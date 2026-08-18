Lidl tiene el set de Lego perfecto para decorar la casa con nueve plantas diferentes

Lidl es un supermercado en el que además de alimentos puedes encontrar una hidrolimpiadora, lámparas, enchufes e incluso sets de Lego para decorar la casa como el de Botanicals, que además ahora se puede comprar de oferta por un precio de 37,99 euros.

Si lo prefieres, la línea Botanicals de Lego es bastante amplia y en tiendas como Amazon se puede encontrar el set de Plantas Felices por 18,99 euros. Incluye dos plantas con macetas.

Un set con nueve plantas

El set de Lego Botanicals, o Lego plantas diminutas (es su nombre oficial) destaca sobre todo porque se trata de un set orientado a decorar la casa con nueve plantas diferentes divididas en tres categorías:

Las campeonas de la selva , con una plata de jade, un falso trébol y un anturio.

, con una plata de jade, un falso trébol y un anturio. Las fascinantes creaciones , con plantas carnívoras (venus atrapamoscas), una drosera roja y una planta jarra.

, con plantas carnívoras (venus atrapamoscas), una drosera roja y una planta jarra. Las supervivientes del desierto, con unas suculentas, unas chumberas y unos cactus alfileteros.

En total, el set consta de 758 piezas con las que podemos construir las nueve plantas a la vez, por lo que no hay que elegir entre cada categoría. Cada una de las plantas viene en un macetero de distinto tamaño, aunque la planta más grande tiene una altura de 16 cm, por lo que no son excesivamente grandes, algo ideal para poder colocarlas donde queramos.

⚡ EN RESUMEN: oferta del set Lego Botanicals hoy ✅ LO MEJOR El número de plantas.

El precio, ya que no suele bajar tanto. ❌ LO PEOR Con los gastos de envío sube un poco el precio. 💡 CÓMPRALO SI... Buscas un set decorativo de Lego con el que puedas tener muchas plantas que quepan en prácticamente cualquier lugar. ⛔ NO LO COMPRES SI... Prefieres tener menos plantas, pero que estas sean más grandes.

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Imágenes | Lidl, Lego

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