Leroy Merlin lanza la solución para aumentar los enchufes del salón o el dormitorio sin obras por menos de 10 euros

Quieres enchufar el cargador del móvil y una lámpara en una zona del salón, pero tienes solo un enchufe para ello. Esto es algo que nos ha pasado a casi todos en algún momento y la mayoría de las personas optan por una regleta. ¿No te gusta ninguna de las dos? Entonces, puedes instalar este enchufe doble Legrand Niloé Step: está disponible en Leroy Merlin por 9,99 euros.

Enchufe doble LEGRAND Niloé Step blanco PVP en Leroy Merlin — 9,99 € El precio podría variar. Obtenemos comisión por estos enlaces

Si no quieres un enchufe de este tipo o prefieres una alternativa compacta que te permita conectar más cosas a la vez, entonces te puede encajar muy bien este ladrón Lencent de Amazon, disponible por 18,04 euros. Es muy versátil, porque tiene dos enchufes, dos puertos USB-A y dos puertos USB-C.

Dos conexiones en un mismo enchufe

La idea de este enchufe que tiene Leroy Merlin disponible por un poco menos de 10 euros es simple: ganar una segunda toma de corriente en el mismo hueco de un enchufe simple. Tiene doble cabezal con toma de tierra, sistema de seguridad infantil y su carcasa de plástico blanco liso hace que no vaya a destacar demasiado si está muy visible.

Sus medidas son de 12 x 18 x 6 centímetros, tiene 16 amperios y, además, es superfácil de instalar porque apenas vas a necesitar herramientas. Es una alternativa sencilla que te va a permitir poder enchufar dos dispositivos sin necesidad de colocar un duplicador o una regleta que esté colgando o estorbando.

⚡ EN RESUMEN: enchufe doble legrand ✅ LO MEJOR Dos enchufes en uno: Te permite enchufar dos dispositivos (una lámpara y un móvil, por ejemplo) sin necesidad de duplicador o regleta.

Te permite enchufar dos dispositivos (una lámpara y un móvil, por ejemplo) sin necesidad de duplicador o regleta. Sin obras: Se instala muy fácil, sin necesidad de obras. ❌ LO PEOR Poco espacio si conectas un adaptador voluminoso: El espacio entre los enchufes es estrecho, por lo que es posible que, si conectas un adaptador grande, pierdas acceso al segundo enchufe. 💡 CÓMPRALO SI... Buscas un enchufe extra donde solo tienes uno colocado y no quieres optar por regletas ni duplicadores. ⛔ NO LO COMPRES SI... Prefieres tener más conexiones en un mismo enchufe.

También te puede interesar

LEGRAND Adaptadores doble 2P+T, 2 tomas frontales Blanco/gris claro 694516 Hoy en Amazon — 4,59 € El precio podría variar. Obtenemos comisión por estos enlaces

Hama | Enchufe con Dos Tomas (Ladrón Enchufe, Enchufe Europeo, con protección contra Incendios) Color Blanco Hoy en Amazon — 3,71 € El precio podría variar. Obtenemos comisión por estos enlaces

Algunos de los enlaces de este artículo son afiliados y pueden reportar un beneficio a Xataka. En caso de no disponibilidad, las ofertas pueden variar.

Imágenes | Leroy Merlin

En Xataka | Mejores enchufes "inteligentes". Qué son, cómo funcionan, cuál comprar y ocho modelos recomendados para todo tipo de usuarios

En Xataka | Qué enchufe necesito según el país al que voy a viajar y cuáles son los mejores adaptadores universales