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Lidl tiene un altavoz con diseño retro que me recuerda a los Marshall, pero su precio no llega a los 35 euros

Un altavoz resistente al agua que lleva una batería incorporada

Altavoz Bluetooth Tronic
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Alberto García

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De entre todos los productos tecnológicos que tiene el supermercado Lidl, hay uno que es ideal para disfrutar de la música en verano. Se trata del altavoz Bluetooth Tronic con diseño retro, que está disponible en la tienda online por un precio de 31,99 euros.

El diseño retro que tiene el altavoz Bluetooth Tronic recuerda mucho al de los modelos de Marshall, como el Kilburn III que cuesta 279,20 euros. Evidentemente, hablamos de un altavoz más comedido en cuanto a tecnologías, ya que la diferencia de precio es notable.

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Un altavoz con diseño retro

Altavoz Bluetooth Tronic Lidl

No obstante, también viene con una botonera con acabados en dorado en la parte superior y con una correa para poder transportar el altavoz, algo que es ideal si nos lo queremos llevar a la piscina. Y además sin miedo a que se estropee, ya que cuenta con certificación IPX4 con resistencia a las salpicaduras de agua.

Por otro lado, viene con una batería integrada que ofrece una autonomía de aproximadamente seis horas de reproducción de música, permitiendo que disfrutemos de la música en cualquier parte. Además, ofrece una buena potencia de 15W (RMS) en cada uno de sus dos altavoces.

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Se conecta a los dispositivos a través de Bluetooth 5.3 y tiene un alcance de aproximadamente 10 metros. Incluye un cable de carga USB-A a USB-C y su botonera permite ajustar tanto el volumen como los graves y los agudos.

⚡ EN RESUMEN: altavoz Bluetooth Tronic

 LO MEJOR

  • Su diseño retro es particular y recuerda al que suelen tener los altavoces de la marca Marshall.
  • Es resistente a las salpicaduras de agua.

❌ LO PEOR

  • Su batería: no ofrece mucha autonomía, por lo que si quieres utilizar el altavoz durante muchas horas, tendrás que llevar encima el cable y un adaptador.

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⛔ NO LO COMPRES SI... Buscas un altavoz que te permita reproducir música durante muchas horas.
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