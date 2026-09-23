En dos días llegará a Lidl la cámara para vigilar la casa con modo vídeo 2K, detección de movimiento y audio bidireccional

Además de un buen surtido de electrodomésticos, Lidl lleva tanto a su tiendas físicas como, sobre todo, a su tienda online algunos dispositivos electrónicos. Dentro de un par de días (la tienda menciona que dentro de 48 horas), Lidl tendrá disponible la TP Link TC72 por 38,99 euros, una cámara de vigilancia bastante completa.

Como alternativa, si no quieres gastarte tanto dinero, Amazon tiene el modelo TP-Link Tapo C210 por 24,99 euros. Es el más vendido de la tienda ahora mismo y ofrece una experiencia similar al modelo que vende Lidl, aunque su cámara es de 3 MP en lugar de 4 MP. No obstante, también ofrece visión nocturna y audio bidireccional.

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Una cámara buena, bonita y muy barata

La TP Link TC72 es una cámara de vigilancia para interiores que es ideal tanto para tener la casa vigilada cuando nos vamos de viaje como para tener un mayor control de cómo están, si los tenemos, nuestros "peludetes". Además, cabe mencionar que este modelo ofrece una resolución 2K.

También cuenta con ciertas características muy útiles, como es el caso de su movimiento que ofrece un rango de giro de 360º en horizontal y de 114º en vertical, lo que permite cubrir un área mucho mayor. Además, cuenta tanto con visión nocturna como con audio bidireccional para poder comunicarnos desde un móvil.

Entre otras cosas, esta cámara de vigilancia también cuenta con alarma de luz y sonido, es compatible con tarjetas microSD de hasta 512 GB para guardar las grabaciones y cuenta con función de manos libres, permitiendo elegir entre Amazon Alexa o Google Assistant.

⚡ EN RESUMEN: oferta de la TP Link TC72 hoy ✅ LO MEJOR Cuenta con visión nocturna y audio bidireccional .

. Es compatible con Alexa y Google Assistant. ❌ LO PEOR Si sufres un corte de electricidad o de Internet, dejará de funcionar. 💡 CÓMPRALO SI... Quieres tener una cámara de vigilancia para cuando te vayas de viaje o para tener vigiladas a tus mascotas. ⛔ NO LO COMPRES SI... La quieres utilizar en exteriores, ya que este modelo no cuenta con resistencia al polvo o al agua.

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Imágenes | Lidl, Compradicción, TP-Link

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