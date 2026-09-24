Lidl deja a precio de liquidación esta colección de 10 juegos en uno con el ajedrez, solitario, las damas y más

Lo curioso de Lidl es que en la sección Bazar podemos encontrar numerosos productos, sean de tecnología, de entretenimiento o para el hogar, por poner unos ejemplos. Incluso algunos, como la colección de juegos de la marca Lupilu, se encuentran de oferta, en este caso por 14,99 euros en lugar de 21,99 euros.

Como alternativa por si se agota o, simplemente, si prefieres comprarlo en otra tienda, Amazon tiene una colección similar de la marca ColorBaby, aunque con un precio más elevado de 32,95 euros. También incluye una colección de 10 juegos de mesa.

ColorBaby - Colección de 10 juegos en uno Hoy en Amazon — 32,95 € El precio podría variar. Obtenemos comisión por estos enlaces

Una colección con 10 juegos en uno

Respecto a la colección de la marca Lupilu, se trata de una caja que guarda en su interior un total de 10 juegos de mesa: ajedrez, damas, backgammon, mancala, Tic-Tac-Toe, halma estelar, serpientes y escaleras, ludo, solitario y carrera de dados. De esta forma, en un solo producto podemos tener varios juegos de mesa para disfrutar en familia.

Aunque depende mucho del juego de mesa, esta colección está orientada para disfrutar partidas de uno a seis jugadores. Lo bueno es que todo viene en una sola caja que tiene unas dimensiones de 32,5 cm de anchura, 15 cm de altura y 32,5 cm de profundidad.

⚡ EN RESUMEN: oferta de la colección de juegos de mesa de lidl hoy ✅ LO MEJOR Todo lo que incluye en una sola caja : 10 juegos de mesa diferentes.

: 10 juegos de mesa diferentes. El tamaño de la caja .

. Su precio. ❌ LO PEOR La caja pesa bastante (3,3 kg) .

. Solo está disponible en la tienda online de Lidl. 💡 CÓMPRALO SI... Sueles invitar a tus amigos o familiares a casa y os gustan mucho los juegos de mesa, sobre todo si quieres reunir 10 de ellos en uno solo. ⛔ NO LO COMPRES SI... No te apasionan los juegos de mesa o simplemente te gustan uno o dos de los que trae esta colección.

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Algunos de los enlaces de este artículo son afiliados y pueden reportar un beneficio a Xataka. En caso de no disponibilidad, las ofertas pueden variar.

Imágenes | Lidl y Compradicción, Lupilu, ColorBaby

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