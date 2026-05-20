LG rompe la regla de oro del gaming: por fin un monitor OLED que no sacrifica velocidad por calidad. Así es el nuevo UltraGear OLED

En partidas competitivas un pequeño cambio puede marcar la diferencia. Por eso con la llegada de cada monitor conviene prestar atención a todo lo que lleva, sobre todo si buscamos tener la experiencia más fluida posible. Bajo esta premisa llega el LG 27GX790B, un monitor OLED que sale al mercado por un precio de 899 euros, aunque ahora mismo tiene un ligero descuento que lo deja por 848,03 euros.

LG 27GX790B (27 pulgadas) PVP en LG — 848,03 € El precio podría variar. Obtenemos comisión por estos enlaces

Hasta 720 Hz y con un tiempo de respuesta de 0,2 ms

El LG 27GX790B es un monitor gaming que destaca principalmente porque no sacrifica la velocidad por la calidad. En este sentido, nos encontramos ante un modelo que monta un panel OLED de 27 pulgadas y que ofrece un tiempo de respuesta de 0,2 milisegundos (ms) y tasa de refresco de hasta 720 Hz a través de su Extreme Dual Mode.

El Extreme Dual Mode es básicamente una tecnología que permite alternar entre dos modos de calidad y rendimiento para cambiar la tasa de refresco y la resolución. En este caso, alterna entre 540 Hz a una resolución QHD (modo calidad) o 720 Hz a una resolución HD (modo rendimiento).

Por supuesto, LG no se ha olvidado de tecnologías como AMD FreeSync Premium Pro y Nvidia G-Sync (ambas VRR) para garantizar una buena sincronización entre el monitor y la GPU, eliminando problemas como el tearing o el stuttering. También cabe añadir que el monitor incorpora tanto un puerto HDMI 2.1 como un DisplayPort (DP) 2.1 y un puerto USB-C.

⚡ EN RESUMEN: oferta del LG 27GX790B hoy ✅ LO MEJOR Su tiempo de respuesta y la tasa de refresco , ofreciendo de esta forma 0,2 ms y hasta 720 Hz respectivamente.

, ofreciendo de esta forma 0,2 ms y hasta 720 Hz respectivamente. Su panel OLED, que ofrece una muy buena profundidad de color. ❌ LO PEOR El precio: hablamos de un monitor muy completo, y eso tiene un precio. 💡 CÓMPRALO SI... Buscas un monitor que te permita alternar entre modos de calidad y rendimiento para disfrutar al máximo de videojuegos diferentes, sobre todo si, además, buscas una muy buena calidad de imagen. ⛔ NO LO COMPRES SI... Tu prioridad son los videojuegos más cinematográficos que de acción o eSports, ya que por menos dinero encontramos opciones que pueden encajar mejor con lo que estás buscando.

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Imágenes | LG

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