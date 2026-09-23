Lidl tiene hoy (y con descuento) esta cafetera De'Longhi dos en uno que es ideal para cocinas pequeñas

Lidl tiene en cuenta a los amantes del café y ya son varias las cafeteras que incluye en su catálogo. En este caso, la que os traemos en el día de hoy es una bastante peculiar: es de la marca De'Longhi y viene a ser una cafetera dos en uno. Su PVP es de 199,90 euros, pero ahora mismo está rebajada hasta los 119,99 euros.

Cafetera combinada BCO411 para espresso y café de filtro PVP en Lidl — 119,99 € El precio podría variar. Obtenemos comisión por estos enlaces

Si no llegas a tiempo o simplemente prefieres una alternativa más completa, tienes en Amazon la De'Longhi Magnifica S por 299,99 euros. Es cierto que tiene un precio mayor, pero a cambio tendremos una superautomática muy fácil de usar con molinillo integrado para el café y tiene un mantenimiento sencillo.

Una cafetera para hogares con diferentes gustos

Más allá del descuento (que siempre es bienvenido), esta cafetera De'Longhi es, como hemos dicho, dos cafeteras en una. Uno de los lados es una cafetera de tipo espresso con 15 bares de presión, que es lo ideal para una buena extracción del café. Para esta, podemos utilizar café molido o monodosis de tipo E.S.E. Además, esta parte de la máquina se complementa con un vaporizador para poder crear espuma en caso de que nos gusten bebidas como los capuchinos.

La otra parte de la cafetera, que es de tipo goteo, es ideal para preparar una mayor cantidad de café sin demasiado esfuerzo. Tiene una jarra de cristal que tiene una capacidad para unas 10 bebidas y tiene un sistema de carga frontal, lo que se traduce en que podemos introducir el filtro y llenar el depósito por delante, sin necesidad de mover la máquina.

⚡ EN RESUMEN: oferta del iPhone 14 hoy ✅ LO MEJOR Dos cafeteras en uno: El tener la versatilidad de poder preparar café de varias formas hace que cada miembro de la familia pueda tomar la que más le guste.

El tener la versatilidad de poder preparar café de varias formas hace que cada miembro de la familia pueda tomar la que más le guste. Ideal para cocinas pequeñas: Son dos máquinas en una, por lo que ahorra espacio. ❌ LO PEOR No tiene molinillo integrado: Vamos a tener que comprar café molido o un molinillo porque la cafetera no tiene uno integrado.

Vamos a tener que comprar café molido o un molinillo porque la cafetera no tiene uno integrado. El vaporizador es manual: Los vaporizadores manuales logran muy buenos resultados, pero requiere tiempo y práctica dominarlos. 💡 CÓMPRALO SI... Buscas una cafetera versátil para poder elegir si hacer espressos o una jarra de café para varias tazas sin tener que comprar dos máquinas. ⛔ NO LO COMPRES SI... Prefieres una opción más sencilla de utilizar, en cuyo caso es mejor apostar por una cafetera superautomática.

También te puede interesar

Ninja Luxe Premier Cafetera 3 en 1 para Espresso, Cold Brew y Café de Filtro con Molinillo y Espumador Integrados - 25 Ajustes de Molienda y 4 Preajustes de Espuma - Negro, ES601EUBK Hoy en Amazon — 512,00 € El precio podría variar. Obtenemos comisión por estos enlaces

Cecotec Cafetera Express Manual Power Espresso 20 Tradizionale Grind. 1500W, Molinillo 20 Niveles, 20 Bares, PID, Thermoblock, Steamer, Cold Brew, Café Recién Molido con Crema Perfecta Hoy en Amazon — 159,00 € El precio podría variar. Obtenemos comisión por estos enlaces

Algunos de los enlaces de este artículo son afiliados y pueden reportar un beneficio a Xataka. En caso de no disponibilidad, las ofertas pueden variar.

Imágenes | Lidl, De’Longhi

En Xataka | De cápsulas, superautomática o manual. Las mejores cafeteras según tus gustos y necesidades

En Xataka | Cinco accesorios ideales para exprimir al máximo tu cafetera superautomática