Orbegozo SF 0147 de 50 W y con tres velocidades que ahora está rebajado a 25,99 euros.

Un ventilador súper barato, potente y con mando a distancia

Lo más destacable de este modelo de ventilador de pie de la marca Ambiano es que incluye prestaciones habitualmente reservadas a modelos de rango de precio superior. Por apenas 20 euros, este dispositivo ofrece un flujo de aire eficiente respaldado por sus 50 W de potencia, un estándar idóneo para refrescar dormitorios, salones o despachos de tamaño medio sin un consumo eléctrico elevado.

Viene con un mando a distancia incluido que te permite encender, apagar y ajustar las funciones del ventilador desde la cama o el sofá cómodamente. Además, dispone de función de oscilación, para repartir el aire por toda la habitación de forma uniforme y temporizador programable.

Asimismo, para el precio que tiene, destaca por ofrecer tres niveles de velocidad, para que así puedas ajustar el caudal de aire según las necesidades de cada momento del día. Por último, su mástil telescópico permite adaptar la altura entre los 107 y los 125 cm, aproximadamente, siendo una opción perfecta tanto para poner frente a la cama como para el escritorio.

⚡ EN RESUMEN: ventilador de pie ambiano de aldi ✅ LO MEJOR Incluye mando a distancia (con pilas): un extra de comodidad poco común en ventiladores por debajo de los 20 euros, perfecto para usarlo desde la cama o el sofá.

un extra de comodidad poco común en ventiladores por debajo de los 20 euros, perfecto para usarlo desde la cama o el sofá. Potencia adecuada (50 W): ofrece el caudal de aire necesario para refrescar estancias medianas sin gastar apenas luz. ❌ LO PEOR Construcción y plásticos sencillos... Al ser un producto low cost, los acabados de la base y la rejilla son funcionales pero no destacan por su robustez.

Al ser un producto low cost, los acabados de la base y la rejilla son funcionales pero no destacan por su robustez. Nivel sonoro en velocidades altas... Las aspas estándar pueden generar algo de ruido en el nivel máximo de potencia. 💡 CÓMPRALO SI... Necesitas salir del paso durante los meses más calurosos con la mínima inversión posible. ⛔ NO LO COMPRES SI... Quieres un ventilador de tipo torre o con motor DC ultrasilencioso para dormir con sueño muy ligero.

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Imágenes | Webedia y Aldi

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