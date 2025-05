Un juego de supervivencia para convertirse en un dios. Es de los mejores animes que he visto y su edición física está de oferta

Hace muchos años tuve una época en la que veía mucho anime. Vi de todo, pero hay dos en concreto que me encantaron tanto que a día de hoy siguen siendo de mis favoritos: 'Zetsuen no Tempest', por su relación con Shakespeare, y 'Mirai Nikki', por su potente e interesante premisa. Mientras el primero cuesta encontrarlo en físico, el segundo actualmente está de oferta en Amazon por sólo 14,90 euros.

Un anime de supervivencia cuyo premio es convertirse en un dios

'Mirai Nikki' —también conocido como 'The Future Diary' o 'El diario del futuro'— es un anime que se publicó entre 2011 y 2012 y que adapta el manga Sakae Esuno. Lo vi hace ya muchos años y desde entonces es uno de los animes que más me han gustado, y eso que he visto bastantes. Lo más interesante, sin duda alguna, es su potente premisa.

El anime de Sakae Esuno nos lleva a conocer a Yuki, un joven estudiante al que se le aparece un dios llamado Deus Ex Machina. Éste le otorga un poder: la capacidad de ver el futuro a través de su diario. Mediante una lucha, tiene que hacer frente a otros jugadores que también tienen sus correspondientes diarios. Lo curioso es que cada diario es único —en el caso del protagonista, su diario es el móvil— y que el premio es convertirse en el nuevo dios del tiempo y del espacio.

A lo largo de sus 26 episodios (más de 10 horas de contenido) podemos ver una cruenta batalla entre los jugadores para reclamar el gran premio. Muchas escenas son viscerales, la relación entre algunos jugadores está muy bien llevada y el final es cuanto menos sorprendente.

Cabe mencionar que la edición en formato físico que podemos encontrar en Amazon es en DVD. Está publicada por Selecta Visión y viene tanto con subtítulos en castellano como con voces en japonés y en castellano.

