En Lidl puedes comprar comida, herramientas y una tele: así es la smart TV Philips que está disponible en el supermercado online

En Lidl puedes comprar muchísimos productos que van desde comida hasta herramientas e incluso un televisor. Y sí, el supermercado ahora mismo tiene en su tienda online una tele de la marca Philips, concretamente el modelo 43PUS7800/12. Su precio es de 324,99 euros, aunque hay otra tienda que lo tiene incluso más barato: en PcComponentes cuesta 248,99 euros.

Un televisor con Alexa y Dolby Atmos

El Philips 43PUS7800/12 es un televisor bastante atractivo por lo poco que cuesta. Y es que se trata de una tele que incorpora un panel QLED con una diagonal de 43 pulgadas, por lo que está orientado a utilizarse en salones pequeños o, al menos, en aquellos en los que nos vamos a sentar cerca del televisor para así tener buena visión de la pantalla.

Pese a su precio, esta tele es compatible con el formato de imagen HDR10+, cuyo contenido compatible podemos encontrar en algunas plataformas de streaming. También ofrece una resolución 4K para ver películas y series en alta calidad y su sistema operativo es Titan, el propio de la marca.

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Otro punto muy destacable es que el televisor de Philips incorpora un sistema de altavoces compatible con Dolby Atmos, lo que permite que tengamos una experiencia de audio envolvente en contenido compatible. Además, cuenta con Alexa para poder utilizar algunas funciones mediante comandos de voz.

⚡ EN RESUMEN: oferta del Philips 43PUS7800/12 hoy ✅ LO MEJOR Su precio : es un televisor muy barato para todo lo que ofrece.

: es un televisor muy barato para todo lo que ofrece. Es compatible con Dolby Atmos .

. Incluye el asistente de voz Alexa. ❌ LO PEOR No cuenta con Ambilight , la tecnología que vemos en algunos televisores Philips.

, la tecnología que vemos en algunos televisores Philips. No es compatible con Dolby Vision. 💡 CÓMPRALO SI... Buscas un buen televisor para utilizarlo en la cocina, en el dormitorio o en un salón pequeño, sobre todo si quieres pagar poco dinero y quieres contar con tecnologías como Dolby Atmos. ⛔ NO LO COMPRES SI... Lo vas a utilizar en un salón grande y te vas a sentar un poco lejos, ya que la diagonal de pantalla es un poco pequeña para estos casos.

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Imágenes | Philips

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